代表ウィークの長い中断は続いているが、その時間を利用して気分を切り替え、数日間の休養を取る者もいる。 その一人がユヴェントスのMFウェストン・マッケニーで、アメリカ代表には招集されなかった。 実際、監督のマウリシオ・ポチェッティーノは、筋肉の問題を抱え、つい最近実戦復帰した1998年生まれの同選手を招集しないことを決めた。 そのためマッケニーは、この中断期間を利用して海外への短い休暇を取り、ミュンヘンのオクトーバーフェストに立ち寄った。
AFP
翻訳者：
マッケニーがオクトーバーフェストで大はしゃぎ。大声で歌い、アトラクションも満喫した。
オクトーバーフェストでは、歌と遊園地の乗り物が楽しめる
代表戦によって今後2週末は試合がないユヴェントスは、コンティナッサに残った選手たちに5日間の休暇を与えた。チームは来週、ルチアーノ・スパレッティの指揮の下でトレーニングを再開する。今回の中断期間を利用して旅行に出ることを選んだ選手の1人が、マッケニーでもあった。 そのアメリカ代表MFは、Instagramのストーリーズで、友人たちとともに過ごしたオクトーバーフェストでの1日の様子をいくつか共有。最初に大声で歌いながら踊る動画を投稿し、その後はアトラクションに乗る写真も公開した。バイエルンへの小旅行を満喫している様子がうかがえた。
マッケニーとドイツ
あらためて振り返ると、マッケニーとドイツの結びつきは強い。6歳から9歳までドイツのカイザースラウテルンで暮らし、父親が勤務していたラムシュタイン空軍基地の近くで過ごした。そしてその後、2017年から2020年にかけてシャルケのユニフォームをまとってプレーした。
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