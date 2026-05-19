ウィルシャーは2022～2024年にU-18監督として60試合中28勝を挙げ、ソバ・リアルティ・トレーニングセンターを熟知している。ダウマンが注目される一方、ヌワネリも重要な有望株だ。 今季は公式戦23試合に出場し3得点を挙げ、うち2得点はリーグ・アン、マルセイユへのレンタル移籍中に記録した。ウィルシャーは、フランスでの経験が彼に良い影響をもたらすと確信している。「イーサンは落ち着きがあり、レンタル移籍で実戦経験を積みたいと望んでいた」とウィルシャーは説明した。「結果的には思うようにいかなかったが、多くのことを学んだはずだ」。