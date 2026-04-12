マクトミネイのゴールがパルマ戦でナポリを救った。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、セリエA優勝の希望を捨てない。

5連勝中のアントニオ・コンテ率いるチームは、スタディオ・エンニオ・タルディーニで試合開始直後に衝撃を受けた。

先制点は開始33秒で生まれた。ガブリエル・ストレフェッツァがネスタ・エルフェゲのヘディングをファーポストへ流し込み、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。

この早い時間帯のゴールで勢いづいたパルマは、フィジカルを活かしたプレーでナポリ守備陣を苦しめた。