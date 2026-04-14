マックス・ダウマンはイングランド代表のワールドカップ出場争いで「不利」と語る一方、アーセナルでは16歳の若手がプレミアリーグの歴史に名を刻んだ。

トーマス・トゥヘル監督は、北米遠征の代表メンバーを最後まで競争すると明言した。ダウマンについては「現時点で彼はアーセナルで出場時間を勝ち取る好位置にいる」と語った。 「我々はいつでも彼をワールドカップに招集できる。今すぐ呼んでプレッシャーを与える必要はないが、すべての選択肢は残している」

ヘイル・エンド・アカデミー出身のダウマンは、北ロンドンで慎重に育成されており、プレミアリーグでの先発はない。それでも2026年3月14日のエバートン戦で歴史的ゴールを決め、トップリーグ得点を記録した。

この一撃は世界中のメディアで取り上げられ、若きウインガーを一躍スターにした。クラブが過度な期待を背負わせないよう慎重になるのは当然だ。