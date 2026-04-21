マックス・フェルスタッペンは納得しないだろう！激しい批判を受け、F1は新ルールを「メスを入れる程度」の修正にとどめた

これらのマシンは動力の半分を電気モーターに頼り、運転スタイルの変更と珍しい追い越しを生んだ。フェルスタッペンら多くのドライバーはこれを「アンチ・レーシング」と呼び、リアモーターの割合が低いパワーユニットへの回帰を望んだ。だがその選択肢は最初からなく、フェルスタッペンも承知していた。

その代わりに実現可能な目標を追求したと、ウォルフはチーム代表、F1、国際自動車連盟（FIA）の会議を報告した。「どうすれば製品を改善し、妥協のないレースを実現し、安全性を最適化できるか？」

特に予選では、走行中にバッテリーを充電するため高速コーナーを緩めたりストレートで早めにアクセルを離したりする必要があり、限界まで攻めることができないという矛盾が不満の種だった。

対策として、1周あたりの充電量を減らし充電モードへの移行を少なくする方向です。ドライバーはより長く全開走行が可能になりますが、その分最高速は落ちます。