スタンフォード・ブリッジ到着後に語ったラクロワは、ロンドンの名門に加わったことへの誇りを口にし、アロンソとの前向きな話し合いについても強調した。フランス人DFは、自身の個人的な野心がスペイン人指揮官の示したビジョンと一致していることを明かした。

「この素晴らしいクラブの一員になれて本当にうれしい」と同選手は認めた。「チェルシーの伝説、勝利の伝統は誰もが知っている。その一部になれるのは誇らしい瞬間だ。

「監督と話した時、このクラブに対する方向性と願いが同じだと分かった。僕たちは勝ちたい。ここにいる選手たちのクオリティ、このクラブを取り巻くすべてのものを見れば、それは実現できることだ。目標はタイトルを勝ち取ることであり、そのために貢献するのが待ち切れない」



