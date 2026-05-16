ブランドン・バスケスは、2024年CONCACAFチャンピオンズカップ準々決勝で、自分が観客ではなくなったと実感した。モンテレイ時代に、現在オースティンFCでプレーするこのフォワードは、画面でしか見たことがない名デュオからわずか30ヤードの距離に立った。

彼はESPNにこう語った。「試合前、『やばい、本当にこいつらと対戦するんだ』と感じた。ピッチでメッシがボールを持つ瞬間や、彼からスアレスへスルーパスが出る場面を見て、『マジか、俺はこの2人と対戦してるんだ』と実感した。 まるで体外離脱のようだった。ゲーム『FIFA』で一緒に育った感覚だ。彼らのゴールを見て育ったのに、突然、スアレスが自分のGKと1対1になっているのを30ヤード離れて見ていたんだ」



