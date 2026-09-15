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ライブ
FBL-ENG-PR-IPSWICH-ARSENALAFP
Alvino Hanafi

翻訳者：

マックス効果！　10代のセンセーション、マックス・ダウマンがイプスウィッチを驚かせ、アーセナルはカラバオカップ16強入りへ前進

イプスウィッチ・タウン 対 アーセナル
マックス・ダウマン
イプスウィッチ・タウン
アーセナル
カラバオカップ

イプスウィッチ・タウンは、ポートマン・ロードでプレミアリーグ王者アーセナルに2-4で敗れ、カラバオカップ敗退となった。アウェーのアーセナルでは、10代の新星マックス・ダウマンが見事な2得点で主役となり、チームを4回戦進出に導いた。

  • トラクター・ボーイズ、奮闘実らず敗退

    イプスウィッチ・タウンは、ポートマン・ロードで行われたプレミアリーグ王者アーセナルとのカラバオカップで善戦したものの、2-4で敗れて敗退した。ギャリー・オニール監督は、クリスタル・パレス戦で勝利したチームから3人を変更し、GKクリスティアン・ウォルトンと、主将を務めたダーネル・ファーロングを先発に起用した。好機を感じさせる攻撃の時間帯もあったが、最終的には卓越した若手タレントを擁する決定力の高いアウェーチームに押し切られた。

    ホームチームはアニス・メフメティと元アーセナルのチュバ・アクポムが得点したが、敗退を免れるには至らなかった。

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    激しいプレッシャーの中でチャンスを生み出す

    オニール監督のチームは、カウンターに出る機会を得ると、前線で積極性を十分に示した。マルセリーノ・ヌネスとジェイデン・フィロジーンの好プレーが序盤のチャンスを生み出し、アブドゥル・ワッタラも左サイドから危険なクロスを繰り返し送り込み、たびたびアウェーの守備陣を脅かした。そうした場面のひとつでは、ワッタラがジアン・フレミングを見つけ、巧みな落としからメフメティがシュートを放ったが、これはクロスバーのわずか上へ外れた。イプスウィッチは試合に引き戻す突破口を探していた。

    前半終了時点ではビハインドを負っていたものの、ブルーズは攻勢を続け、後半にはその粘り強さが実を結んでついに報われた。

  • ダウマン、歴史的な2得点で輝き放つ

    アーセナルは、ミケル・アルテタ監督が今季公式戦初先発に抜てきした16歳のマックス・ダウマンによる圧巻のパフォーマンスで、この対戦の主導権を握った。MFは開始わずか6分、高い位置でインターセプトすると、ウォルトンの脇を抜くシュートで先制点を挙げた。ノニ・マドゥエケが2点目を加えると、ダウマンは後半開始直後にも再び得点。これにより、プレミアリーグ所属クラブで全公式戦を通じて1試合2得点を記録した史上2人目の16歳となった。

    アウェーのアーセナルは、ミケル・メリーノがポストに当てて決めた見事な4点目で締めくくった。


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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    終盤のゴール、そして前を見据えていること

    イプスウィッチは最後まで諦めず、62分には途中出場のジャック・クラークが左サイドを駆け上がってメフメティの得点をお膳立てし、冷静に決めて1点を返した。その後、アクポムはアディショナルタイムにホームチームの2点目を追加。ボックス内のスペースを突き、古巣相手にネットを揺らした。カップ戦敗退を受け、チェルシーは再びプレミアリーグに全力を注ぎ、土曜日にはアウェーでエバートンと対戦する。

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