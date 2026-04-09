ダウマンの才能は、何年も前から高く評価されてきた。 アーセナルでは彼が13、14歳のときから「クラブ史上最高の選手になるかもしれない」とささやかれ、16歳にしては珍しく公式戦に起用された。GCSEを取得する前にプレミアとCLで優勝する可能性もある。

トップチーム9試合で1ゴール1アシストながら、毎試合ディフェンダーを抜き去る「一瞬の輝き」を見せ、目に見えない存在感を放っている。

皮肉なことに、2〜3年前の大量得点を挙げていたアーセナルなら、彼にこれほどの出場機会はなかっただろう。彼の存在自体が、他の攻撃陣とは異なる価値を示している。

これはダウマンにとって好材料だ。彼は「緊急時に割って使う」ガラス瓶のような存在になった。まだ危機的状況ではないが、偉業達成目前で勢いが鈍る今、ゴールラインを越えるために手持ちのあらゆる選択肢を試す価値はある。