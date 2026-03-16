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マックス・ダウマンにティエリ・アンリは「鳥肌が立つ」と絶賛されるが、アーセナルのレジェンドは16歳の彼についてイングランドサッカー界に警告を発している
歴史的なゴールに対するヘンリーの感動的な反応
劇的なロスタイムに、アーセナルの若き逸材ダウマンがゴールを決め、エバートンに2-0で勝利をもたらし、プレミアリーグの歴史にその名を刻んだ。わずか16歳73日という若さで、この技巧派の右ウイングは、イングランドのトップリーグで得点を挙げた史上最年少選手となった。
ダウマンはすでにイングランドサッカー界で話題を呼んでおり、わずか15歳でプレミアリーグデビューを果たしていた。今回の記録的なゴールにより、彼は20年以上にわたり最年少得点者の座を守っていたエバートンのジェームズ・ヴォーンを上回り、この記念すべきゴールを決めた時点で、ヴォーンより6ヶ月以上も若かったことになる。
「正直、鳥肌が立つよ」とアンリはスカイ・スポーツの『マンデー・ナイト・フットボール』に出演した際に語った。 「鳥肌が立つよ。普段はそうならないんだけどね。でも、自分のデビュー時のあの瞬間や、あのレベルの期待感を思い出すと、彼の気持ちがよく分かるんだ。アーセナルのファンでなくても、あの瞬間は誰もが共感できたはずだし、彼を祝福したと思う。アーセナルという要素はさておき……彼には本当に鳥肌が立ったよ」
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アーセナルへの厳しい警告
この10代の選手の高いポテンシャルに明らかに興奮を隠せない様子だったものの、アンリは選手管理に関する重大な警告を発し、早まった期待をすぐに抑えようとした。数十年前にウェイン・ルーニーが同様に鮮烈なデビューを飾るのを目の当たりにしたこのフランス人監督は、クラブも代表チームも、これほど早熟な才能を扱う際には慎重でなければならないと主張した。
アンリは続けた。「ルーニーがあの活躍を見せた時、私は現場にいた。もし誰かが『彼はあのキャリアを築くだろう』と言ってきたら、私は『そうかもしれない』と答えただろう。しかし、重要なのは、その道のりで彼を確実に守ることだ。なぜなら、ここにはアーセナルだけでなく、イングランドサッカー全体にとって特別な才能がいるからだ。だが、あまりに興奮しすぎてはいけない。 彼がアーセナルにいることを喜んでいるか？ もちろんだ。だが、彼を守り抜く必要もある。彼が成し遂げられることについて、早計に期待しすぎてはいけない。」
アルテタ監督、試合の流れを変えた10代の選手を称賛
ミケル・アルテタ監督も同様に絶賛し、このアカデミー出身の選手を「試合の流れを変える存在」と評した。彼は先制点に決定的な役割を果たし、その後自身もゴールを決めて、その夜遅くにマンチェスター・シティがウェストハムと1-1で引き分けたことで、アーセナルはプレミアリーグ首位で勝ち点9差を築くことに貢献した。監督は、プレッシャー下でのダウマンの冷静さが、同年代の他の選手とは一線を画す点だと指摘した。
「彼は試合の流れを変えたと思う」とアルテタは語った。「彼がボールを持つたびに、何かが起こった。我々の攻撃がより脅威的に見えた。あの年齢で、あの状況下、あのプレッシャーの中でそれを成し遂げるのは、普通のことではない。ここ数日、彼はトレーニングに励んでいたが、私は直感的に、今が彼の出番だと感じていた。 おそらく彼は、その舞台や瞬間、状況、あるいは相手チームに動じないからだ。彼はただ自然にプレーしている。状況を打開するための判断を下し、その成果は信じられないほどだった。彼がやってのけるプレーのいくつかは、世界最高峰のディフェンダーたちを相手に成し遂げている。だから、どんな相手に対しても同じことができるはずだ。」
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タイトル争いよりも教育が優先される
ピッチ上での活躍にもかかわらず、ダウマンはピッチ外での事情により、今後数週間は出場時間が制限される可能性がある。かつて記録を塗り替えたルーニーは、この16歳の選手がアーセナルの優勝争いに全力を注ぐ前に、学業面で重要な節目をクリアしなければならないと指摘した。
ルーニーは次のように説明した。「彼にはオーラと自信があり、エバートン戦でもそれは変わらなかった。 （しかし）学業を優先するならば、今後数週間は彼をあまり見られないだろう。彼はGCSE（中等教育修了資格）の試験を控えており、彼自身にとっても家族にとっても、学業は重要なことだと確信している。彼自身が望むほど出場機会は得られないだろうが、彼にはまだ長いキャリアが待っているのだから。」
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