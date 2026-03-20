マックス・アッレグリ監督によると、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオはロッカールームでの対立を経て、再び「和解」したとのことだ

試合前の記者会見で、アッレグリ監督はこの騒動を早々に鎮め、激しい口論の末に2人のフォワードが和解したことを明らかにした。

監督は次のように説明した。「口論の後は、いつだって和解するものだ。サッカーではよくあることさ…… 「ローマ戦でラファを交代させた際、彼を落ち着かせるために何と言ったか？『相手は君に気づいていなかったんだ。気づいていればパスを出していたはずだ』と。サッカーにおいてパスを出すには、フリーの選手を見極めなければならない。プリシッチが彼にパスを出さなかったのは、彼に気づかなかったからだ。以前にもあったことだ。サッカーにおける違いは、最終的なパスの選択にある。」