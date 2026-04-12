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マクトミネイのゴールがパルマ戦でナポリを救った。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、セリエA優勝の希望を捨てない。
ナポリ、驚異的なスタートに衝撃を受ける
5連勝中のアントニオ・コンテ率いるチームは、スタディオ・エンニオ・タルディーニで試合開始直後に衝撃を受けた。
先制点は開始33秒で生まれた。ガブリエル・ストレフェッツァがネスタ・エルフェゲのヘディングをファーポストへ流し込み、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。
この早い時間帯のゴールで勢いづいたパルマは、フィジカルを活かしたプレーでナポリ守備陣を苦しめた。
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マクトミネイが救世主となる
悪夢のような立ち上がりからナポリは徐々に巻き返し、60分にはホイリュンドのアシストをマクトミネイが右隅に決めて12点目。
終盤は両チームが勝ち越しを狙い、激しい攻防が続いた。パルマのアリソン・サントスは2度決定機を迎えたが、枠を外れ、ロスタイムには鈴木に阻まれた。一方、ナポリのミリンコヴィッチ＝サヴィッチもマンデラ・ケイタのシュートを好守で阻止。ナポリはエミリア＝ロマーニャから勝ち点1を持ち帰り、2位以内をキープした。
スクデット争いはまだ終わっていない
この結果、ナポリは首位のインテルに6ポイント差をつけられた。ネラッズーリが残っているコモ戦に勝てば、差は最大9ポイントに広がる。
それでもマクトミネイはスクデット防衛への自信を崩さない。試合後、スコットランド代表は「まだ終わっていない。次の6試合で勝ち点を取りに行く」と語った。
「まだ何も終わっていない。戦い続けることが大切だ」とDAZNイタリアの取材に語った。「今日は難しい試合だった。エルマスやホイールンドにもチャンスがあった。サッカーはこういうものだ。望まない結果もある。残りの6試合で最大限の勝ち点を奪うしかない」
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負傷者が続出しても言い訳はしない
コンテ監督は主力数名の離脱で苦境に立たされたが、マクトミネイは怪我人を言い訳にすることを即座に否定した。
シーズン通じて欠場が影響したのは認めつつ、この重要な局面ではピッチでの結果責任はチームが負うと語った。
「試合後のインタビューは感情的になり、本音を語ってしまう。多くの負傷者が出て出場できる選手数が不足していたのは事実だ。だが大会を戦うには出場可能な選手が必要で、その数を我々は確保できていなかった」と付け加えた。