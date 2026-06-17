マエストロの頭脳を持つチェスプレイヤー、オリシがフランスの退屈を打ち破る。

セネガルに3-1で勝った後半、フランスが本気だと分かった。

ディシャン監督は、才能ある世代を実用的なチームにまとめてきたが、マイケル・ウリシのような選手を同じように活かすことが最大の課題だ。それは容易ではない。

試合の序盤、オリシはウイングのポジションにこだわらず、センターバックのオーリリアン・ショアミニを助け、後方からのビルドアップに参加するためにポジションを下げた。時には自チームのペナルティエリア近くまで下がっていた。

しかしハーフタイム後、前線で自由を得た。ムバッペが10番を背負う一方、ディシャン監督はオリシを経由してボールを回し、事実上彼にプレイメーカーを任せた。

フランス代表監督は「後半はパフォーマンスが大幅に改善した。マイケルはチームに調和をもたらし、両サイドでプレーできる彼の影響力はボールに触れるたびに増した」と語った。

ウリセスはまるで将棋の棋士のように、他には見えない手筋を見据えていた。その動きはセネガルの守備を混乱させ、彼の決定的なパスはフランスに先制点をもたらし、相手戦術の転換を余儀なくさせた。

セネガルは密集守備を捨てスペースが生まれ、試合は膠着からオープンな攻防へ転じた。

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