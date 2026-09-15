AFP
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マックス効果！ 10代のセンセーション、マックス・ダウマンがイプスウィッチを驚かせ、アーセナルはカラバオカップ16強入りへ前進
トラクター・ボーイズ、奮闘実らず敗退
イプスウィッチ・タウンは、ポートマン・ロードで行われたプレミアリーグ王者アーセナルとのカラバオカップで善戦したものの、2-4で敗れて敗退した。ギャリー・オニール監督は、クリスタル・パレス戦で勝利したチームから3人を変更し、GKクリスティアン・ウォルトンと、主将を務めたダーネル・ファーロングを先発に起用した。好機を感じさせる攻撃の時間帯もあったが、最終的には卓越した若手タレントを擁する決定力の高いアウェーチームに押し切られた。
ホームチームはアニス・メフメティと元アーセナルのチュバ・アクポムが得点したが、敗退を免れるには至らなかった。
- Getty Images Sport
激しいプレッシャーの中でチャンスを生み出す
オニール監督のチームは、カウンターに出る機会を得ると、前線で積極性を十分に示した。マルセリーノ・ヌネスとジェイデン・フィロジーンの好プレーが序盤のチャンスを生み出し、アブドゥル・ワッタラも左サイドから危険なクロスを繰り返し送り込み、たびたびアウェーの守備陣を脅かした。そうした場面のひとつでは、ワッタラがジアン・フレミングを見つけ、巧みな落としからメフメティがシュートを放ったが、これはクロスバーのわずか上へ外れた。イプスウィッチは試合に引き戻す突破口を探していた。
前半終了時点ではビハインドを負っていたものの、ブルーズは攻勢を続け、後半にはその粘り強さが実を結んでついに報われた。
ダウマン、歴史的な2得点で輝き放つ
アーセナルは、ミケル・アルテタ監督が今季公式戦初先発に抜てきした16歳のマックス・ダウマンによる圧巻のパフォーマンスで、この対戦の主導権を握った。MFは開始わずか6分、高い位置でインターセプトすると、ウォルトンの脇を抜くシュートで先制点を挙げた。ノニ・マドゥエケが2点目を加えると、ダウマンは後半開始直後にも再び得点。これにより、プレミアリーグ所属クラブで全公式戦を通じて1試合2得点を記録した史上2人目の16歳となった。
アウェーのアーセナルは、ミケル・メリーノがポストに当てて決めた見事な4点目で締めくくった。
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終盤のゴール、そして前を見据えていること
イプスウィッチは最後まで諦めず、62分には途中出場のジャック・クラークが左サイドを駆け上がってメフメティの得点をお膳立てし、冷静に決めて1点を返した。その後、アクポムはアディショナルタイムにホームチームの2点目を追加。ボックス内のスペースを突き、古巣相手にネットを揺らした。カップ戦敗退を受け、チェルシーは再びプレミアリーグに全力を注ぎ、土曜日にはアウェーでエバートンと対戦する。
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