DFBポカール決勝の日、バイエルンは2020年以来初の大舞台に立った。ミュンヘン勢が6年ぶりの最高シーズンを締めくくるはずだったこの日、エベルが編成したチームと招聘した監督のもとで。しかしこの日、彼はクラブの最高権力者から公然と批判された。

この行為は人間として最低だ。なぜホーネスは、エベルとクラブにとって祝うべきこの日を台無しにし、また自分を前面に押し出したのか、理解できない。結果としてエベルはVfBシュトゥットガルトを3－0で下し2冠を達成しても、心から喜べなかった。 当然、彼は心中で自身の将来やホーネスの批判を巡らせたはずだ。その後、この不快な話題について立場を表明せざるを得なかったのは、避けられない流れだった。

「60対40だ」とブラックジョークを飛ばし、質問が飛ぶ前に自らミックスゾーンへ入った。 その後、彼は誠実かつ堂々と対応した。タイトル獲得の喜びの一方で、ホーネス発言への失望もにじませた。エベルはタイミングへの疑問を表明しつつ、事態の悪化は避けた。

同時に、ホーネスや監督委員会が抱える疑念は「正当」と述べ、内容面でもスポーツディレクターとしての自身の成果が批判の対象となることは理解していると語った。