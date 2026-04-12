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Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

マクトミネイのゴールがパルマ戦でナポリを救った。元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、セリエA優勝の希望を捨てない。

スコット・マクトミネイ
ナポリ
パルマ
セリエ A
マンチェスター・ユナイテッド

スコット・マクトミネイはパルマ戦で同点弾をマークし、1－1の引き分けに導いた。勝ち点3は逃したが、元マンチェスター・ユナイテッドのMFはセリエA2連覇の夢はまだ健在だと語った。

  • ナポリ、驚異的なスタートに衝撃を受ける

    5連勝中のアントニオ・コンテ率いるチームは、スタディオ・エンニオ・タルディーニで試合開始直後に衝撃を受けた。

    先制点は開始33秒で生まれた。ガブリエル・ストレフェッツァがネスタ・エルフェゲのヘディングをファーポストへ流し込み、ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチを破った。

    この早い時間帯のゴールで勢いづいたパルマは、フィジカルを活かしたプレーでナポリ守備陣を苦しめた。

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  • Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    マクトミネイが救世主となる

    悪夢のような立ち上がりからナポリは徐々に巻き返し、60分にはホイリュンドのアシストをマクトミネイが右隅に決めて12点目。

    終盤は両チームが勝ち越しを狙い、激しい攻防が続いた。パルマのアリソン・サントスは2度決定機を迎えたが、枠を外れ、ロスタイムには鈴木に阻まれた。一方、ナポリのミリンコヴィッチ＝サヴィッチもマンデラ・ケイタのシュートを好守で阻止。ナポリはエミリア＝ロマーニャから勝ち点1を持ち帰り、2位以内をキープした。

  • スクデット争いはまだ終わっていない

    この結果、ナポリは首位のインテルに6ポイント差をつけられた。ネラッズーリが残っているコモ戦に勝てば、差は最大9ポイントに広がる。

    それでもマクトミネイはスクデット防衛への自信を崩さない。試合後、スコットランド代表は「まだ終わっていない。次の6試合で勝ち点を取りに行く」と語った。

    「まだ何も終わっていない。戦い続けることが大切だ」とDAZNイタリアの取材に語った。「今日は難しい試合だった。エルマスやホイールンドにもチャンスがあった。サッカーはこういうものだ。望まない結果もある。残りの6試合で最大限の勝ち点を奪うしかない」

  • Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    負傷者が続出しても言い訳はしない

    コンテ監督は主力数名の離脱で苦境に立たされたが、マクトミネイは怪我人を言い訳にすることを即座に否定した。

    シーズン通じて欠場が影響したのは認めつつ、この重要な局面ではピッチでの結果責任はチームが負うと語った。

    「試合後のインタビューは感情的になり、本音を語ってしまう。多くの負傷者が出て出場できる選手数が不足していたのは事実だ。だが大会を戦うには出場可能な選手が必要で、その数を我々は確保できていなかった」と付け加えた。