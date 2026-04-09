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マスターズ優勝者を予想するマンチェスター・ユナイテッドの選手たち。その中でハリー・マグワイアがチーム内最高のゴルファーと判明。
チームメイトたちがマグワイアを「ゴルフの王」と称える
33歳のマグワイアがゴルフの腕前を披露したのは、キャリアが安定している時期だった。マンチェスター・ユナイテッドは先日、彼が2027年までの新契約にサインしたと発表。これはマイケル・キャリック暫定監督の下で示した活躍に対する評価だ。ボーンマス戦でレッドカードを受け次節のリーズ戦を欠場するものの、チャンピオンズリーグ出場権を目指すチームで彼は依然不可欠なリーダーである。 その活躍はピッチ外にも及ぶ。チームメイトは彼をクラブ随一のゴルファーと認めた。
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ピッチでもティーでも、落ち着いて
レッド・デビルズ、マスターズ制覇を巡り意見が分かれる
2026年マスターズが迫る中、ユナイテッドの選手たちも優勝者を予想。ラメンスは長打力を評価し、「ブライソン・デシャンボーに勝ってほしい。彼の『YouTube Golf』を見た限り、調子を戻せばいける」と語った。」
一方マウントは愛国心を示しジャスティン・ローズを、マズラウィは少し迷った末にロリー・マキロイを挙げた。
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再び注目が集まるリーズのライバル対決
グリーンジャケット論争は気分転換になるが、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはプレミアリーグ終盤の重要局面に集中している。欧州カップ戦出場権をかけ、月曜夜に宿敵リーズ・ユナイテッドを迎える一戦へ、関心が再びピッチに戻っている。 マグワイアはベンチから観戦するものの、裏方としての影響力は健在だ。和気あいあいとした議論が示すように士気は高く、試合当日はその前向きな姿勢を勝ち点3へと結びつけたい。