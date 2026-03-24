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マックス・ダウマンは、イングランド代表での将来が「素晴らしい」ものになると確信しているが、元コーチはアーセナルの若き逸材に対し「焦ってはいけない」と警告している
トゥヘル監督、W杯出場の可能性を残す
トゥヘル監督は、アーセナルの10代の若き逸材マックス・ダウマンが、最新のトップチーム招集メンバーから外れたものの、ワールドカップの代表入り候補から外れていないことをほのめかした。この16歳の選手はエミレーツ・スタジアムで目覚ましい成長を遂げており、最近ではエバートン戦でゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者となった。
当面はU-19チームで成長を続けることになるが、トゥヘル監督は、この若き選手の経験不足が、必ずしも今夏の北米遠征への参加を妨げるものではないと強調している。
ドイツ人監督は次のように述べた。「こうした若い選手たちについては、もちろん我々は全員を知っている。皆さんもそうであるように、我々も彼らを見ている。現時点では、彼はアーセナルで出場時間を勝ち取るのに適した状況にあると思う。我々はいつでも、彼をワールドカップに招集する可能性がある。」
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カーズリーは「素晴らしい」才能を持つ選手たちに対し、忍耐を呼びかけている
イングランドU-21代表監督であり、かつてA代表の暫定監督も務めたリー・カーズリー氏は、トゥヘル監督の期待に同調しつつも、このミッドフィールダーを急いで起用する必要はないと考えている。ユース時代からの成長を見守ってきたカーズリー氏は、サッカーと学業の両立を図るこの10代の選手にとって、時間は味方にあると強調した。
「マックスには代表レベルで素晴らしい未来が待っていると思う」とカーズリーは記者団に語った。「それを急がないことが重要だ。彼には時間という強みがある。U-19代表でプレーすることになるだろう。それは非常に重要なステップであり、うまくいけばU-19欧州選手権への出場権を獲得し、将来的にはU-20ワールドカップに出場する可能性もある。」
さらに彼はこう付け加えた。「他の多くの選手たちと同様、私も彼がU-17でプレーする姿を何度も見てきた。非常に才能のある選手であり、いずれ間違いなくチャンスを掴むことになるだろう。」
イングランドのレジェンドが「時期尚早」論争に言及
ダウマンを巡る熱狂は、必然的にマイケル・オーウェンをはじめとする過去の「10代のスター」たちとの比較を招いている。しかし、かつてバロンドールを受賞したオーウェンは、その才能は明らかであるものの、現在のイングランド代表に豊富な人材が揃っていることを考えると、2026年ワールドカップに向けた代表招集は時期尚早かもしれないと警告した。
GOALの取材に対し、オーウェンは、このフォワードにとってワールドカップ出場の機会が早すぎるのではないかとの疑問を呈した。「マックス・ダウマン、彼はこれまで何試合プレーした？プレミアリーグで3試合、それも途中出場だ。チームで最も強力なポジションとされるポジションで彼を起用することを正当化するには、今シーズン終了までのほぼすべての試合で先発出場し、圧倒的な活躍を見せなければならないだろう」とオーウェンは語った。
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アーセナル・アカデミーの有望選手たちのキャリアパス
ダウマンがトップチームデビューを待つ一方、アーセナルのチームメイトであるマイルズ・ルイス＝スケリーはU-21チームに合流した。以前トゥヘル監督の初招集を受けたこの19歳は、最近北ロンドンでミケル・アルテタ監督の下での出場時間が限られていたため、再び勢いを取り戻そうとしている。
カーズリーは、このサイドバックの将来について楽観的な見方を示し、次のように述べている。「非常に熱意があり、献身的だ。U-21でプレーし、出場時間を確保して、チームを前進させたいという意欲に満ちている。彼には明らかにその資質がある。 アンドラ戦での彼のプレーを楽しみにしている。プレミアリーグやトップレベルのチームでプレーする選手なら誰でも、トーマスの目に留まるチャンスがあることが重要だと思うし、マイルズも例外ではないだろう。」