『コッリエレ・デッロ・スポルト』によると、ナポリは水曜夜にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグ初戦に向け、カステル・ヴォルトゥルノでのトレーニングを再開した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、サン・シーロでの週末のインテル戦で喫した痛い敗戦から立ち直るべく、メンバー選考で重要な調整を計画している。

ケビン・デ・ブライネはナポリで初先発する準備が整っており、攻撃陣ではアントニオ・ヴェルガラに代わって起用される見込みだ。

この一戦はデ・ブライネにとって、キャリアで最も多くのゴールを決めてきた相手と対戦するという意味でも、さらに重要なものとなる。