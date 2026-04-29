キックオフ前、スタンドにはプロイセン軍に勝利したナポレオン軍の巨大絵画が掲げられた。パリ・サンジェルマンのサポーターは、この演出でチャンピオンズリーグ準決勝への並外れた意気込みを示した。
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マックス・エベルルの発言は非常識に聞こえるが、それこそがFCバイエルンの現状を語っている。
両チームはプリンセンパークのピッチで歴史に残る激戦を繰り広げ、大舞台に命を吹き込んだ。
5対4の激闘はCL準決勝の最多得点を更新。英紙『ザ・サン』は「世紀の試合」、西紙『ムンド・デポルティーボ』は「サッカーの傑作」、仏紙『フィガロ』は「格別なスペクタクル」と絶賛した。
PSGのルイス・エンリケ監督は「監督として最高の試合だった」と語った。彼は2度のCL制覇を含む多数のビッグマッチを経験しており、昨年はミュンヘンでインテルを5－0で下している。
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マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスが通算100ゴールを達成
バイエルンは序盤に1-0とリードしたが、逆転されて2-2の同点に追いついた直後、後半開始早々に2-5と再びリードを許した。それでも「冷静に巻き返せたのは特筆すべきだ」とキミッヒは語った。 「ここ数年ならそこで崩れていた」と振り返る。それでもチームは崩れず4-5に迫った。来週水曜日の第2戦へ勝敗は依然として不明だ。
今季のバイエルンは、驚異的な精神力と、いつでも得点できる自信を持つ。マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスからなる攻撃トリオは、近年屈指の危険性を誇る。 彼らはすでに独自の略称「OKD」を冠するにふさわしい。バルセロナの「MSN」（メッシ、スアレス、ネイマール）やレアルの「BBC」（ベイル、ベンゼマ、ロナウド）を彷彿とさせる。
今季の決定的な局面でOKDは圧巻のパフォーマンスを示し、レアルとの準々決勝第2戦同様に3人とも得点を挙げ、合計100ゴールに達した。2位はレアルのエムバペ、ビニシウス、バルベルデの69ゴールだ。
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FCバイエルンが許した5失点に関する注目すべき統計
ミュンヘンは4得点を挙げながら5失点で敗れ、現在の守備の課題を露呈した。 レアル・マドリードとの2試合は合計6－4、土曜のマインツ戦は0－3から4－3で逆転した。直近15試合で無失点は3度、2失点以上が7度。
ヴィンセント・コンパニー監督の下、バイエルンは高い位置でマンマークを主体とする守備を採用。そのため、高いフィジカルと集中力が不可欠だ。わずかなミスが即失点につながる。パリでの一戦も例外ではなかった。 パリはシュート5本・xG値1.91から5得点を挙げ、GKノイアーも無力だった。CLノックアウトステージでGKがセーブ0で5失点は、2010年以来初めて。
その2点はセットプレーからで、この弱点は今季も改善されていない。セットプレーを担当するダンクスコーチが暫定監督を務めても状況は変わらなかった。
- AFP
FCバイエルン：マックス・エベルル、さらなる得点を期待
第2戦に向けてどうすべきか？戦術を微調整すべきだろうか？
スポーツディレクターのマックス・エベルは「なぜ我々はここにいるのか？」と問いかけた。そしてすぐさま「これまで通りのサッカーをしてきたからだ。今さらスタイルを変えるのは馬鹿げている」と答えた。 4－5で負けた直後、彼はこう続けた。「第2戦では、前線で作る数多くのチャンスをもっと確実に決めなければならない」
つまり、4-5で敗れたのは5失点したからではなく、4得点しかできなかったから（xG値は2.51）だというのだ。 6点、8点、あるいは10点でもおかしくなかった。PSGのエンリケ監督は試合後、選手たちに「何点取れば突破できる？」と尋ね、「少なくとも3点」との答えを得たという。
バイエルンが今季3冠、2冠、それともリーグ制覇のみで終えようとも、このチームはクラブ史上最も華々しい1つとして記憶されるだろう。