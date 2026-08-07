マグネス・アクリウシュ、モナコからパリ・サンジェルマンへ「夢」の移籍が完了

パルク・デ・プランスへの移籍は、アクリウシュにとって個人的に深い意味を持つ。トランブレ＝アン＝フランス出身の同選手は、幼少期に地元クラブのヴィルモンブルとUSトルシーでプレーし、その後2017年にモナコへ渡った。

「まず初めに、ナセル・アル・ケライフィ会長、ルイス・カンポス、そしてもちろんルイス・エンリケ監督が私に寄せてくれた信頼に感謝したい」と、アクリウシュは明かした。「とても誇りに思っているし、もちろん本当にうれしい。パリ・サンジェルマンのような名門クラブに加わることは、私にとって名誉なことだ。

「パリ・サンジェルマンが私に関心を示してくれた時、私にとって答えは明確だった。私はパリ地域で育ったので、このクラブは私にとって特別な存在だ。パリ・サンジェルマンでプレーするのは大きな誇りだ。目標？ シンプルだ。懸命に取り組み、チームの勝利に貢献することだ。

「それに尽きる。私にとっても、家族にとっても、これは素晴らしい物語だ。ただ今は、本当にハードワークし、その信頼のすべてにピッチ上で応えたいという思いに集中している。今日ここにいることは本当に素晴らしい。とても特別なことだ。このチームを代表するために高い基準が求められることも理解している。今日の私は本当に、そのことだけに集中している」



