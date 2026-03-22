シーズン終了まで残り7節、ボルシア・ドルトムントに9ポイントの差をつけている。FCバイエルンが優勝を逃すことはもうないだろう。しかし、ミュンヘンのチームには、ブンデスリーガの残りのシーズンに向けてまだ目標が残っている。それは、2つの得点記録を塗り替え、歴史に名を刻むという、まさにそれ以上の目標だ。
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「マジか？ それは恐ろしい！」FCバイエルンの憂慮すべき統計に、ヨシュア・キミッヒは動揺を隠せない
チームとしての最高記録は、1971/72シーズンの101得点だ。この記録が更新されるのは、もはや時間の問題に過ぎない。ユニオン・ベルリンに4-0で勝利したことで、ミュンヘンの得点は97点となった。ジョシュア・キミッヒは、1試合平均3.59得点というこの暫定成績を「実にクレイジーだ」と評した。
なぜ今シーズンはこれほど得点力が発揮されているのか？「正直なところ、我々に卓越した攻撃陣がいるからだと思います。しかし、それはここ数年ずっとそうでした」とキミッヒは説明した。「チーム全体の力です。試合のどの局面からでも得点を挙げることができます。カウンター、セットプレー、ポゼッション。得点を決めるための選択肢がたくさんあるのです。」
- AFP
ハリー・ケインが新記録を樹立――しかし得点は1点のみ
ユニオン戦では、4得点どころか、それ以上の得点チャンスさえあった。「あと2、3点」は可能だったとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは語ったが、それはむしろ控えめな表現だ。ミュンヘンは31本のシュートを放ち、今シーズンのブンデスリーガのどの試合よりも多い数字を記録した。レナート・カールとハリー・ケインは、それぞれ2度の絶好機をかなり情けなく外してしまった。
特に痛手だったのはケインだ。彼は、2020/21シーズンのロベルト・レヴァンドフスキが樹立した41得点という記録（歴代2位）を追っている。4試合連続の2得点後、このイングランド人ストライカーは直近2試合で無得点に終わっていた。ふくらはぎの故障のため、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦ではメンバー外となり、バイエル・レバークーゼン戦では途中出場にとどまっていた。
ユニオン戦では、ケインは計11本のシュートを放ち、今シーズン1試合における個人最多記録を更新した。しかし、2つの決定機を逃したこともあり、得点は1点にとどまり、通算31ゴールとなった。記録更新のためには、すでに卓越している1試合平均1.19ゴールという得点率を、残りのブンデスリーガの試合で1.57まで引き上げる必要がある。 「間違いなく可能だ」とケインは語った。
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ヨナス・ウルビグの活躍もあり、FCバイエルンはユニオン戦で無失点を守り抜いた
今シーズンのFCバイエルンにとってオウンゴールが山ほどあるのは当たり前のことだが、無失点試合は極めて珍しい。実際、2026年の公式戦17試合目となるユニオン戦において、ミュンヘン勢が無失点で終えたのはわずか4度目だった。直近では6試合連続で無失点を逃していた。前回のブンデスリーガホームゲームでの無失点試合は、なんと昨年11月1日までさかのぼる。
「マジか？」と、この統計について尋ねられたキミッヒは言った。「それは恐ろしい。全然気づいていなかったよ」。特に、これから控えているチャンピオンズリーグのビッグマッチ（準々決勝ではレアル・マドリードと対戦）において、この弱点が仇となる可能性がある。 「そこを改善しなければならない」とキミッヒは語った。ユニオン戦では、FCバイエルンは長い間相手にチャンスを与えなかったが、ジョナス・ウルビッグがチョン・ウヨンに対して素晴らしい反射神経でセーブし、失点を防いだ。
フレンデはウルビクのパフォーマンスを「非常に、非常に良かった」と評価した。それは反射神経だけでなく、「何よりも、足を使ったプレーや、ピッチ上での存在感」によるものだった。 22歳のこのGKにとって、これは当面最後の出場となるだろう。代表戦期間が終われば、最近負傷していた正GKのマヌエル・ノイアーがゴールに戻ってくる予定だ。ウルビックは、ベンチ入りをさらにアピールする形で別れを告げた。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ） 4月19日（日） 17時30分 FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）