3月31日、ヤング・ライオンズは猛威を振るい、その中心にはダウマンがいた。この攻撃的選手が見事な連携でポルトガルの守備陣を粉砕したことで、アーセナルは真の逸材を手に入れたと言える。彼は試合開始わずか4分で、チェルシーの有望株ジェシー・デリーに決定的な先制点をアシストした。その後、デリーは60分頃に自身2点目を決め、このウインガーが仕掛けた鋭い攻撃を締めくくる形でスコアを3-0とした。 試合が進むにつれ、チームは相手を完全に圧倒し、驚異的な攻撃の厚みを見せつけた。