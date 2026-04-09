トップチームで9試合しか出ていないので選手を評価するのは難しいが、ダウマンは特別だ。才能が突出しているため、10代でも厳しい環境に放り込まれる選手が時折現れる。彼の9試合は、男子サッカーに慣れるための「慣らし期間」だったのかもしれない。
アーセナル最後の偉大なアカデミー出身者であり、かつてダウマンのコーチも務めたジャック・ウィルシャーは、スペインが16歳のラミン・ヤマルをバルセロナからユーロ2024に招集したことを挙げ、ダウマンもイングランド代表でプレーする準備ができていると語る。
「スペインなら彼を招集するだろう」とウィルシャーは最近『テレグラフ』紙に語った。「イングランドでは選手を過剰に持ち上げ、その後で守ろうとする傾向がある。 『代表に呼んだら世間はどう思うか』と躊躇する。だが彼には実力がある。出場時間が少なくても、代表入りする価値はある。
「いずれ彼はその舞台に立つ。そうはいかないと言う人の気持ちも分かる。だが、ヤマルも16歳でユーロ2024に出場し、大会最優秀選手になったことを思い出してほしい」
「実力があれば年齢は関係ない」という言葉が、ダウマンのケースにはぴったりだ。彼の成長速度を考えると、今シーズンが終わる前にまた象徴的な瞬間を創り出すだろう。