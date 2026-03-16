マックス・ダウマンにティエリ・アンリは「鳥肌が立つ」と絶賛されるが、アーセナルのレジェンドは16歳の彼についてイングランドサッカー界に警告を発している

劇的なロスタイムに、アーセナルの若き逸材ダウマンがゴールを決め、エバートンに2-0で勝利をもたらし、プレミアリーグの歴史にその名を刻んだ。わずか16歳73日という若さで、この技巧派の右ウイングは、イングランドのトップリーグで得点を挙げた史上最年少選手となった。

ダウマンはすでにイングランドサッカー界で話題を呼んでおり、わずか15歳でプレミアリーグデビューを果たしていた。今回の記録的なゴールにより、彼は20年以上にわたり最年少得点者の座を守っていたエバートンのジェームズ・ヴォーンを上回り、この記念すべきゴールを決めた時点で、ヴォーンより6ヶ月以上も若かったことになる。

「正直、鳥肌が立つよ」とアンリはスカイ・スポーツの『マンデー・ナイト・フットボール』に出演した際に語った。 「鳥肌が立つよ。普段はそうならないんだけどね。でも、自分のデビュー時のあの瞬間や、あのレベルの期待感を思い出すと、彼の気持ちがよく分かるんだ。アーセナルのファンでなくても、あの瞬間は誰もが共感できたはずだし、彼を祝福したと思う。アーセナルという要素はさておき……彼には本当に鳥肌が立ったよ」