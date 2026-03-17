マックス・ダウマンの活躍について、アーセナルのキャプテンであるマーティン・オデゴールは「驚くことではない」とし、この若き逸材にとって「これはまだ始まりに過ぎない」と強調した

ジョーダン・ピックフォードがコーナーキックのために前線に上がった隙を突いて、この10代の選手が独走し、無人のゴールにシュートを決めたシーンにサッカー界が衝撃を受けた一方で、オデゴールは、トップチームがかねてよりダウマンの高いポテンシャルを認識していたと強調する。キャプテンは、この若手がトップチームのトレーニングに常連として参加しており、そこで定評のある国際的なスター選手たちに対しても常に引けを取らない活躍を見せていると指摘した。

「彼があれほど冷静さを保てたのは、私にとって驚きではありませんでした。私たちはすでに長い間彼と一緒にトレーニングをしてきましたし、彼はプレーするたびにその資質を見せてくれています。ですから、彼が初ゴールを決め、記録を更新できたことは素晴らしいことでした」とオデガードは説明した。

しかし、27歳のオデゴールは、自身も10代の若き天才選手だった頃の経験に言及し、すぐに注意を促す言葉を付け加えた。「彼自身も、これが単なる始まりに過ぎず、これまで通り努力し続けなければならないことを理解しているはずだ」