メッシは今なお、サッカー界における卓越性の究極の基準であり続けている。その新たなプロジェクトでは、選ばれた10代の選手たちにバトンを託す。アルゼンチンの象徴的存在であるメッシは、「サッカーの未来を書き換える」ために必要な独自の資質を備えていると考える10人の選手を選んだ。長年のパートナーであるアディダスとの大型キャンペーンの一環として始まったこの取り組みは、欧州の名門クラブだけに目を向けるのではなく、世界各地の多彩な才能に焦点を当てている。

メッシはアルゼンチンサッカーのロマンと結び付けられることが多いが、そのリストには意外なほど幅広い国際的な視点が表れている。メッシが選んだのは、サッカーの次の時代を象徴する10の「チャプター」。若くしてすでにプロの舞台で注目を集めている選手たちに焦点を当てたものだ。