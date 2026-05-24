まるで演出のようだった。 自然の風景が大きな文脈を象徴することはあり得ないが、それは現実だった。DFBカップ決勝当日、ベルリンのオリンピックスタジアムの観客席で、マックス・エベルルはウリ・ヘーネスの真前に座っていた。今やミュンヘンのクラブオーナーは、比喩的にだけでなく文字通り、常にエベルルの肩越しにその一挙手一投足を注視していた。
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マックス・エベルルの仕事への疑念は理解できる。だが、人間として見た場合、ウリ・ヘーネスの行動は最低だ。
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試合終了後、マックス・エベルルはウリ・ヘーネスの発言に反応した。
DFBポカール決勝の日、バイエルンは2020年以来初の大舞台に立った。ミュンヘン勢が6年ぶりの最高シーズンを締めくくるはずだったこの日、エベルが編成したチームと招聘した監督のもとで。しかしこの日、彼はクラブの最高権力者から公然と批判された。
この行為は人間として最低だ。なぜホーネスは、エベルとクラブにとって祝うべきこの日を台無しにし、また自分を前面に押し出したのか、理解できない。結果としてエベルはVfBシュトゥットガルトを3－0で下し2冠を達成しても、心から喜べなかった。 当然、彼は心中で自身の将来やホーネスの批判を巡らせたはずだ。その後、この不快な話題について立場を表明せざるを得なかったのは、避けられない流れだった。
「60対40だ」とブラックジョークを飛ばし、質問が飛ぶ前に自らミックスゾーンへ入った。 その後、彼は誠実かつ堂々と対応した。タイトル獲得の喜びの一方で、ホーネス発言への失望もにじませた。エベルはタイミングへの疑問を表明しつつ、事態の悪化は避けた。
同時に、ホーネスや監督委員会が抱える疑念は「正当」と述べ、内容面でもスポーツディレクターとしての自身の成果が批判の対象となることは理解していると語った。
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FCバイエルンにおけるマックス・エベルルの移籍実績
エベルルはフロイントやドレーセンらスポーツ部門幹部と協力し、実績ある監督コンパニーを招聘。その手腕を示した。 当初はトゥヘル続投や他監督招聘も検討したが、ホーネスが『シュピーゲル』で指摘したように、途中でコンパニーの契約を早期延長し、マンチェスター・シティの引き抜きを未然に防いだ。
レンタル加入のFWニコラス・ジャクソンは、移籍金約2500万ユーロを考えると失敗だった。だが、レンタル発表を急いだことで、ホーネスが事前にエベルルの裁量を大きく制限していた。ジョアン・パルヒニャスの高額かつ不要な獲得は、エベルル就任前にすでに進行していた。
一方で、マイケル・オリゼとルイス・ディアスという2人の大型補強を実現。ディアスは第1希望が不調だったことで逆に加入した。ジョナタン・ターとトム・ビショフはフリーで獲得し、ヨナス・ウルビグを700万ユーロで迎え、ノイアーの後継候補とした。
マティス・テル、ポール・ワナー、アダム・アズヌは売却し、資金を回収した。一方で、アルフォンソ・デイヴィスとジャマル・ムシアラとの高額契約延長は、すでに高かった給与体系にさらに負担を掛けた。 この高年俸基準は他選手交渉にも波及し、当初はウパメカノ、現在はライマーが要求を吊り上げる要因となっている。悪循環だ。さらに不運なことに、デイヴィスとムシアラは復帰直後に再負傷。いまだ本来のパフォーマンスを取り戻せていない。
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FCバイエルン：マックス・エベル、広報活動に課題
エベルルの広報対応はいつも堂々としているわけではない。契約交渉では軽率な発言で自らを追い詰めた。 特に1年前、クラブの象徴トーマス・ミュラーが不名誉な形で退団した場面が象徴的だ。また、フロリアン・ヴィルツやニック・ウォルテマデの獲得失敗時にも、彼は（ホーネス同様）適切な対応を取れなかった。だが、最近は改善の兆しが見える。
とはいえ、サッカーで最も重要なのはピッチ上の結果だ。今季のバイエルンは久々に輝きを放ち、カップ優勝と数々の記録を伴うリーグ制覇を達成した。 チャンピオンズリーグ準決勝では敗退したが、欧州中で支持された。ハリー・ケインとミカエル・オリゼというバロンドール候補がミュンヘンでプレーする。これらの成功はチーム全体の成果であり、スポーツディレクターも大きく貢献している。
とはいえ、エベルルに反対する論点もいくつかある。 それでも現時点では肯定派が上回る。ホーネスも「60対40」と語ったが、タイミングは最悪だった。今夏にじっくり議論する時間はある。それまでは、関係者が静かにカップ決勝を楽しめるはずだ。