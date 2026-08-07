レアル・マドリーからのレンタルでフィオレンティーナ加入が正式発表された後、フランコ・マスタントゥオーノがヴィオラの選手として最初の言葉を口にした。「本当に、僕にとってはとても特別な日でした。ここに来ることを本当に強く望んでいましたし、とても気に入っています。なぜフィオレンティーナを選んだのか？ 歴史のあるチームだからですし、これほど重要なクラブでプレーできることに本当に胸が高鳴っていました」