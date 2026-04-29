両チームはプリンセンパークのピッチで歴史に残る激戦を繰り広げ、大舞台に命を吹き込んだ。

5－4の激闘はCL準決勝の最多得点を更新。英紙『ザ・サン』は「世紀の試合」、西紙『ムンド・デポルティーボ』は「サッカーの傑作」、仏紙『フィガロ』は「格別なスペクタクル」と絶賛した。

PSGのルイス・エンリケ監督は「監督として最高の試合だった」と語った。彼は2度のチャンピオンズリーグ制覇を含む多数のビッグマッチを経験しており、昨年はミュンヘンでインテルを5-0で下している。