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Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

翻訳者：

マックス・ダウマンを起用せよ！アーセナルは、プレミアリーグ優勝争いの終盤戦に活を入れるため、この恐れを知らない若手を先発すべきだ。

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アーセナル 対 ボーンマス

ここ数週間、アーセナルの4冠挑戦は2冠へと縮小されたが、それでもなお価値はある。ガンナーズは残る2つの主要タイトルを獲る絶好機を迎えている。ただし、王者としての威厳をもってゴールラインを越えるのではなく、辛うじてゴールにたどり着く可能性もある。

ここ数か月、ミケル・アルテタのチームはまたも一喜一憂する状況に陥った。秋にはイングランドでもヨーロッパでも群を抜く強さを誇ったが、プレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝候補に挙げられながら、その地位はもはや揺るぎないものではない。

国内では十分なリードを築き、欧州でも比較的有利な組み合わせを引き当てたにもかかわらず、勢いを失いかけている。戦力が枯渇したチームにはもはや余力がほとんど残っておらず、アルテタ監督は最後の切り札を投入する必要がある。今こそ、16歳のマックス・ダウマンをスタメンに起用すべきだ。

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    大胆なスタイル

    ダウマンの才能は、何年も前から高く評価されてきた。 アーセナルでは彼が13、14歳のときから「クラブ史上最高の選手になるかもしれない」とささやかれ、16歳にしては珍しく公式戦に起用された。GCSEを取得する前にプレミアとCLで優勝する可能性もある。

    トップチーム9試合で1ゴール1アシストながら、毎試合ディフェンダーを抜き去る「一瞬の輝き」を見せ、目に見えない存在感を放っている。

    皮肉なことに、2〜3年前の大量得点を挙げていたアーセナルなら、彼にこれほどの出場機会はなかっただろう。彼の存在自体が、他の攻撃陣とは異なる価値を示している。

    これはダウマンにとって好材料だ。彼は「緊急時に割って使う」ガラス瓶のような存在になった。まだ危機的状況ではないが、偉業達成目前で勢いが鈍る今、ゴールラインを越えるために手持ちのあらゆる選択肢を試す価値はある。

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  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    サカ保険

    ブカヨ・サカの身体には過密日程による負担が蓄積されており、この1年間のコンディション不良の一因となっている。彼は24歳ながらクラブと代表で通算353試合に出場。アーセナルでの存在感を考えれば、ケガがなければ休養を与えられることはほとんどない。

    2025年初頭にハムストリングの手術を受けてからは、スピードもやや落ちた。もともとスピードだけで突破するタイプではないが、常に2～3人にマークされる状況では、一瞬の加速が有効になる。

    これがプレミアリーグでのシュート数と得点数減少の最大要因だ。2023-24と2024-25の2シーズンでは90分あたり3.4本シュートし0.4ゴールだったが、今シーズンは2.8本、0.27ゴールに落ち込んだ。

    サカの出場時間は慎重に管理する必要がある。アーセナルが再び負担を急増させれば、シーズン終盤やワールドカップを欠場するリスクが高まる。

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    チーム運営

    サカがいない間、アルテタ監督は右ウイングにノニ・マドゥエケを起用している。チェルシーから彼を獲得した目的はサカの負担軽減だったが、今やマドゥエケも「レッドゾーン」の危険にさらされている。

    3月には代表招集で11人が離脱し、懸念は現実になった。サカは代表合宿に参加しながらも直近2試合を欠場。無理やり招集された可能性が高い。チームは限界寸前だ。

    ダウマンのような若手を起用することは贅沢ではなく、もはや不可欠だ。アーセナルは勢いを保ち、負傷の不安を払拭しなければならない。

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    かろうじてゴールイン

    アーセナルは9ポイント差の首位で次節を迎える。ただし、優勝争いのライバルであるマンチェスター・シティは1試合消化試合が残っており、来週末のエティハド・スタジアムでの一戦は注目だ。

    ここ数か月、アルテタ監督の下、辛うじて勝ち点を積み重ねてきたが、それは戦略のせいだけではない。堅実でセットプレーを多用する戦術は、一進一退の接戦となり、1、2つの決定的な瞬間で勝敗が決まる試合を意図しているわけではない。むしろピッチの両端で圧倒的な強さを発揮するチーム作りを目指している。

    だが年明け以降の24試合で内容が良かったのは10試合ほどだ。それでも勝てば問題ないか？答えはYesでもありNoでもある。

    ギリギリの戦術は選手層の厚さで補われているが、勝てるわけではない。この危険な賭けが首位をキープする原動力でありながら、残る試合への不安も膨らませる。チームとファンが自信を持つには、戦術の完成度向上が必要だ。

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ヤマルの先例

    トップチームで9試合しか出ていないので選手を評価するのは難しいが、ダウマンは特別だ。才能が突出しているため、10代でも厳しい環境に放り込まれる選手が時折現れる。彼の9試合は、男子サッカーに慣れるための「慣らし期間」だったのかもしれない。

    アーセナル最後の偉大なアカデミー出身者であり、かつてダウマンのコーチも務めたジャック・ウィルシャーは、スペインが16歳のラミン・ヤマルをバルセロナからユーロ2024に招集したことを挙げ、ダウマンもイングランド代表でプレーする準備ができていると語る。

    「スペインなら彼を招集するだろう」とウィルシャーは最近『テレグラフ』紙に語った。「イングランドでは選手を過剰に持ち上げ、その後で守ろうとする傾向がある。 『代表に呼んだら世間はどう思うか』と躊躇する。だが彼には実力がある。出場時間が少なくても、代表入りする価値はある。

    「いずれ彼はその舞台に立つ。そうはいかないと言う人の気持ちも分かる。だが、ヤマルも16歳でユーロ2024に出場し、大会最優秀選手になったことを思い出してほしい」

    「実力があれば年齢は関係ない」という言葉が、ダウマンのケースにはぴったりだ。彼の成長速度を考えると、今シーズンが終わる前にまた象徴的な瞬間を創り出すだろう。

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    トゥヘル監督のオープンな姿勢

    プレミアリーグ史上最年少得点をマークしたダウマンの代表入りについて、トーマス・トゥヘル監督が質問を受けるのは確実だった。

    「若手選手は皆、我々も注目している。今はアーセナルで出場時間を勝ち取る良い位置にいる。W杯招集の機会はいつでもある」とトゥヘルは語った。

    「若い選手には勢いと熱意を保たせることが大切だ。彼らには恐れを知らない気概がある。今は招集してプレッシャーを与えるより、選択肢として残しておく方が賢明だ」

    豊富な経験を持つトゥヘルは、16歳でも代表定着の可能性を否定せず、2025-26シーズン終盤に好調を維持すれば夏までの代表招集もあると示唆した。

  • AFC Bournemouth v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ボーンマス戦

    土曜にボーンマスがエミレーツを訪れる際、アルテタはサカを即先発させたいと思うだろう。だがそれは誤算につながる。 アンドニ・イラオラ監督はボーンマスをプレミア屈指のプレスと賢い守備を持つチームに育てた。昨季はPSGとのCL準決勝を控えたアーセナルをアウェーで2-1で下している。

    ダウマンはトップチームでの出場機会を待っている。サカの健康をリスクにさらすより、彼を休ませるべきだ。勝てば日曜にマンチェスター・シティがチェルシー戦を行う前に12点差に広げ、グアルディオラ率いるチームに再び圧力をかけられる。アルテタは、健康で準備万端の選手を信頼すべきだ。

    不滅の栄光まであと一歩だ。起用を年齢で制限してはならない。

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