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マクサンス・ラクロワが契約！ チェルシーがクリスタル・パレスからの獲得を発表、DFは新指揮官シャビ・アロンソと「同じ意欲」があると語る
チェルシー、ラクロワ獲得を完了
チェルシーは、正式に、パレスからラクロワを獲得したと発表した。26歳のセンターバックは、スタンフォード・ブリッジで2032年までの長期契約にサインした。ラクロワは、新ヘッドコーチのアロンソの下で2026-27シーズンに向けてチーム作りを進めるチェルシーにとって、最新の大型補強となる。センターバックは、今後予定されているプレシーズンの試合を前に、直ちに新たなチームメートに合流する。
アロンソと共有する野心
スタンフォード・ブリッジ到着後に語ったラクロワは、ロンドンの名門に加わった誇りを口にし、アロンソとの前向きな話し合いを強調した。フランス人DFは、自身の個人的な野心がスペイン人指揮官の示したビジョンと一致していることを明かした。
「この素晴らしいクラブの一員になれて本当にうれしい」と本人は認めた。「チェルシーの伝説や勝利の伝統は誰もが知っている。その一部になれるのは誇らしい瞬間だ。
「監督と話した時、このクラブに対する方向性も思いも同じだと分かった。僕たちは勝ちたい。ここにいる選手たちのクオリティー、このクラブを取り巻くすべてのものを見れば、それは実現できることだ。目標はタイトルを勝ち取ることであり、そのために貢献するのが待ちきれない」
セルハースト・パークでのタイトル獲得成功
ラクロワは、欧州サッカー界屈指の支配力を誇るセンターバックの一人としての地位を確立した状態で、西ロンドンにやって来る。セルハースト・パークでの2シーズンでは98試合に出場し、クリスタル・パレスの歴史的な時代を築く一翼を担った。元ソショーのアカデミー出身選手は、クリスタル・パレスでFAカップ、コミュニティ・シールド、そしてカンファレンスリーグを制した。
- getty
ワールドカップでの経験とスタンフォード・ブリッジでの将来
ラクロワはクラブでの見事なパフォーマンスが評価され、今年初めにフランスのA代表デビューを果たした。その後、ワールドカップに臨むフランス代表メンバー入りを果たし、3試合に出場。フランスは4位で大会を終えた。これで2032年まで自身の将来が定まったラクロワは、プレシーズンで隙を見せたチェルシーの最終ラインを立て直すことを目指す。タイトル獲得をあらゆる戦線で争える粘り強いチーム作りをアロンソが進めるうえで、ラクロワの守備面での存在感は極めて重要になる。
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