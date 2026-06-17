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マエストロの頭脳を持つチェスプレイヤー、オリシがフランスの退屈を打ち破る。

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フランス 対 セネガル
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ヘンリーとズラタンからの絶賛

アルベール・カミュの『異邦人』冒頭を思わせる。「フランスは今日、試合をした。あるいは昨日だったかもしれない。はっきりとはわからない」。 ここ数年、フランス代表にはこの言葉ほどしっくりくるものがない。華やかな選手名に期待は高まるが、ピッチ上の現実とのギャップはいつも驚きだ。大会ごとに紙面上の戦力は強くなっているように見える。

才能は驚異的なペースで生まれ、黄金世代が重なるため、どんなメンバーでもタイトルを争えるように見える。 ディディエ・デシャン監督は2026年W杯（3度目かつ最後）へ準備を進め、3月のコロンビア戦では控え中心のチームを起用した。そのメンバーでも大会2番目の強さがあるように見えた。 だが、デシャン率いる代表は、その紙面通りの強さを示さない。 2大会連続で決勝に進みながら、ベストメンバーを揃えても最低限の結果しか残せないという評価だ。華やかなスターが揃いながら、ファンが期待するサッカーではなく、ハードワークと戦術的規律で勝ち進むチームに見える。

これはフランス対セネガル戦後に『ザ・アトランティック』の記者ジェームズ・ホーーンキャッスルが執筆した記事の冒頭で、彼はこう問いかける。「これほど攻撃陣に才能が揃う代表チームが、なぜ時に能力を大きく下回るのか？」

  • セネガル戦の前半……フランスが再び直面するジレンマ

    メットライフ・スタジアムで行われた2026年ワールドカップ初戦のセネガル戦。前半はデシャン監督のスタイルそのもので、攻勢に欠けた。 キリアン・エムバペ、マイケル・オリシ、オスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエを擁しながらも、フランスは45分間精彩を欠き、「これほど豪華なメンバーでなぜこんなに退屈なのか」と思わざるを得なかった。 テンポは遅く、攻撃の選択肢も熱意も不足していた。2年前の欧州選手権でフランスがオープンプレーで1点も取らずに準決勝に進んだ場面を思い出させた。

    だがその後、状況は一変した。ディンブリーはバロンドール、ドゥエは2025年CL決勝MVP、オリシはバイエルンで1シーズン26アシストを記録した。 それでもフランス代表には、定石を打ち破り、新たな要素をもたらす選手が依然として必要だ。

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    後半が始まった。ソウルでの前回対戦でセネガルに敗れた件を問われたディシャン監督は「リベンジではない。ほとんどの選手は2002年に生まれていない。 私は試合を見ていたが、現場にはいなかった。皆さんがリベンジを好むことは知っているが、サッカーにリベンジなど存在しない」と語った。

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  • オリシーが局面を一変させる…チェスプレイヤーは指す前に考える

    セネガルに3-1で勝った後半、フランスが本気だと分かった。

    ディシャン監督は、才能ある世代を実用的なチームにまとめてきたが、マイケル・ウリシのような選手を同じように活かすことが最大の課題だ。それは容易ではない。

    試合の序盤、オリシはウイングのポジションにこだわらず、センターバックのオーリリアン・ショアミニを助け、後方からのビルドアップに参加するためにポジションを下げた。時には自チームのペナルティエリア近くまで下がっていた。

    しかしハーフタイム後、前線で自由を得た。ムバッペが10番を背負う一方、ディシャン監督はオリシを経由してボールを回し、事実上彼にプレイメーカーを任せた。

    フランス代表監督は「後半はパフォーマンスが大幅に改善した。マイケルはチームに調和をもたらし、両サイドでプレーできる彼の影響力はボールに触れるたびに増した」と語った。

    ウリセスはまるで将棋の棋士のように、他には見えない手筋を見据えていた。その動きはセネガルの守備を混乱させ、彼の決定的なパスはフランスに先制点をもたらし、相手戦術の転換を余儀なくさせた。

    セネガルは密集守備を捨てスペースが生まれ、試合は膠着からオープンな攻防へ転じた。

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  • ヘンリー絶賛…オリシは一味違う

    オリシーの影響は一過性ではなかった。彼の先制点につながる決定的なパスは試合の流れを変え、ティエリ・アンリもFOXの番組で称賛した。

    アンリは「夢が叶った。彼はプレーするだけでなく、試合を深く考えている」と語った。

    フランスU-21代表監督としてオリシを指導した経験もある同氏はさらに「マイケルは言葉にできないほど試合に影響を与える」と語った。 

    この試合でアシストを記録したオリシは、代表18試合で10得点を関与。21世紀でこれを上回るのはキリアン・エムバペだけだ。

    さらに注目すべきは、ディシャン監督が「慣れる必要がある。芝の下にコンクリートがあるようだ。芝が短すぎる」と難色を示したピッチで、その影響力が発揮されたことだ。 だがウリセスにとってそれは問題ではなかった。彼の知性あふれるプレーは、フランス代表戦を見る価値を十分に証明する。決定的なパスが生まれるまでの数分は無駄ではなく、退屈を驚きに変える瞬間を待つ時間だったのだ。

    オリシーの価値は、ゴールやパスだけではない。ディシャン率いるチームに欠けていた「驚き」をもたらす点にある。

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  • フランスに追いつける者などいない……魔法のような瞬間

    元スウェーデン代表ズラタン・イブラヒモビッチは、セネガル戦の前半45分間、フランスが傲慢だったという見方を否定した。 

    FOXチャンネルでの試合分析では「無知な人は傲慢と言うだろう。賢い人は自信と言うだろう」と語った。

    さらに「ただし、チーム全体として見れば、それはフランス代表だ。彼らがパフォーマンスを上げたとき、フランスに匹敵できる代表チームは多くない。彼らが本気を出せば、誰も追いつけない」と続けた。

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    3大会連続の決勝進出を狙うフランスにとって、この結果は好ましいものだった。イブラヒモビッチは、火曜日のパフォーマンスより結果が重要だと語った。

    それでもイブラヒモビッチは特にムバッペを称賛し、次のように語った。 「ムバッペにとっては魔法のような瞬間だった。2点目は素晴らしかった。1点目もオリシが3、4人の間を縫うパスでムバッペをフリーにし、見事なシュートだった。彼は出場する試合ごとにゴールを決めている」

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