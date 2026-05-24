マックス・エベルルの気分を台無しにし、またしても自分自身の存在を前面に押し出した。人間として、ウリ・ヘーネスのこの行動はまったくもって最低だった！

DFBポカール決勝の日、2020年以来のバイエルンのビッグマッチ。6年ぶりの最高シーズンを迎えるミュンヘン勢。エベルが編成したチームと招聘した監督のもと、その日に彼はクラブの権力者から公然と批判された。

この行為は人間として最低だ。なぜホーネスは、エベルとクラブにとって祝うべきこの日を台無しにし、またしても自分を見せつけたのか。結果としてエベルはVfBシュトゥットガルトを3－0で下し2冠を達成しても心から喜べなかった。 当然、彼は心中で自身の将来やホーネスの批判を巡らせたはずだ。その後、この不快な話題について立場を表明せざるを得なかったのは、避けられない流れだった。

「60対40だ」とブラックジョークを放ち、最初の質問を待たずにミックスゾーンへ入った。 その後も誠実かつ堂々と対応し、タイトル獲得の喜びと失望をにじませつつ、事態の悪化は避けた。

同時に、ホーネスや監督委員会が抱える疑念は「正当」と述べ、内容面でもスポーツディレクターとしての自身の成果が批判の対象となることは理解していると語った。