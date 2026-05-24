まるで演出のようだった。 しかし、その光景は紛れもない現実だった。DFBカップ決勝で、マックス・エベルルはベルリン・オリンピックスタジアムの観客席で、ウリ・ヘーネスの真前に座っていた。ミュンヘンのクラブオーナーは、比喩的にも文字的にも、常に彼の肩越しに一挙手一投足を注視していたのだ。
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マックス・エベルルの気分を台無しにし、またしても自分自身の存在を前面に押し出した。人間として、ウリ・ヘーネスのこの行動はまったくもって最低だった！
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試合終了後、マックス・エベルルはウリ・ヘーネスの発言に反応した。
DFBポカール決勝の日、2020年以来のバイエルンのビッグマッチ。6年ぶりの最高シーズンを迎えるミュンヘン勢。エベルが編成したチームと招聘した監督のもと、その日に彼はクラブの権力者から公然と批判された。
この行為は人間として最低だ。なぜホーネスは、エベルとクラブにとって祝うべきこの日を台無しにし、またしても自分を見せつけたのか。結果としてエベルはVfBシュトゥットガルトを3－0で下し2冠を達成しても心から喜べなかった。 当然、彼は心中で自身の将来やホーネスの批判を巡らせたはずだ。その後、この不快な話題について立場を表明せざるを得なかったのは、避けられない流れだった。
「60対40だ」とブラックジョークを放ち、最初の質問を待たずにミックスゾーンへ入った。 その後も誠実かつ堂々と対応し、タイトル獲得の喜びと失望をにじませつつ、事態の悪化は避けた。
同時に、ホーネスや監督委員会が抱える疑念は「正当」と述べ、内容面でもスポーツディレクターとしての自身の成果が批判の対象となることは理解していると語った。
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FCバイエルンにおけるマックス・エベルルの移籍実績
エベルルはフロイント、ドレーセンらスポーツ部門幹部と協力し、実績ある監督コンパニーを招聘。 当初はトゥヘル続投や他監督招聘も検討したが、ホーネスが『シュピーゲル』で指摘したように、途中でコンパニーの契約を早期延長し、マンチェスター・シティの引き抜きを阻止した。
レンタル加入のFWニコラス・ジャクソンは、移籍金約2500万ユーロを考えると失敗だった。だが、レンタル発表を急いだことで、ホーネスが事前にエベルルの裁量を大きく制限していた。ジョアン・パルヒニャスの高額かつ不要な獲得は、エベルル就任前にすでに進行していた。
一方で、マイケル・オリゼとルイス・ディアスという2人の大型補強を実現。ディアスは第1希望が不調だったことで逆に加入した。ジョナタン・ターとトム・ビショフはフリーで獲得し、ヨナス・ウルビグを700万ユーロで迎え、ノイアーの後継候補とした。
マティス・テル、ポール・ワナー、アダム・アズヌは売却し、アルフォンソ・デイヴィスとジャマル・ムシアラとは高額で契約延長した。これにより、すでに高かった給与体系にさらに負担がかかった。 この高年俸基準はダヨ・ウパメカノやコンラッド・ライマーらの交渉にも波及し、悪循環となっている。さらに不運なことに、デイヴィスとムシアラは復帰直後に再負傷。今も本来のパフォーマンスを取り戻せていない。
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FCバイエルン：マックス・エベル、広報活動に課題
エベルルの広報対応は、いつも堂々としているわけではない。契約交渉では軽率な発言で自らを追い込むことも。 特に1年前、クラブの象徴トーマス・ミュラーが不名誉な形で退団した際の対応は顕著だった。また、フロリアン・ヴィルツやニック・ウォルテマデの獲得失敗時にも、ホーネス同様、理想的な広報とは言えなかった。だが、最近は改善の兆しが見られる。
だが、サッカーで最も重要なのはピッチ上の結果だ。今季バイエルンは久々に輝きを放ち、カップ戦とリーグ制覇を達成した。 チャンピオンズリーグ準決勝では敗退したが、欧州中で支持された。ハリー・ケインとミカエル・オリゼというバロンドール候補がチームに在籍。これらの成功はチーム全体の成果であり、スポーツディレクターも貢献している。
とはいえ、エベルルに反対する論点もいくつかある。 それでも現時点では肯定派が上回る。ホーネスも「60対40」と語ったが、タイミングは最悪だった。今夏に時間はある。それまでは静かにカップ決勝を楽しみたい。