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「マジかよ！」――USMNTのスター、ブランドン・バスケスが、リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミと対戦した心境を語った。『FIFA』でしか味わえなかった夢が、現実になった瞬間だ。
体外離脱体験
ブランドン・バスケスは、2024年CONCACAFチャンピオンズカップ準々決勝で、自分が観客ではなくなったと実感した。モンテレイ時代に、現在オースティンFCでプレーするこのフォワードは、画面でしか見たことがない名デュオからわずか30ヤードの距離に立った。
彼はESPNにこう語った。「試合前、『やばい、本当にこいつらと対戦するんだ』と感じた。ピッチでメッシがボールを持つ瞬間や、彼からスアレスへスルーパスが出る場面を見て、『マジか、俺はこの2人と対戦してるんだ』と実感した。 まるで体外離脱のようだった。ゲーム『FIFA』で一緒に育った感覚だ。彼らのゴールを見て育ったのに、突然、スアレスが自分のGKと1対1になっているのを30ヤード離れて見ていたんだ」
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史上最高の選手を挑発する
今年初めにアトレティコ・マドリードに加入したオベド・バルガスのような若手選手にとって、この経験は特に印象深かった。アラスカ州アンカレッジ生まれのバルガスは、幼少期からセルジオ・ブスケツに憧れて育った。2025年のリーグス・カップで所属するシアトル・サウンダーズがマイアミと対戦した際、この10代の中盤選手は、自身のヒーローたちと激しい戦いを繰り広げた。
先制点をアシストした直後、メッシらに囲まれたが、彼は引かず、怒らず、むしろ笑った。 「もし相手が他の人だったら、乗せられてしまったかもしれない。でも相手がメッシだから笑った。頭の中で『君はメッシだろ？世界最高の選手だろ？そんな君が僕にイライラしてるの？』って思ったから」
正直、笑ってしまった。巻き込まれないようにはしたけど、彼と喧嘩する場面ではなかったよ」
圧力とジャージー・ゲート
世界王者の存在は、特にペドロ・デ・ラ・ベガのようなアルゼンチン人選手に独特のプレッシャーを与える。サウンダーズのフォワードは、母国で英雄視されるメッシやロドリゴ・デ・ポールと対戦し、「特別なプレッシャー」を感じたと認めた。
それでも競技とファン心理のバランスを保てない選手もいる。MLSの選手たちは「へつらっている」と批判されることが多く、2025年イースタン・カンファレンス準決勝でFCシンシナティがメッシ率いるチームに0-4で敗れた後、ティーンエイジ・ハデベがメッシとユニフォームを交換したことが代表例だ。 また、NYCFCのマキシ・モラレスも2025年プレーオフでメッシと口論になったと話題になったが、試合前から交換を計画していた。
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究極の教訓
ユニフォームの交換であれ口論であれ、MLSの新星たちは意見が一致している。インター・マイアミのベテランと対戦することは、競争心を試す場だ。 バスケスとバルガスにとって、「FIFAの夢」は、レジェンドたちと肩を並べる資格を証明する最大の動機だった。バスケスは言う。「ゴールをお祝いする側から見守る側へ。その瞬間に、無名選手が真の競争者に変わる」。