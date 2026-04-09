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Muhammad Zaki

翻訳者：

マスターズ優勝者を予想するマンチェスター・ユナイテッドの選手たち。その中でハリー・マグワイアがチーム内最高のゴルファーと判明。

ハリー・マグワイア
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

ハリー・マグワイアはピッチでは堅い守備で知られるが、マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトによると、オールド・トラッフォードのフェアウェイでも王者だ。4月9日マスターズ・トーナメント開幕を控え、レッドデビルズのスターたちがゴルフ愛を語り、ロッカールームで最も腕が良い選手に言及した。

  • チームメイトたちがマグワイアを「ゴルフの王」と称える

    33歳のマグワイアがゴルフの腕前を披露したのは、キャリアが安定している時期だった。マンチェスター・ユナイテッドは先日、彼が2027年までの新契約にサインしたと発表。これはマイケル・キャリック暫定監督の下で示した活躍に対する評価だ。ボーンマス戦でレッドカードを受け次節のリーズ戦を欠場するものの、チャンピオンズリーグ出場権を目指すチームで彼は依然不可欠なリーダーである。 その活躍はピッチ外にも及ぶ。チームメイトは彼をクラブ随一のゴルファーと認めた。

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ピッチでもティーでも、落ち着いて

    クラブ公式メディアの取材で、メイソン・マウントとGKセンネ・ラムメンスは「チームで最もゴルフが上手い選手は？」という質問を受けた。 マウントは即座に「ハリー・マグワイア」と答え、ヌサイール・マズラウィが冗談で自分を挙げても、「あの日は少し良かったかもしれないが、彼は僕より上手い」と認め、元チェルシーのMFはチームメイトの方が上だとした。

    ラムンスも同意見で、スカイ・スポーツのインタビューに「一番なのはハリー・マグワイア。いつも安定していてミスが少ない。ゴルフにはそれが大切だ」と語った。

  • レッド・デビルズ、マスターズ制覇を巡り意見が分かれる

    2026年マスターズが迫る中、ユナイテッドの選手たちも優勝者を予想。ラメンスは長打力を評価し、「ブライソン・デシャンボーに勝ってほしい。彼の『YouTube Golf』を見た限り、調子を戻せばいける」と語った。」

    一方マウントは愛国心を示しジャスティン・ローズを、マズラウィは少し迷った末にロリー・マキロイを挙げた。

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    再び注目が集まるリーズのライバル対決

    グリーンジャケット論争は気分転換になるが、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはプレミアリーグ終盤の重要局面に集中している。欧州カップ戦出場権をかけ、月曜夜に宿敵リーズ・ユナイテッドを迎える一戦へ、関心が再びピッチに戻っている。 マグワイアはベンチから観戦するものの、裏方としての影響力は健在だ。和気あいあいとした議論が示すように士気は高く、試合当日はその前向きな姿勢を勝ち点3へと結びつけたい。

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マンチェスター・ユナイテッド
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