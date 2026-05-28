口頭合意から正式就任への手続きが水面下で進んでいる。ナポリの法務・管理部門はアッレグリ監督との契約書類の準備を開始し、弁護士や移籍担当者が最終調整を行っている。

2年契約の条件はすでに合意済みとみられるが、クラブは事務的な障害を排除するため細心の注意を払っている。この動きは、国内リーグと欧州の舞台で高い野心を抱くチームに安定性と卓越したリーダーシップをもたらしたいというデ・ラウレンティス会長の意向を示している。