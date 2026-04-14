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マックス・ダウマンはイングランド代表のワールドカップ出場争いで「不利」と語る一方、アーセナルでは16歳の若手がプレミアリーグの歴史に名を刻んだ。
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トゥヘル監督、ダウマンの起用を示唆
トーマス・トゥヘル監督は、北米遠征の代表メンバーを最後まで競争すると明言した。ダウマンについては「現時点で彼はアーセナルで出場時間を勝ち取る好位置にいる」と語った。 「我々はいつでも彼をワールドカップに招集できる。今すぐ呼んでプレッシャーを与える必要はないが、すべての選択肢は残している」
ヘイル・エンド・アカデミー出身のダウマンは、北ロンドンで慎重に育成されており、プレミアリーグでの先発はない。それでも2026年3月14日のエバートン戦で歴史的ゴールを決め、トップリーグ得点を記録した。
この一撃は世界中のメディアで取り上げられ、若きウインガーを一躍スターにした。クラブが過度な期待を背負わせないよう慎重になるのは当然だ。
ダウマンがワールドカップ代表に選ばれない可能性が高い理由
代表招集の話題は絶えず、若手への期待は高まるばかり。それでも熱狂の中で冷静な声もある。
元イングランド代表MFバリーもその一人だ。53キャップを誇る元マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラスターはBetMGMとの提携でGOALの取材に応じ、ダウマンのW杯招集は時期尚早かとの問いにこう答えた。「代表入りは素晴らしい。自信もあるようだ。 ただ、出場時間がまだ少なく、特に安定感を判断する材料が不足している。常にあのプレーができるか疑問で、それが不利に働くだろう。
ただ、来季さらに出場機会を増やしてイングランド代表にふさわしい選手に成長する姿を見られれば素晴らしい。若手がトップで輝くのは、我々にとって大きな喜びだ」
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元イングランド代表の若手がダウマンの可能性を語る
10代でスターとなり40得点を挙げた元イングランド代表FWマイケル・オーウェンは、GOALの取材にこう語った。「彼らがそのレベルに達しているなら、私は何の問題もない。
ただし、「実力が十分」と言うにはクリアすべき条件がある。彼に十分な実績や成果があるか？まだ全くない。 ブカヨ・サカ、フィル・フォーデン、ジュード・ベリンガム、アンソニー・ゴードンといった実績のある選手たちを押しのけてまで起用するべきか、という話だ。
マックス・ダウマンはプレミアリーグで3試合途中出場しただけだ。シーズン終了までほぼ全試合で先発し、圧倒的な活躍を示さなければ、攻撃のサイドというチーム最強のポジションで彼を優先する正当性はない。
私は彼の将来に期待しているが、実績を考えるとまだ時期尚早だ」
2030年ワールドカップ：ダウマンが代表選手に
今夏、豊富な人材を得るトゥヘル監督は、創造性豊かな中盤や攻撃陣のポジションに他の選手を選ぶと予想される。しかし、ダウマンの出番も必ず来る。その大きな潜在能力がさらに開花すれば、2030年にモロッコ、スペイン、ポルトガルで開催されるFIFAの大会で世界制覇を目指すチームの一員となるだろう。