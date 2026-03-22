「マジか？ それは恐ろしい！」FCバイエルンの憂慮すべき統計に、ヨシュア・キミッヒは動揺を隠せない

今シーズンのFCバイエルンにとってオウンゴールが山ほどあるのは当たり前のことだが、無失点試合は極めて珍しい。実際、2026年の公式戦17試合目となるユニオン戦において、ミュンヘン勢が無失点で終えたのはわずか4度目だった。直近では6試合連続で無失点を逃していた。前回のブンデスリーガホームゲームでの無失点試合は、なんと昨年11月1日までさかのぼる。

「マジか？」と、この統計について尋ねられたキミッヒは言った。「それは恐ろしい。全然気づいていなかったよ」。特に、これから控えているチャンピオンズリーグのビッグマッチ（準々決勝ではレアル・マドリードと対戦）において、この弱点が仇となる可能性がある。 「そこを改善しなければならない」とキミッヒは語った。ユニオン戦では、FCバイエルンは長い間相手にチャンスを与えなかったが、ジョナス・ウルビッグがチョン・ウヨンに対して素晴らしい反射神経でセーブし、失点を防いだ。

フレンデはウルビクのパフォーマンスを「非常に、非常に良かった」と評価した。それは反射神経だけでなく、「何よりも、足を使ったプレーや、ピッチ上での存在感」によるものだった。 22歳のこのGKにとって、これは当面最後の出場となるだろう。代表戦期間が終われば、最近負傷していた正GKのマヌエル・ノイアーがゴールに戻ってくる予定だ。ウルビックは、ベンチ入りをさらにアピールする形で別れを告げた。