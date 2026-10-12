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マスタントゥオーノは選外！メッシが意外な顔ぶれも含む未来のサッカー界のスター10人を選出
次世代に向けて選ばれた少数精鋭
メッシは今なお、サッカー界における卓越性の究極の基準であり続けている。その新たなプロジェクトでは、選ばれた10代の選手たちにバトンを託す。アルゼンチンの象徴的存在であるメッシは、「サッカーの未来を書き換える」ために必要な独自の資質を備えていると考える10人の選手を選んだ。長年のパートナーであるアディダスとの大型キャンペーンの一環として始まったこの取り組みは、欧州の名門クラブだけに目を向けるのではなく、世界各地の多彩な才能に焦点を当てている。
メッシはアルゼンチンサッカーのロマンと結び付けられることが多いが、そのリストには意外なほど幅広い国際的な視点が表れている。メッシが選んだのは、サッカーの次の時代を象徴する10の「チャプター」。若くしてすでにプロの舞台で注目を集めている選手たちに焦点を当てたものだ。
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アルゼンチンの有望株たちがまさかの選外に
メッシの選出でおそらく最も驚くべきは、著名なアルゼンチン人選手が数人外れたことだ。現在フィオレンティーナに期限付き移籍中のレアル・マドリーの新星フランコ・マスタントゥオーノへの期待や、コモでのニコ・パスの最近の台頭にもかかわらず、両選手とも最終選考に残らなかった。
リストに入ったアルゼンチン人はトマス・アランダただ一人だ。すでにA代表デビューを果たして評価を得ているボカ・ジュニアーズの逸材は、メッシがこのトップ10にふさわしいと判断した唯一の同胞となった。
世界各地からの意外な顔ぶれ
男子のリストには、まだ広く知られていないものの、スカウトから高く評価される選手が複数名を連ねた。アーセナルのマックス・ダウマンがイングランド勢として名を連ね、ティフアナのメキシコ人選手ヒルベルト・モラも選ばれた。さらに、フランクフルトのトルコ人MFジャン・ウズン、クリスタル・パレスの有望株ザヴィエル・ゴゾ、コモのヘスス・ロドリゲス、AZアルクマールのケース・スミットが加わり、ヨーロッパの名門アカデミーから北米の成長市場までを網羅する顔ぶれとなった。
最初のリストを発表してから6年。インテル・マイアミのスーパースターが、将来の活躍を期待する若手スターを選ぶのは今回で3度目となる。これまでにはトレント・アレクサンダー＝アーノルド、フィル・フォーデン、ジェイドン・サンチョ、メイソン・マウントらを、最も期待する若手有望株として挙げていた。
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女子サッカーを含めること
先進的な選出として、メッシは男子サッカーにとどまらず、将来のスターと見込む女子選手3人もリストに加えた。アルゼンチンのレジェンドが選んだのは、ノアシェランのクロエ・サーウィー、リヨンに所属するブラジルの才能ジョヴァンナ・ワクスマン、ハンブルクのドイツ人若手ロッタ・ヴレーデだ。この幅広い選出は、女子プロサッカーの急速な成長と、現在の選手たちの高い実力をメッシが認識していることを示している。
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