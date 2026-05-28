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マッシミリアーノ・アッレグリがナポリと2年契約を結び、アントニオ・コンテの後任に就任する
デ・ラウレンティス、コンテ退任後の新監督にアッレグリを選出
ナポリはコンテ監督の退任を受け、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長が迅速にアッレグリ監督の招聘を決断。ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、過去24時間で交渉が加速し、2年契約で口頭合意に至った。
トスカーナ出身の指揮官は、退任するボローニャのヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督ら他の候補を退け、最有力に躍り出た。口頭合意に至り、パルテノーペイ（ナポリ）は現代セリエA屈指の名将の下、新章へ踏み出す準備が整った。
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法務チームが契約手続きに着手した
口頭合意から正式就任への手続きが水面下で進んでいる。ナポリの法務・管理部門はアッレグリ監督との契約書類の準備を開始し、弁護士や移籍担当者が最終調整を行っている。
2年契約の条件はすでに合意済みとみられるが、クラブは事務的な障害を排除するため細心の注意を払っている。この動きは、国内リーグと欧州の舞台で高い野心を抱くチームに安定性と卓越したリーダーシップをもたらしたいというデ・ラウレンティス会長の意向を示している。
ミランとの最後の難関を乗り越える
ナポリとの交渉は最終段階にあるが、アッレグリがパルテノーペイの新監督として正式に発表されるには、最後の障害が残っている。彼はミランからの解任後、同クラブとの契約問題をまず解決しなければならない。前所属クラブとの退団手続き完了は、法的に南イタリアの強豪へ移籍する前に必須だ。
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スクデット獲得を目指す、実績ある名将
ナポリがアレグリ監督を招聘したのは、クラブの強い意志の表れだ。彼はミランとユヴェントスでリーグ優勝を経験し、イタリアのトップクラブでプレッシャーを管理した実績が評価された。2025-26シーズンのミランでの復帰は不調だったが、ナポリは彼の戦績と戦術眼を信頼している。 正式決定すれば、来季スクデットとチャンピオンズリーグでの飛躍を目指すチームを引き継ぐ。