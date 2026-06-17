マエストロの頭脳を持つチェスプレイヤー、オリシがフランスの退屈を打ち破る。

アルベール・カミュの『異邦人』冒頭を思わせる。「フランスは今日、試合をした。あるいは昨日だったかもしれない。はっきりとはわからない」。 ここ数年、フランス代表にはこの言葉ほどしっくりくるものがない。華やかな選手名に期待は高まるが、ピッチ上の現実とのギャップはいつも驚きだ。大会ごとに紙面上の戦力は強くなっているように見える。
才能は驚異的なペースで生まれ、黄金世代が重なるため、どんなメンバーでもタイトルを争えるように見える。 ディディエ・デシャン監督は2026年W杯（3度目かつ最後）へ準備を進め、3月のコロンビア戦では控え中心のチームを起用した。そのメンバーでも大会2番目の強さがあるように見えた。 だが、デシャン率いる代表は、その紙面通りの強さを示さない。 2大会連続で決勝に進みながら、ベストメンバーを揃えても最低限の結果しか残せないという評価だ。華やかなスターが揃いながら、ファンが期待するサッカーではなく、ハードワークと戦術的規律で勝ち進むチームに見える。
これはフランス対セネガル戦後に『ザ・アトランティック』の記者ジェームズ・ホーーンキャッスルが執筆した記事の冒頭で、彼はこう問いかける。「これほど攻撃陣に才能が揃う代表チームが、なぜ時に能力を大きく下回るのか？」