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マックス・アッレグリ監督によると、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオはロッカールームでの対立を経て、再び「和解」したとのことだ
対立の根源：ラツィオの敗戦が緊張を招く
第29節のラツィオ戦に1-0で惜敗したACミランでは、チーム内の緊張が頂点に達した。この摩擦は、レオが交代後にアッレグリ監督の抱擁を明らかに拒んだことで、ピッチサイドで始まった。 しかし、このポルトガル人スターの苛立ちの根本的な原因は、直前に決定的な得点チャンスを演出するパスを失敗したチームメイトのプリシッチに向けられていたと報じられている。このピッチ上の不和が、ロッカールーム内で「普段よりも激しい」口論を引き起こした。報道によると、この2人の主力FWはロッカールームで激しい口論を繰り広げ、試合終了のホイッスルが鳴った後も長く続き、互いに戦術的な説明を求め合ったという。
- AFP
オリンピコでの緊張の後、平穏が戻った
試合前の記者会見で、アッレグリ監督はこの騒動を早々に鎮め、激しい口論の末に2人のフォワードが和解したことを明らかにした。
監督は次のように説明した。「口論の後は、いつだって和解するものだ。サッカーではよくあることさ…… 「ローマ戦でラファを交代させた際、彼を落ち着かせるために何と言ったか？『相手は君に気づいていなかったんだ。気づいていればパスを出していたはずだ』と。サッカーにおいてパスを出すには、フリーの選手を見極めなければならない。プリシッチが彼にパスを出さなかったのは、彼に気づかなかったからだ。以前にもあったことだ。サッカーにおける違いは、最終的なパスの選択にある。」
フォワード陣への警鐘
レアオとプリシッチの連携が安定しないことについて、アッレグリ監督は不運な怪我を原因として挙げつつも、攻撃陣全体に対して厳しい課題を突きつけた。今シーズン、ミランの得点王であるレアオ（セリエAで9得点）とプリシッチ（22試合で8得点）だが、2人が並んでプレーした595分間で、2人の合計得点はわずか2点にとどまっている。
監督は次のように述べた。「彼らは怪我に悩まされてきた。一人は準備は順調だったが、その後問題が生じた。もう一人は代表戦で怪我をした。しかし、これから2ヶ月は極めて重要な期間であり、フルクルグやンクンクのように、彼ら二人とも良いパフォーマンスを発揮することが重要だ。すべてのフォワードが目を覚ます必要がある。ゴール前での正確さと、フィニッシュへの集中力が求められる。」
- AFP
9番としてのレアオの戦術的な汎用性
最後に、アッレグリ監督はレアオの戦術的な進化について触れ、このポルトガル人スターが90分間を通してチームメイトとの連携を維持できれば、より中央でプレーする能力を備えていると示唆した。
アッレグリ監督は次のように締めくくった。「ラファはトップストライカーとしてもセカンドストライカーとしてもプレーできる。日曜日の試合やクレモナ戦で彼が示した深い位置からの攻撃を見れば、彼がナンバー9になれることが分かるだろう。左サイドでスペースを開ける時は彼も落ち着いているが、ボールが彼に届かなければ、試合から外れてしまう。」
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