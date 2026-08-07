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mastantuonoGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

マスタントゥオーノ「その歴史があるからフィオレンティーナを選んだ」

フィオレンティーナ
移籍情報
フランコ・マスタントゥオーノ

アルゼンチン人FW、フィオレンティーナへの正式加入後初コメント

レアル・マドリーからのレンタルでフィオレンティーナ加入が正式発表された後、フランコ・マスタントゥオーノがヴィオラの選手として最初の言葉を口にした。「本当に、僕にとってはとても特別な日でした。ここに来ることを本当に強く望んでいましたし、とても気に入っています。なぜフィオレンティーナを選んだのか？ 歴史のあるチームだからですし、これほど重要なクラブでプレーできることに本当に胸が高鳴っていました

  • ヴィオラ・パークが驚異的な姿を見せた。

    2007年生まれのアルゼンチン人は続ける。「ヴィオラ・パークは信じられないほど素晴らしい。とても美しいトレーニング施設で、ここにいる人たちはとても親切で親身に接してくれるし、そのおかげで気分良く過ごせる。何人かのチームメートに会ってあいさつする機会もあったし、本当にみんなとても親切にしてくれた。うれしい気持ちだ」

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