マッサラ：「ローマは、クラブの歴史にふさわしい補強方針を決して放棄することはない。チャンピオンズリーグがそれを後押ししてくれるだろう」

ローマのスポーツディレクター、フレデリック・マッサラは、コモのシニガッリア・スタジアムで行われるファブレガス率いるチームとの一戦を数分後に控えた時点で、スカイ・スポーツの取材に応じた。この試合は、チャンピオンズリーグ出場圏内および来季の欧州最高峰の大会への出場権を巡る争いにおいて、決定的な意味を持つ可能性がある。「間違いなく非常に重要な試合だ。現在の順位表の状況からすれば、この試合で得られる勝ち点は非常に重みを持つ。 しかし、リーグ戦はまだ長く続く。この一戦だけではない。」