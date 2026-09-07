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マッシミリアーノ・アッレグリ監督がチャンピオンズリーグに向けた変更を計画する中、ケビン・デ・ブライネはアーセナル戦でナポリ初先発へ
デ・ブライネ、初先発の可能性へ
『コッリエレ・デッロ・スポルト』によると、ナポリは水曜夜にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグ初戦に向け、カステル・ヴォルトゥルノでのトレーニングを再開した。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、サン・シーロでの週末のインテル戦で喫した痛い敗戦から立ち直るべく、メンバー選考で重要な調整を計画している。
ケビン・デ・ブライネはナポリで初先発する準備が整っており、攻撃陣ではアントニオ・ヴェルガラに代わって起用される見込みだ。
この一戦はデ・ブライネにとって、キャリアで最も多くのゴールを決めてきた相手と対戦するという意味でも、さらに重要なものとなる。
- Jonathan Moscrop
ベルギー人司令塔、アーセナル相手に驚異の得点力を誇る
デ・ブライネの起用により、ナポリの中盤には実証済みの世界最高峰のクオリティーが加わる。これが同選手にとってチャンピオンズリーグ通算83試合目となる。ベルギー人プレーメーカーは、これまで全公式戦でアーセナルと22回対戦し、通算8ゴールを記録している。
近年の成績も同様に見事で、アーセナルとの直近17試合の先発で12ゴールに関与。直近3度の対戦では3ゴール2アシストを記録している。
ラスムス・ホイルンドもまた、デ・ブライネの供給から恩恵を受けそうだ。以前にはスポルティングCP戦で、デ・ブライネの2アシストから2得点を挙げている。
アッレグリ監督、さらなるメンバー入れ替えを検討か
アッレグリ監督は、デ・ブライネの起用と並行して、いくつかの戦術的な調整を検討している。ナポリの4バックでは、左SBのポジションを巡ってマティアス・オリベラとレオナルド・スピナッツォーラが争っている。
中盤では、ビリー・ギルモアがスタニスラフ・ロボトカに代わって起用される可能性がある。ロボトカは、過密日程による負荷の蓄積を受け、サン・シーロでの試合で疲労のため途中交代していた。
一方でナポリは引き続き、アレッサンドロ・ブオンジョルノ、ダビデ・マリアヌッチ、ジェンナーロ・ジョバネを欠く。この3選手はいずれも、リーグフェーズに向けてUEFAへ提出された登録メンバーリストから外れていた。
- Orange Pictures
マクトミネイの手術と過密日程
ナポリは、MFスコット・マクトミネイに関する知らせにより、さらなる戦力面の混乱に直面している。スコットランド代表の同選手は、良性不整脈を治療するため、今後数時間のうちにイングランドで手術を受ける予定だが、ナポリのUEFA登録リストには引き続き含まれている。
アッレグリは、欧州での一戦の直後にセリエAでボローニャ戦、フィオレンティーナ戦が控える過密日程への対応を迫られる。
ナポリは、デ・ブライネのイングランド勢相手の卓越した実績を生かし、チャンピオンズリーグで白星発進を狙う。
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