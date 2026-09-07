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ライブ
imago-sport-1082405926.jpgLaPresse
Alvino Hanafi

翻訳者：

マッシミリアーノ・アッレグリ監督がチャンピオンズリーグに向けた変更を計画する中、ケビン・デ・ブライネはアーセナル戦でナポリ初先発へ

ナポリ
ケヴィン・デ・ブライネ
チャンピオンズ リーグ

ケビン・デ・ブライネは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるナポリがチャンピオンズリーグでアーセナルをホームに迎える一戦で、移籍後初先発を果たす見込みだ。ベルギー代表の司令塔はアーセナル相手に驚異的な通算成績を誇っており、インテル戦での直近の敗戦を受けたナポリにとって大きな追い風となる。

  • デ・ブライネ、初先発の可能性へ

    『コッリエレ・デッロ・スポルト』によると、ナポリは水曜夜にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグ初戦に向け、カステル・ヴォルトゥルノでのトレーニングを再開した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、サン・シーロでの週末のインテル戦で喫した痛い敗戦から立ち直るべく、メンバー選考で重要な調整を計画している。

    ケビン・デ・ブライネはナポリで初先発する準備が整っており、攻撃陣ではアントニオ・ヴェルガラに代わって起用される見込みだ。

    この一戦はデ・ブライネにとって、キャリアで最も多くのゴールを決めてきた相手と対戦するという意味でも、さらに重要なものとなる。

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  • imago-sport-1082498374.jpgJonathan Moscrop

    ベルギー人司令塔、アーセナル相手に驚異の得点力を誇る

    デ・ブライネの起用により、ナポリの中盤には実証済みの世界最高峰のクオリティーが加わる。これが同選手にとってチャンピオンズリーグ通算83試合目となる。ベルギー人プレーメーカーは、これまで全公式戦でアーセナルと22回対戦し、通算8ゴールを記録している。

    近年の成績も同様に見事で、アーセナルとの直近17試合の先発で12ゴールに関与。直近3度の対戦では3ゴール2アシストを記録している。

    ラスムス・ホイルンドもまた、デ・ブライネの供給から恩恵を受けそうだ。以前にはスポルティングCP戦で、デ・ブライネの2アシストから2得点を挙げている。

  • アッレグリ監督、さらなるメンバー入れ替えを検討か

    アッレグリ監督は、デ・ブライネの起用と並行して、いくつかの戦術的な調整を検討している。ナポリの4バックでは、左SBのポジションを巡ってマティアス・オリベラとレオナルド・スピナッツォーラが争っている。

    中盤では、ビリー・ギルモアがスタニスラフ・ロボトカに代わって起用される可能性がある。ロボトカは、過密日程による負荷の蓄積を受け、サン・シーロでの試合で疲労のため途中交代していた。

    一方でナポリは引き続き、アレッサンドロ・ブオンジョルノ、ダビデ・マリアヌッチ、ジェンナーロ・ジョバネを欠く。この3選手はいずれも、リーグフェーズに向けてUEFAへ提出された登録メンバーリストから外れていた。

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    マクトミネイの手術と過密日程

    ナポリは、MFスコット・マクトミネイに関する知らせにより、さらなる戦力面の混乱に直面している。スコットランド代表の同選手は、良性不整脈を治療するため、今後数時間のうちにイングランドで手術を受ける予定だが、ナポリのUEFA登録リストには引き続き含まれている。

    アッレグリは、欧州での一戦の直後にセリエAでボローニャ戦、フィオレンティーナ戦が控える過密日程への対応を迫られる。

    ナポリは、デ・ブライネのイングランド勢相手の卓越した実績を生かし、チャンピオンズリーグで白星発進を狙う。

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