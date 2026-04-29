キックオフ前、スタンドにはプロイセン軍に勝利したナポレオン軍の巨大な絵が掲げられた。パリ・サンジェルマンのサポーターは、この演出でチャンピオンズリーグ準決勝への並外れた意気込みを示した。
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マックス・エベルの発言は狂気的だが、FCバイエルンを語る上で全てを物語っている。
両チームはプリンセンパークのピッチで歴史に残る激戦を繰り広げ、大舞台に命を吹き込んだ。
5－4の激闘はCL準決勝の最多得点を更新。英紙『ザ・サン』は「世紀の試合」、西紙『ムンド・デポルティーボ』は「サッカーの傑作」、仏紙『フィガロ』は「格別なスペクタクル」と絶賛した。
PSGのルイス・エンリケ監督は「監督として最高の試合だった」と語った。彼は2度のチャンピオンズリーグ制覇を含む多数のビッグマッチを経験しており、昨年はミュンヘンでインテルを5-0で下している。
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マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスが通算100ゴールを達成
バイエルンは序盤に1-0とリードしたが、逆転されて2-2の同点に追いついた直後、後半早々に2-5と再びリードを許した。それでも「冷静に巻き返せたのは特筆すべきことだ」とキミッヒは語った。 「ここ数年ならそこで崩れていた」と振り返る。それでもチームは崩れず4-5と追い上げた。この結果、来週水曜日の第2戦まで勝敗は持ち越しとなった。
今季のバイエルンは、驚異的な精神力と、いつでも得点できる自信を持つ。マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスからなる攻撃トリオは、近年屈指の危険性を誇る。 彼らはすでに独自の略称「OKD」を冠するにふさわしい。バルセロナの「MSN」（メッシ、スアレス、ネイマール）やレアルの「BBC」（ベイル、ベンゼマ、ロナウド）を彷彿とさせる。
今季の決定的な局面でOKDは圧巻のパフォーマンスを示し、レアルとの準々決勝第2戦同様、3人とも得点を挙げ合計100ゴールに達した。2位はレアルのキリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニア、フェデリコ・バルベルデで69ゴールだ。
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FCバイエルンが許した5失点に関する注目すべき統計
ミュンヘンは4得点を挙げながら5失点で敗れ、現在の守備の課題を露呈した。 レアル・マドリードとの2試合は合計6－4、土曜のマインツ戦は0－3から4－3で逆転した。直近15試合で無失点は3度、2失点以上が7度。
ヴィンセント・コンパニー監督の下、バイエルンは高い位置でマンマークを多用するが、それには高いフィジカルと集中力が不可欠だ。わずかなミスが即失点につながる。パリでの一戦も例外ではなかった。 パリはシュート5本・xG値1.91から5得点を挙げ、ノイアーも無力だった。CLノックアウトステージでGKがセーブゼロで5失点したのは2010年以来初めてだ。
その2点はセットプレーからで、この弱点はシーズン通じて改善されていない。セットプレー担当コーチが暫定監督を務めても状況は変わっていない。この試合では出場停止のヴィンセント・コンパニーの代わりにアーロン・ダンクスがベンチ入りした。
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FCバイエルン：マックス・エベルル、さらなる得点を期待
第2戦に向けてどうすべきか？戦術を微調整すべきだろうか？
スポーツディレクター、マックス・エベルは言う。「なぜ我々はここにいるのか？ これまで通りのサッカーをしてきたからだ。今さらスタイルを変えるのは不条理だ」 4－5で負けた直後、彼はこう続けた。「第2戦では、前線で作る数多くのチャンスをもっと確実に決めなければならない」
つまり、バイエルンが4-5で負けたのは5失点したからではなく、4得点しかできなかったから（xG値は2.51）だというのだ。 6点、8点、あるいは10点でもおかしくなかった。PSGのエンリケ監督は試合後、選手たちに「何点取れば突破できる？」と尋ね、彼らは「少なくとも3点」と答えたという。
バイエルンが今季3冠、2冠、それともリーグ制覇のみで終えようとも、このチームはクラブ史上最も華々しい1つとして記憶されるだろう。