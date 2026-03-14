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マックス・ダウマンが歴史を刻んだ！アーセナルの若き逸材が、エヴァートンを撃破する果敢な突破を見せ、ガナーズにとって極めて重要な試合でプレミアリーグ最年少得点者となった。

土曜日のエミレーツ・スタジアムでは、アーセナルがエバートンを2-0で下し、歴史的な瞬間が生まれた。若き逸材マックス・ダウマンが、見事な独走プレーで決勝点を挙げ、プレミアリーグ史上最年少得点者となった。この勝利により、アーセナルは同日夜に行われるマンチェスター・シティの試合を控えて、首位を10ポイント差で独走することとなった。この10代の選手による歴史的な偉業は、ミケル・アルテタ監督率いるチームが優勝争いを続ける中、ライバルたちに大きなプレッシャーを与えている。