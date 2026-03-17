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マックス・ダウマンの活躍について、アーセナルのキャプテンであるマーティン・オデゴールは「驚くことではない」とし、この若き逸材にとって「これはまだ始まりに過ぎない」と強調した
若きスターが記録的なゴールでエバートンを沈めた
オデゴールは、アーセナルがエバートンに2-0で勝利した試合で歴史を刻んだダウマンの台頭に喜びを表明した。 16歳の彼は、マルティン・ズビメンディに代わって途中出場し、アディショナルタイムに冷静なシュートを決めて試合を事実上決着させ、わずか16歳73日という年齢でプレミアリーグ史上最年少得点者となった。このゴールは、ヴィクトル・ジョケレスの終盤の先制点において彼が重要な役割を果たした直後に生まれたものだった。
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オデガード、記録を更新したダウマンを称賛
アーセナルが首位でのリードを広げたこの勝利について、オデゴールは次のように語った。「土曜日のエバートン戦は、本当に特別な結末となりました。またしても重要な勝利を挙げることができ、ヴィクトルとマックスが途中出場して終盤にゴールを決めたことは、シーズンを通して私たちが語り続けてきたこと――スタメンかどうかに関わらず、全員が責任を果たし、それぞれの役割を果たしているということ――を如実に示しています。 マックスにとっては、なんという瞬間だったことか！そのゴール後の祝福の様子を見れば、それがコーチ陣、選手、サポーター全員にとってどれほど大きな意味を持つものだったかがわかるだろう。彼にとって、そして私たちにとっても、決して忘れることのできない瞬間となった！」
ヘイル・エンドの才能には驚きはない
ジョーダン・ピックフォードがコーナーキックのために前線に上がった隙を突いて、この10代の選手が独走し、無人のゴールにシュートを決めたシーンにサッカー界が衝撃を受けた一方で、オデゴールは、トップチームがかねてよりダウマンの高いポテンシャルを認識していたと強調する。キャプテンは、この若手がトップチームのトレーニングに常連として参加しており、そこで定評のある国際的なスター選手たちに対しても常に引けを取らない活躍を見せていると指摘した。
「彼があれほど冷静さを保てたのは、私にとって驚きではありませんでした。私たちはすでに長い間彼と一緒にトレーニングをしてきましたし、彼はプレーするたびにその資質を見せてくれています。ですから、彼が初ゴールを決め、記録を更新できたことは素晴らしいことでした」とオデガードは説明した。
しかし、27歳のオデゴールは、自身も10代の若き天才選手だった頃の経験に言及し、すぐに注意を促す言葉を付け加えた。「彼自身も、これが単なる始まりに過ぎず、これまで通り努力し続けなければならないことを理解しているはずだ」
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アーセナルのキャプテンの怪我に関する最新情報
オデガードはまた、ブレントフォード戦で負った膝の怪我からの復帰が近づく中、自身のコンディションについて最新情報を伝えた。このミッドフィルダーは過去5試合を欠場しているが、間近に迫るマンチェスター・シティとの大一番となるカラバオ・カップ決勝を含め、シーズン終盤戦に間に合うよう懸命にリハビリに取り組んでいる。
「今回も試合に出場できなかったことは本当に残念でした。できるだけ早く復帰できるよう懸命にトレーニングを続けており、日ごとに体力が回復しているのを感じています」とオデガードは語った。
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