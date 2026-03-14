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マックス・ダウマンが歴史を刻んだ！アーセナルの若き逸材が、エヴァートンを撃破する果敢な突破を見せ、ガナーズにとって極めて重要な試合でプレミアリーグ最年少得点者となった。
アーセナル、序盤の猛攻も実らず
アーセナルは試合開始から高い強度で攻め込み、序盤にはノニ・マドゥエケとリカルド・カラフィオリが相次いで決定機を迎えた。ブカヨ・サカがディフェンスラインにプレッシャーをかけようとしたが、エバートンは徐々に勢いを増し、ドワイト・マクニールはクロスバーを直撃するシュートを放った。前半だけで13本のシュートを放ったにもかかわらず、アーセナルには前半終了までに均衡を破るための決定力が欠けていた。
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ラヤがトフィーズの攻勢を食い止める
後半もアーセナルが試合を支配する中、エバートンは粘り強く応戦した。デビッド・ラヤはベトのシュートを好セーブで防ぎ、ウィリアム・サリバはオウンゴールを間一髪で免れた。緊張感が高まる中、ミケル・アルテタ監督はベンチから16歳のダウマンを投入。残り15分でのこの采配は、結果的に見事な戦術的交代となった。
ダウマンとジョケレスが均衡を破る
89分、ダウマンの鋭いクロスが相手陣内に混乱を招き、ジョーダン・ピックフォードのミスを誘った。ボールはヴィクトル・ギョケレスの足元に絶好のタイミングで転がり、彼は無人のゴールに流し込んだ。エミレーツ・スタジアムは安堵の歓声に包まれたが、この試合の歴史に残るハイライトは、クラブの最新アカデミー出身選手によってもたらされることになっていた。
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エミレーツで歴史が刻まれた
エバートンがゴールキーパーのジョーダン・ピックフォードを含む全選手を前線に上げ、終盤のコーナーキックに備えていたところ、ボールはダウマンのもとへクリアされた。この若き選手は75ヤードに及ぶ見事な独走を見せ、ディフェンス陣を置き去りにして無人のゴールへ流し込み、アーセナルの選手、コーチ陣、そしてファンを熱狂の渦に巻き込んだ。 わずか16歳73日という年齢で、ダウマンはプレミアリーグ史上最年少の得点者となり、ロンドンのクラブにとって記念すべき一日を締めくくった。
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