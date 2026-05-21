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マックス・ダウマンは、プレミアリーグ史上最年少優勝メンバーとなったわずか2日後、GCSE試験を受けるためアーセナルの練習を欠席した。
アーセナル歴史makersの現実への回帰
プレミアリーグ最年少優勝記録を塗り替えた2日後、ダウマンは教室に復帰しGCSE試験に臨んだ。チームメイトが祝勝ムードに浸る中、彼は学業に集中。今季アルテタ監督の下で頭角を現した10代にとって、地に足をつける機会となった。
火曜日にマンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を逃したため、アーセナルは22年ぶりの優勝を決めた。北ロンドンでは熱狂的な祝賀ムードが漂ったが、ダウマンは学業に集中するため途中で離脱。彼が受けている科目は不明だが、今週は英語、ビジネス、経済学などのGCSE試験が行われている。
- AFP
記録的な快挙が続いたシーズン
ダウマンは今シーズン、アーセナルで最も注目される選手に成長した。若くしてプレミアリーグ最年少得点記録を樹立し、エバートン戦で2-0の勝利に貢献した。アルテタ監督の下、公式戦12試合に出場し、年齢を感じさせない落ち着きを示している。
今季は公式戦12試合に出場し、年齢を感じさせない落ち着きを示している。同世代が学業に励む一方で、彼はタイトル争いと勉強を両立させてきた。来週は中間休みで復習の心配がなく、欧州戦の準備に集中できる。
「メリノ」が帰ってきた――ダブルクエストは続く
ダウマンが学業に励む一方、アルテタ監督はトレーニング場でミケル・メリノの復帰という朗報を受けた。1月下旬から足の怪我で離脱していたスペイン人MFは、アーセナルがシーズンを最高の形で締めくくるために戦う中で戦列に復帰した。歴史的タイトルを目指すクラブにとって、彼の復帰は待望の戦力補強だ。
プレミアリーグ優勝は確定的だが、まだ目標は残っている。日曜のクリスタル・パレス戦でリーグ最終節を迎え、5月30日にはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝が待つ。北ロンドンの巨人にとって、国内と欧州の2冠がかかる大一番だ。
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トロフィーパレードと祝賀行事が予定されている
クラブはPSG戦の翌日、5月31日にイズリントンで優勝パレードを行うと発表した。ファンが20年以上待ち望んだ瞬間だ。チームは「大舞台で弱い」というレッテルをようやく剥がした。選手たちは水曜の朝5時までエミレーツで祝ったが、すぐにプロとしての仕事に集中し直した。
現在GCSEの試験真っ最中のダウマンも、クラブ史上最も重要な一戦に心を奪われているはずだ。16歳の彼は勉強を中断してでも決勝に参加したいと願っており、アルテタ率いるチームがブダペストで勝てば、試験期間中に欧州制覇の喜びを味わうことになる。