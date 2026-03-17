Getty Images Sport
翻訳者：
マックス・ダウマンの父親が、アーセナルの若きスター選手の台頭について功績を独り占めしようとしたコーチを公然と非難した
記録的なゴールが物議を醸している
ダウマンは土曜日、16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者となり、新たな高みに到達した。エバートン戦（2-0で勝利）で、このウイングはピッチを縦断し、空いたゴールに冷静にシュートを決め、2005年以来ジェームズ・ヴォーンが保持していた記録を更新した。しかし、父親のロバート氏をめぐるトラブルが、その祝福の陰をすぐに覆い隠してしまった。 ユースチームのコーチ、テミサン・ウィリアムズがラジオのトーク番組に出演し、この10代の選手の成長過程について語ったことが、この対立の発端となった。ロバートはウィリアムズを「自己宣伝」だと非難し、以前からコーチに対し、息子のことを公の場で話題にしないよう求めていたことを明かした。
- AFP
「哀れな自己宣伝の試み」
talkSPORTのインタビューで、アーセナル、フラム、トッテナムのアカデミーで指導経験を持つウィリアムズは、U-12のアシスタントコーチを務めていた時期について、自身の役割は「道のりのほんの一部」に過ぎないと述べ、次のように語った。「まず、スカウト陣が素晴らしい仕事をしてくれたことを強調しておきたい。 私はU-12のアシスタントコーチでした。マックスを2年間見守ることができましたが、それは彼の道のりのほんの一部に過ぎません。しかし、マックスには常にボールを運ぶための並外れた強さがありました。それは彼が常に楽しんでいることであり、得意とすることであり、トレーニングでも私たちが気づいていたことです。」
しかし、ロバートはX（旧Twitter）で不満を吐露した。「テミサン・ウィリアムズという男が、自分がマックスの成長過程に何らかの関与があったと主張しているのを聞くのは、実に哀れな自己宣伝の試みだ。以前にも彼にそのような行為を控えるよう求めたが、それでも今朝はトーク・スポーツに顔を出していた……彼がトレーニング中にコーンを並べたのを数回見た記憶はあるが、それくらいだ。 我々には、心から感謝している素晴らしいコーチたちが大勢いる。彼は間違いなくその一人ではない……」
批判が殺到すると、ウィリアムズは直ちに公の場で謝罪し、次のように述べた。「ロブ・ダウマンと話し、彼とその家族に謝罪した。今後、マックス・ダウマンの成長について語ることはもうない。ロブ・ダウマンと彼の家族が今後も成功し続けることを願っている。」
成功の真の立役者を称える
ウィリアムズがダウマンのボール運びにおける「超人的な強さ」について解説を試みる一方で、ロバートは、真に称賛に値するのは誰なのかについて率直に語っている。彼は、息子のキャリアを支えた人物として、アーセナル・アカデミーのスカウトであるジョニー・ナイトを具体的に挙げた。「私たちにとって誇らしい日だ。この人がいなければ、何も実現しなかっただろう。 ジョニー・ナイト、ありがとう」と彼は綴った。「マックスが4歳の時に見出し、アーセナルに引き入れてくれた。業界随一のスカウトであり、それ以上に素晴らしい人間だ。ジョニー・ナイト。」
- Getty Images Sport
世代を代表する才能を守る
マックスにとっては、ミケル・アルテタ監督がタイトル争いを繰り広げるトップチームへの彼の定着を図ろうとしている今、再びピッチに集中しなければならない。このウイング選手の記録的な偉業は、彼を世界的な注目の的としたが、最近のピッチ外での摩擦は、彼の身近な人々が彼に地に足をつけていさせるよう努めていることを示唆している。
広告