マックス・ダウマンは、イングランド代表での将来が「素晴らしい」ものになると確信しているが、元コーチはアーセナルの若き逸材に対し「焦ってはいけない」と警告している

トゥヘル監督は、アーセナルの10代の若き逸材マックス・ダウマンが、最新のトップチーム招集メンバーから外れたものの、ワールドカップの代表入り候補から外れていないことをほのめかした。この16歳の選手はエミレーツ・スタジアムで目覚ましい成長を遂げており、最近ではエバートン戦でゴールを決め、プレミアリーグ史上最年少得点者となった。

当面はU-19チームで成長を続けることになるが、トゥヘル監督は、この若き選手の経験不足が、必ずしも今夏の北米遠征への参加を妨げるものではないと強調している。

ドイツ人監督は次のように述べた。「こうした若い選手たちについては、もちろん我々は全員を知っている。皆さんもそうであるように、我々も彼らを見ている。現時点では、彼はアーセナルで出場時間を勝ち取るのに適した状況にあると思う。我々はいつでも、彼をワールドカップに招集する可能性がある。」