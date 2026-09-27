代表戦によって今後2週末は試合がないユヴェントスは、コンティナッサに残った選手たちに5日間の休暇を与えた。チームは来週、ルチアーノ・スパレッティの指揮の下でトレーニングを再開する。今回の中断期間を利用して旅行に出ることを選んだ選手の1人が、マッケニーでもあった。 そのアメリカ代表MFは、Instagramのストーリーズで、友人たちとともに過ごしたオクトーバーフェストでの1日の様子をいくつか共有。最初に大声で歌いながら踊る動画を投稿し、その後はアトラクションに乗る写真も公開した。バイエルンへの小旅行を満喫している様子がうかがえた。