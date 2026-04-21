マックス・フェルスタッペンだけでなく、多くの人は新型マシンを「重機」で壊したいほど frustriert だろう。しかしF1はついに動き出した。ただし、穏やかな手段を選んだ。 メルセデスのモータースポーツ責任者トト・ウォルフは月曜の措置を「メスで、野球のバットではなく」と説明し、批判の的だった新レギュレーションの修正に着手すると述べた。これは新型エンジンを搭載した今シーズン最初の3戦の結果を受けてのものだ。
Getty
翻訳者：
マックス・フェルスタッペンは納得しないだろう！激しい批判を受け、F1は新ルールを「メスを入れる程度」の修正にとどめた
これらのマシンは動力の半分を電気モーターに頼り、運転スタイルの変更と珍しい追い越しを生んだ。フェルスタッペンら多くのドライバーはこれを「アンチ・レーシング」と呼び、リアモーターの割合が低いパワーユニットへの回帰を望んだ。だがその選択肢は最初からなく、フェルスタッペンも承知していた。
その代わりに実現可能な目標を追求したと、ウォルフはチーム代表、F1、国際自動車連盟（FIA）の会議を報告した。「どうすれば製品を改善し、妥協のないレースを実現し、安全性を最適化できるか？」
特に予選では、走行中にバッテリーを充電するため高速コーナーを緩めたりストレートで早めにアクセルを離したりする必要があり、限界まで攻めることができないという矛盾が不満の種だった。
対策として、1周あたりの充電量を減らし充電モードへの移行を少なくする方向です。ドライバーはより長く全開走行が可能になりますが、その分最高速は落ちます。
- IMAGO / BSR Agency
F1では、バッテリー残量や電動ブーストによる速度差が問題となっている。
変更によりレースの安全性が向上する見込みだ。バッテリー残量の差や追い越し支援「エレクトリックブースト」使用時に速度差が生じ、事故のリスクがあった。そこでエネルギー管理を調整し、より均一な走行を目指す。FIAは「追突速度を低減しつつ、追い越しの機会は維持する」と説明する。
スタート時のリスクを減らすため、チーム間の速度差とドライバーの技術トラブルにも対応する。
これらの変更は5月3日のマイアミGPから適用される見込みだが、FIA世界評議会の承認が必要だ。ウォルフ氏は年内にも追加変更がある可能性に言及しつつ、段階的な導入で「突発的な」決定は避けたいと語った。 巨費を投じて開発されたエンジンは廃棄されず、2030年まで搭載される見込みだ。