ローマのスポーツディレクター、フレデリック・マッサラは、コモのシニガッリア・スタジアムで行われるファブレガス率いるチームとの一戦を数分後に控えた時点で、スカイ・スポーツの取材に応じた。この試合は、チャンピオンズリーグ出場圏内および来季の欧州最高峰の大会への出場権を巡る争いにおいて、決定的な意味を持つ可能性がある。「間違いなく非常に重要な試合だ。現在の順位表の状況からすれば、この試合で得られる勝ち点は非常に重みを持つ。 しかし、リーグ戦はまだ長く続く。この一戦だけではない。」
Getty Images Sport
翻訳者：
マッサラ：「ローマは、クラブの歴史にふさわしい補強方針を決して放棄することはない。チャンピオンズリーグがそれを後押ししてくれるだろう」
マーケット
「ローマはサッカー界を代表するクラブであり、チャンピオンズリーグでの活躍が大きな後押しとなっています。とはいえ、ローマはクラブの威信に見合った補強を断念することは決してありません。これはオーナー陣のおかげです」
フォワード陣の調子はどうだろうか
「マレンが他の選手たちとうまく連携してくれると期待しています。現在、攻撃陣は集中して多くの負傷者が出ていますが、他にも出場可能な選手はいます。エル・シャアラウィの復帰は我々にとって重要であり、彼が貢献してくれることを願っています」
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