マジョルカは、このベテランGKに関わる事故について正式声明を発表し、容体は厳重に経過観察されているとしてサポーターを安心させた。クラブは公式声明で、「今朝、イバン・『ピチュ』・クエジャルは、シウタ・エスポルティバの食堂にあった装飾の一部である大きな構造物が崩落したことで、深刻な頭部外傷を負った」と述べた。

病院での対応についてさらに詳しく説明し、クラブは「選手は治療のため病院へ搬送されており、今後24時間は経過観察下に置かれる」と付け加えた。