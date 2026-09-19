次のリーグ戦を前にした試合前記者会見で、指揮官は自身のチームと元インテル主将を結びつける噂に終止符を打とうとした。

今夏の移籍市場でクラブが獲得した選手たちへの責任を説明し、ガットゥーゾ監督は『Calciomercato.com』を通じてこう語った。「このイカルディをめぐる騒動はもう終わりにしよう。彼はキャリア通算250ゴールを決めており、その価値を疑う者はいない。私たちは自分たちの選択をした。［アンドレア］・ピナモンティと［アルベルト］・グズムンドソンを獲得したし、選手に約束した以上、それを覆すことはできない。イカルディには最大限の敬意を払っているが、会長やディレクターとも話し合った上で、今いる戦力を維持するのが正しい」

その後、同指揮官は、すでに複数のポジションで陣容が膨らんでいるチームにこれ以上アタッカーを加えれば、状況が悪化するだけだと指摘した。「今の時点で、すでにフルバックが6人いるせいで練習に参加できない選手がいる。マルシッチが戻ってくれば、そのうち2人は外さなければならず、それはいい状況ではない」