2026年マスターズが迫る中、ユナイテッドの選手たちも優勝者を予想。ラメンスは長打力を評価し、「ブライソン・デシャンボーに勝ってほしい。彼の『YouTube Golf』を見た限り、調子を戻せばいける」と語った。」

一方マウントは愛国心を示しジャスティン・ローズを、マズラウィは少し迷った末にロリー・マキロイを挙げた。