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翻訳者：
マウロ・イカルディに居場所なし！ ジェンナーロ・ガットゥーゾが、ラツィオが元インテルのスターをフリー移籍で獲得する機会を見送った理由を説明
首都クラブ、FWを拒否
イカルディ陣営とラツィオは今夏、移籍に向けた話し合いを行っており、『Sky Sport Italia』によれば、交渉は先週になってようやく再開されたという。2026年7月にガラタサライとの契約延長を断ったことでフリー移籍が可能となっていた33歳のストライカーだが、ローマ行きは実現しない。ガットゥーゾとクラブ首脳陣は最終的に、この移籍に扉を閉ざし、すでに擁している攻撃陣のオプションを優先する判断を下した。
- sportphoto24
イタリア人指揮官が憶測に終止符を打つ
次のリーグ戦を前にした試合前記者会見で、指揮官は自身のチームと元インテル主将を結びつける噂に終止符を打とうとした。
今夏の移籍市場でクラブが獲得した選手たちへの責任を説明し、ガットゥーゾ監督は『Calciomercato.com』を通じてこう語った。「このイカルディをめぐる騒動はもう終わりにしよう。彼はキャリア通算250ゴールを決めており、その価値を疑う者はいない。私たちは自分たちの選択をした。［アンドレア］・ピナモンティと［アルベルト］・グズムンドソンを獲得したし、選手に約束した以上、それを覆すことはできない。イカルディには最大限の敬意を払っているが、会長やディレクターとも話し合った上で、今いる戦力を維持するのが正しい」
その後、同指揮官は、すでに複数のポジションで陣容が膨らんでいるチームにこれ以上アタッカーを加えれば、状況が悪化するだけだと指摘した。「今の時点で、すでにフルバックが6人いるせいで練習に参加できない選手がいる。マルシッチが戻ってくれば、そのうち2人は外さなければならず、それはいい状況ではない」
トルコのレガシーが現実と向き合う
イカルディが無所属となっている現状は、ガラタサライでの象徴的な地位とは対照的である。同クラブではスュペル・リグ4度制覇を成し遂げ、クラブ史上最多得点を記録した外国籍選手としてチームを去った。しかし、その輝かしい実績とセリエAで121得点を挙げた確かな記録も、ガットゥーゾがロッカールームの調和を重視する姿勢を揺るがすには至らなかった。ラツィオを率いる同監督にとっては、現在の陣容への信頼を保つことが、序列を乱しかねない名高い存在を受け入れることよりも明確に優先された。
- Getty Images Sport
無敗記録が試練に直面する
開幕4試合で3勝1分けと好スタートを切ったラツィオは、再び国内での戦いに意識を向けている。ガットゥーゾ監督率いるチームは土曜日、苦戦が続くヴェネツィアとの対戦に向けてスタディオ・ピエンツォへ乗り込む。無敗継続とセリエA順位表の上位争いにしっかり踏みとどまるためにも、敵地で勝ち点3を手にすることが極めて重要となる。
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