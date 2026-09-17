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マウロ・イカルディがトッテナムへ？ ロベルト・デ・ゼルビがプレミアリーグでの得点不足解消を目指す中、トッテナムがフリーエージェント獲得を注視
得点力不足がイカルディへの関心を呼ぶ
トッテナムは、プレミアリーグで得点力不足に苦しむ中、イカルディの獲得というサプライズ人事を検討している。北ロンドンのクラブはデ・ゼルビ体制で国内リーグの厳しいスタートを強いられており、リーグ開幕から4試合でいまだ1点も奪えていない。
『Cronache di Spogliatoio』の報道によると、33歳のアルゼンチン人FWは、スパーズの攻撃面の悩みに対する短期的な解決策として検討されているという。イカルディはガラタサライでの4年間にわたる在籍を終え、フリーで獲得可能な状態にある。同クラブではスュペル・リグで高い得点力を発揮していた。
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不振のFW陣と高額補強選手
イカルディへの関心は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでこの夏に大規模な投資を行ったにもかかわらず高まっている。クラブは戦力強化のために多額の資金を投じ、サンドロ・トナーリを1億ポンド、マテウス・フェルナンデスを8500万ポンド、さらにウインガーのサビオを8500万ポンドで獲得した。また、マンチェスター・シティからオマル・マルムーシュをローンで確保しており、この契約には6000万ポンドの買い取り義務が含まれている。しかし、エジプト代表はニューカッスル戦、ノッティンガム・フォレスト戦、そしてリヴァプールに1-3で敗れた試合で先発したにもかかわらず、いまだ初ゴールを記録できていない。その中では質の片りんを見せたものの、ネットを揺らすには至らなかった。
さらに、ドミニク・ソランケも結果という面で起用に応えられておらず、クラブでの最初の5試合はいずれも無得点に終わっている。攻撃面の危機はリシャルリソンを巡る状況によってさらに深刻化している。ブラジル代表FWはクラブとの悲惨な決裂を受けてトップチーム構想から外されており、ブレントフォードに0-3で敗れた開幕戦以降は出場していない。
大会面と財政面のハードル
トッテナムが状況を注視している一方で、この経験豊富なFWに関心を示しているのは同クラブだけではない。ジャーナリストのナウエル・フェレイラ氏によれば、ギリシャの強豪オリンピアコスは先週、元アルゼンチン代表との契約成立に向けてすでに「正式な接触」を行ったという。ただし、現時点ではまだ合意には至っておらず、その主な理由はストライカー側の高額な給与要求にあるとされる。報道によれば、イカルディの年俸は約860万ポンドだという。
イカルディはキャリアを通じて数多くのタイトルを獲得しており、特にパリ・サンジェルマン時代にはリーグ・アンを2度制覇。さらにガラタサライではスュペル・リグ優勝を4度果たしている。
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デ・ゼルビ、緊急の解決策を模索へ
連係を欠き、最後の3分の1で自信も見られないトッテナムを立て直すよう、デ・ゼルビにかかるプレッシャーは強まっている。スパーズは現在、2分け2敗で勝ち点2にとどまり、その間に8失点を喫してプレミアリーグ17位に沈んでいる。一方、カラバオカップではチャールトン・アスレティックに5-1で快勝して好スタートを切ったが、週半ばのリヴァプール戦での敗退は、スパーズとリーグのトップ争いを演じるチームとの差を浮き彫りにした。
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