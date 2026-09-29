Ricardo Larreina Amador
翻訳者：
マジョルカGKイバン・クエジャル、練習場で天井が崩落するアクシデントにより入院
ベテランGKが頭部を負傷
マジョルカのGKクエジャルは、ソン・ビビロニのトレーニング施設内にある食堂で天井の装飾が落下して直撃し、病院へ緊急搬送された。アントニオ・アセンシオ・スポーツシティで起きたこの不運な事故は、ルイス・ガルシア監督の下での午前練習前に発生。42歳の守護神は頭部外傷によるさらなる合併症がないことを確認するため、直ちに集中治療を受けた。
- Ricardo Larreina Amador
クラブがメディカルの経過観察期間を確認
マジョルカは、このベテランGKに関わる事故について正式声明を発表し、容体は厳重に経過観察されているとしてサポーターを安心させた。クラブは公式声明で、「今朝、イバン・『ピチュ』・クエジャルは、シウタ・エスポルティバの食堂にあった装飾の一部である大きな構造物が崩落したことで、深刻な頭部外傷を負った」と述べた。
病院での対応についてさらに詳しく説明し、クラブは「選手は治療のため病院へ搬送されており、今後24時間は経過観察下に置かれる」と付け加えた。
経験豊富なバックアップが層の厚さをもたらす
クエジャルは長いキャリアの中でアトレティコ・マドリー、エイバル、レガネス、スポルティング・ヒホンでプレーし、最終的に2023年夏にマジョルカへ加入した。全公式戦を通じて出場はわずか3試合で、今季はまだ出場がないものの、ベテランとしての立場は依然としてロッカールームで重要な存在感を放っている。ゴールマウスの控えとして信頼されてきた豊富な経験を踏まえれば、この突然の後退は小さくない穴を残すことになる。
- ZUMA Press Wire
GK危機がジローナの準備を複雑にする
このアクシデントにより、ガルシアは日曜に行われるセグンダ・ディビシオン第8節ジローナ戦を前に、GK起用で即座に頭を悩ませることになった。ルーカス・ベリストロムがフィンランド代表の活動で不在のため、マジョルカで出場可能なトップチームのシニアGKはアルナウ・テナスただ1人となっている。クエジャルの回復をめぐっては、メディカルスタッフが経過を見守る状況であり、ベンチ入り要員としてアカデミーの選手を昇格させるかどうかは、その後にコーチングスタッフが判断することになる。
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