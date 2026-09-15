イプスウィッチ・タウンは、ポートマン・ロードで行われたプレミアリーグ王者アーセナルとのカラバオカップで善戦したものの、2-4で敗れて敗退した。ギャリー・オニール監督は、クリスタル・パレス戦で勝利したチームから3人を変更し、GKクリスティアン・ウォルトンと、主将を務めたダーネル・ファーロングを先発に起用した。好機を感じさせる攻撃の時間帯もあったが、最終的には卓越した若手タレントを擁する決定力の高いアウェーチームに押し切られた。

ホームチームはアニス・メフメティと元アーセナルのチュバ・アクポムが得点したが、敗退を免れるには至らなかった。