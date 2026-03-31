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マックス・ダウマン、やめてくれ！アーセナルの若き逸材が鮮やかなゴールを決め、イングランドU-19代表がポルトガルを6-0で圧倒
序盤の優勢とダウマンの影響
3月31日、ヤング・ライオンズは猛威を振るい、その中心にはダウマンがいた。この攻撃的選手が見事な連携でポルトガルの守備陣を粉砕したことで、アーセナルは真の逸材を手に入れたと言える。彼は試合開始わずか4分で、チェルシーの有望株ジェシー・デリーに決定的な先制点をアシストした。その後、デリーは60分頃に自身2点目を決め、このウインガーが仕掛けた鋭い攻撃を締めくくる形でスコアを3-0とした。 試合が進むにつれ、チームは相手を完全に圧倒し、驚異的な攻撃の厚みを見せつけた。
圧巻のソロ・マスタークラス
試合の決定的な瞬間は、ハーフタイム直後に訪れた。10代の若者が自ら主導権を握ったのだ。 50分、ボールを拾った彼は、16歳とは思えないほどの成熟したプレーを見せた。巧みな肩のフェイントでマークを振り切り、ペナルティエリアへと果敢に切り込んだ。追いかけてくるディフェンダーを置き去りにし、ペナルティエリアの端から冷静なシュートを放ち、スコアを2-0とした。この見事な個人技により、ホームチームのわずかな望みも完全に打ち砕かれた。
終盤の猛攻で一方的な試合が決着した
試合終盤、アウェイチームが疲れ切った相手を容赦なく攻め立て、得点が雪だるま式に増えていった。75分、ウェストハム・ユナイテッドのDFエズラ・メイヤーズが見事なフィニッシュで4-0とした。 その10分後、シュマイラ・ムエカが5点目を決め、ホームチームの苦境にさらに追い打ちをかけた。そして88分、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの攻撃的MFハリー・ハウエルがネットを揺らし、6-0という圧倒的な大勝を華々しく締めくくった。その他、サンダーランドのMFクリス・リッグや、リヴァプールのリオ・ングモハとトレイ・ニョニの2人も活躍し、この圧巻の試合に貢献した。
勝利にもかかわらず、順位表は厳しい状況だ
結果としては圧倒的な勝利だったものの、代表チームにとっては最後になって胸が張り裂けるような結末となった。予選の行方という観点から見れば、この勝利は結局のところ空しいものとなった。チームはエリートラウンドのグループ2で勝ち点6を獲得して2位に終わり、欧州選手権本大会への出場権を逃した。一方、セルビアはポーランドに勝利し、勝ち点7、無敗の成績でグループ首位に立った。