Getty Images Sport
翻訳者：
マックス・ダウマンがルートンへ？ アーセナルが16歳の天才について将来計画を練る中、ジャック・ウィルシャーがミケル・アルテタとの移籍交渉を冗談交じりに語る。
ウィルシャー、アーセナル復帰を目指す
talkSPORTのインタビューでウィルシャーは、アーセナルの若手をケニルワース・ロードに呼びたいと明かした。10月に就任した34歳の彼は、ルートン・タウンを率いて43試合で22勝10分け。 EFLトロフィー制覇をもたらし、昇格プレーオフを逃したウィルシャーは、ダウマンかヌワネリをレンタルで獲得したいかと問われると、「答えはイエスだ！ミケルが不要なら、俺が電話する」と即答した。
- Getty Images Sport
記録を更新したダウマンに絶賛の声
ダウマンは今シーズン17試合7得点。3月には16歳73日で途中出場し、エバートン戦（2-0）でプレミアリーグ最年少得点を記録した。ヴィクトル・ジョケレスへのアシスト後、独走ゴールで歴史に名を残した。アルテタ監督は「彼のゴールだけでなく、試合の流れを変えた」と絶賛した。 彼がボールを持つたびにチャンスを作り、チームの攻撃はさらに脅威になった」とアルテタ監督は絶賛した。「この年齢で、この状況とプレッシャー、勝利への期待の中で成し遂げたことは並外れている。」
ヌワネリのヨーロッパでの教育
ウィルシャーは2022～2024年にU-18監督として60試合中28勝を挙げ、ソバ・リアルティ・トレーニングセンターを熟知している。ダウマンが注目される一方、ヌワネリも重要な有望株だ。 今季は公式戦23試合に出場し3得点を挙げ、うち2得点はリーグ・アン、マルセイユへのレンタル移籍中に記録した。ウィルシャーは、フランスでの経験が彼に良い影響をもたらすと確信している。「イーサンは落ち着きがあり、レンタル移籍で実戦経験を積みたいと望んでいた」とウィルシャーは説明した。「結果的には思うようにいかなかったが、多くのことを学んだはずだ」。
- AFP
アーセナル2人の今後はどうなる？
ワールドカップで代表選手の復帰が遅れるため、ダウマンとヌワネリには夏の遠征でアルテタ監督にアピールする好機が訪れている。両選手にとって、主力選手が戻る前に定位置を確保するには、今回のプレシーズンが極めて重要だ。