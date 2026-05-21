マックス・ダウマンは、プレミアリーグ史上最年少優勝メンバーとなったわずか2日後、GCSE試験を受けるためアーセナルの練習を欠席した。

プレミアリーグ最年少優勝記録を塗り替えた2日後、ダウマンは教室に復帰しGCSE試験に臨んだ。チームメイトが祝勝ムードに浸る中、彼は学業に集中。今季アルテタ監督の下で頭角を現した10代にとって、地に足をつける機会となった。

火曜日にマンチェスター・シティがボーンマス戦で勝ち点を逃したため、アーセナルは22年ぶりの優勝を決めた。北ロンドンでは熱狂的な祝賀ムードが漂ったが、ダウマンは学業に集中するため途中で離脱。彼が受けている科目は不明だが、今週は英語、ビジネス、経済学などのGCSE試験が行われている。



