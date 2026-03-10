マックス・エベルでさえ驚いていました！アタランタ・ベルガモがFCバイエルンに対して大きな驚きをもたらしました。

パッラディーノが週末のウディネーゼ戦（2-2）ですでに試みていた4バックの「実験」は、この夜、大失敗に終わった。ドイツの記録的な優勝チームは、前半だけで、あらゆる技を駆使して、13分以内にセリエA7位のチームを粉砕した。

その先陣を切ったのは、ジョシップ・スタニシッチが、巧妙なコーナーキックのバリエーションから決めたゴールだった。ジョシュア・キミッヒは、一瞬の隙を見せたセルジュ・グナブリーを見つけ、スタニシッチにクロスを供給した（12分）。その後、ミヒャエル・オリゼがロングシュートを巧みにファーサイドに決め（22分）、そのわずか3分後には、走り込んだグナブリーにパスを供給した（25分）。

「まったくうまくいかなかった」と、Amazon Prime の専門家であるベネディクト・ヘーヴェデス氏は述べたが、バイエルンは、アタランタが計画していた、ピッチ全体でのアグレッシブな 1 対 1 の戦術に対して、戦術的に理想的な対抗策を見出していたことも指摘した。それは、バイエルンの選手たちの、ほとんど分離したポジショニングであった。

たとえば、ジョナタン・ターは前半、左サイドにも登場し、ダヨ・ウパメカノは、チームメイトが深い位置取りで相手選手を引き離したおかげで、30メートルの独走からまったくプレッシャーを受けることなくシュートを放つことができた。ヘーヴェデスによれば、特にグナブリーは前半、「星印の付いた10点満点」の活躍を見せたという。