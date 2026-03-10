マックス・エベルも驚いていました。チャンピオンズリーグの決勝トーナメント1回戦の前にアタランタ・ベルガモの先発メンバーを見たとき、FCバイエルンのスポーツディレクターはまったく驚いていました。
マックス・エベルでさえ驚いていました！アタランタ・ベルガモがFCバイエルンに対して大きな驚きをもたらしました。
ベルガモでドイツの記録的なチャンピオンが直面する課題について尋ねられたエベル氏は、「緊張している」と述べ、「今日、我々が直面する状況」を正確に把握していると語った。彼は、プレーオフの2ndレグでボルシア・ドルトムントを相手にアタランタが4対1で圧勝した、イタリアチームの強力な追い上げを指摘した。
「我々は映像を見て、彼らがドルトムントと対戦した様子を見ました。今日」とエベル氏は驚きながらこう語った。「今日、彼らは驚くべき布陣を敷いています。それは言わざるを得ません」。
アタランタのラファエレ・パラディーノ監督は、BVB戦での「奇跡」とは対照的に、ラザール・スマルジッチなどを外し、4バックにシステムを変更した。パラディーノ監督の下、3バックのシステムで安定していたにもかかわらずだ。彼が監督に就任して以来、セリエAでは17試合中4試合しか負けていない。
- IMAGO / IPA Sport
FCバイエルン、アタランタを圧倒：「まったくうまくいかなかった」
パッラディーノが週末のウディネーゼ戦（2-2）ですでに試みていた4バックの「実験」は、この夜、大失敗に終わった。ドイツの記録的な優勝チームは、前半だけで、あらゆる技を駆使して、13分以内にセリエA7位のチームを粉砕した。
その先陣を切ったのは、ジョシップ・スタニシッチが、巧妙なコーナーキックのバリエーションから決めたゴールだった。ジョシュア・キミッヒは、一瞬の隙を見せたセルジュ・グナブリーを見つけ、スタニシッチにクロスを供給した（12分）。その後、ミヒャエル・オリゼがロングシュートを巧みにファーサイドに決め（22分）、そのわずか3分後には、走り込んだグナブリーにパスを供給した（25分）。
「まったくうまくいかなかった」と、Amazon Prime の専門家であるベネディクト・ヘーヴェデス氏は述べたが、バイエルンは、アタランタが計画していた、ピッチ全体でのアグレッシブな 1 対 1 の戦術に対して、戦術的に理想的な対抗策を見出していたことも指摘した。それは、バイエルンの選手たちの、ほとんど分離したポジショニングであった。
たとえば、ジョナタン・ターは前半、左サイドにも登場し、ダヨ・ウパメカノは、チームメイトが深い位置取りで相手選手を引き離したおかげで、30メートルの独走からまったくプレッシャーを受けることなくシュートを放つことができた。ヘーヴェデスによれば、特にグナブリーは前半、「星印の付いた10点満点」の活躍を見せたという。
- Getty Images
FCバイエルン、アタランタのプレスを無力化：「彼らは素晴らしいプレーをしている！」
一方、ワールドカップ優勝者でありプライムエキスパートのクリストフ・クラマーは、4バックと1対1でのハイプレスというパラディーノのリスクの高いアプローチに理解を示した。「このアプローチは依然として悪くない。今シーズン、バイエルンに勝ちたいなら、高いプレッシャーをかけ、マンツーマンで対応しなければならない」とクラマーは述べたが、同時に、フォワードのジャンルーカ・スカマッカとニコラ・クルスティオヴィッチの実行力を批判した。「彼らは最前線で非常に悪いプレーをしている。ほとんどプレッシャーをかけられず、何度もボールを離してしまう。失点もそうだった」
同時に、彼は、バイエルンのアプローチについて、ヘーヴェデスが称賛した点にも同意した。「彼らが、このマンツーマンディフェンスに対してどのように動くか。これは、防御するのが非常に難しく、煩わしく、疲れる。特に、相手選手を何度も追わなければならない場合、頭は疲れる。バイエルンは、これを非常にうまくやっている」とクラマーは語った。