マックス・クロスビーのメガトレードが破談となった後、ボルチモア・レイブンズがブロックバスター契約を締結し、ディフェンスのスター選手を獲得

報道によると、レイブンズとヘンドリクソンは4年1億1200万ドルで契約に合意した。ヘンドリクソンのベンガルズとの契約はシーズン終了後に満了していた。メディアの報道によると、ベンガルズは彼にフランチャイズタグを付けることを検討していたが、最終的には見送った。ヘンドリクソンはすでにインスタグラムでシンシナティのファンに別れを告げている。

昨シーズン、ヘンドリクソンは負傷のためシンシナティでは7試合の出場にとどまったが、それでも4.0サックという目覚ましい成績を残した。しかし、彼が健康であれば、間違いなくリーグ最高のパスラッシャーの一人である。レイヴンズはこの分野で特に問題を抱えており、2025年のサック統計では30サックで3位から3番目に低い順位だった。

NFLプロとして9年間、ヘンドリクソンは4回プロボウルに選出された。2024年には17.5サックでリーグトップとなり、ファーストチームオールプロにも選ばれた。