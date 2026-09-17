イカルディへの関心は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでこの夏に大規模な投資を行ったにもかかわらず高まっている。クラブは戦力強化のために多額の資金を投じ、サンドロ・トナーリを1億ポンド、マテウス・フェルナンデスを8500万ポンド、さらにウインガーのサビオを8500万ポンドで獲得した。また、マンチェスター・シティからオマル・マルムーシュをローンで確保しており、この契約には6000万ポンドの買い取り義務が含まれている。しかし、エジプト代表はニューカッスル戦、ノッティンガム・フォレスト戦、そしてリヴァプールに1-3で敗れた試合で先発したにもかかわらず、いまだ初ゴールを記録できていない。その中では質の片りんを見せたものの、ネットを揺らすには至らなかった。

さらに、ドミニク・ソランケも結果という面で起用に応えられておらず、クラブでの最初の5試合はいずれも無得点に終わっている。攻撃面の危機はリシャルリソンを巡る状況によってさらに深刻化している。ブラジル代表FWはクラブとの悲惨な決裂を受けてトップチーム構想から外されており、ブレントフォードに0-3で敗れた開幕戦以降は出場していない。