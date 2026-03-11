マックス・クロスビーのトレードが失敗した後、ボルチモア・レイブンズはパスラッシュの問題に対処するための代替案をすぐに見つけたみたい。NFLインサイダーのアダム・シェフターが報じたところによると、2012年のスーパーボウル優勝チームは、代わりにディビジョンライバルのシンシナティ・ベンガルズから、リーグの絶対的なスター選手であるトレイ・ヘンドリクソンを獲得したんだ。
マックス・クロスビーのメガトレードが破談となった後、ボルチモア・レイブンズがブロックバスター契約を締結し、ディフェンスのスター選手を獲得
報道によると、レイブンズとヘンドリクソンは4年1億1200万ドルで契約に合意した。ヘンドリクソンのベンガルズとの契約はシーズン終了後に満了していた。メディアの報道によると、ベンガルズは彼にフランチャイズタグを付けることを検討していたが、最終的には見送った。ヘンドリクソンはすでにインスタグラムでシンシナティのファンに別れを告げている。
昨シーズン、ヘンドリクソンは負傷のためシンシナティでは7試合の出場にとどまったが、それでも4.0サックという目覚ましい成績を残した。しかし、彼が健康であれば、間違いなくリーグ最高のパスラッシャーの一人である。レイヴンズはこの分野で特に問題を抱えており、2025年のサック統計では30サックで3位から3番目に低い順位だった。
NFLプロとして9年間、ヘンドリクソンは4回プロボウルに選出された。2024年には17.5サックでリーグトップとなり、ファーストチームオールプロにも選ばれた。
メディカルチェックのため：クロスビーのトレードは最終段階で失敗に終わった
しかし、ボルチモアでは当初、まったく別の計画が進められていました。ラスベガス・レイダースと、マック・クロスビーのトレードで合意に達しており、その見返りとしてレイダースは2つの1巡目指名権を獲得する予定でした。
しかし火曜日、予想外の展開があった。The Athletic の報道によると、28歳のディフェンシブエンドは、必須のメディカルチェックで不合格となった。その結果、レイブンズはトレードを直前で取りやめた。レイダースは、この件について、当面は「コメントは差し控える」と発表した。
スタークォーターバック、ラマー・ジャクソンを擁するボルチモアは、2025 年のシーズンを残念な結果で終え、レギュラーシーズンの最終戦ではピッツバーグ・スティーラーズに敗れ、8 勝 9 敗の成績でプレーオフ進出をわずかに逃しました。その結果、レイブンズは 17 年間にわたりヘッドコーチを務めたジョン・ハーボー氏を解任。後任にはジェシー・ミインター氏が就任しました。
トレイ・ヘンドリクソン：NFLの統計
試合 総タックル数 単独タックル サック 強制ファンブル ファンブルリカバー パスディフレクション 117 236 162 81.0 15 0 16