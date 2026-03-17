マックス・ダウマンの父親が、アーセナルの若きスター選手の台頭について功績を独り占めしようとしたコーチを公然と非難した

talkSPORTのインタビューで、アーセナル、フラム、トッテナムのアカデミーで指導経験を持つウィリアムズは、U-12のアシスタントコーチを務めていた時期について、自身の役割は「道のりのほんの一部」に過ぎないと述べ、次のように語った。「まず、スカウト陣が素晴らしい仕事をしてくれたことを強調しておきたい。 私はU-12のアシスタントコーチでした。マックスを2年間見守ることができましたが、それは彼の道のりのほんの一部に過ぎません。しかし、マックスには常にボールを運ぶための並外れた強さがありました。それは彼が常に楽しんでいることであり、得意とすることであり、トレーニングでも私たちが気づいていたことです。」

しかし、ロバートはX（旧Twitter）で不満を吐露した。「テミサン・ウィリアムズという男が、自分がマックスの成長過程に何らかの関与があったと主張しているのを聞くのは、実に哀れな自己宣伝の試みだ。以前にも彼にそのような行為を控えるよう求めたが、それでも今朝はトーク・スポーツに顔を出していた……彼がトレーニング中にコーンを並べたのを数回見た記憶はあるが、それくらいだ。 我々には、心から感謝している素晴らしいコーチたちが大勢いる。彼は間違いなくその一人ではない……」

批判が殺到すると、ウィリアムズは直ちに公の場で謝罪し、次のように述べた。「ロブ・ダウマンと話し、彼とその家族に謝罪した。今後、マックス・ダウマンの成長について語ることはもうない。ロブ・ダウマンと彼の家族が今後も成功し続けることを願っている。」