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マウリツィオ・サッリ、スクデット制覇にもかかわらずユヴェントスでの在任には「良い思い出がない」と認める。チェルシーでの成功も回想
見慣れた舞台に戻る
サッリは、率いるアタランタがトリノでユヴェントスと対戦するにあたり、緊張感のある再会に向けて準備を進めている。ベテランのイタリア人指揮官は今週日曜、アリアンツ・ユヴェントス・スタジアムに戻り、1シーズンのみ、しかも波乱含みの時間を過ごしたクラブと対峙することになる。
2019-20シーズンにユヴェントスをセリエA優勝へ導いたにもかかわらず、サッリはその経験が双方にとって良い思い出として残っていないことを認めている。現在はベルガモで指揮を執るサッリだが、意識は完全に新たな戦術プロジェクトに向けられている。
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トリノでの奇妙な期間に後悔なし
サッリのトリノでの時間は、世界的なパンデミックの発生によって大きな影響を受けた。サッカーの中断と、その後の無観客での再開は、指揮官に長く残る悪い印象を残した。
サッリは『Sky Sport Italia』に対し、「パンデミックの影響で3月以降はスタジアムがほぼ空のままだった、奇妙なシーズンだった。おそらく、それがあの経験に良い記憶がない理由のひとつだろう」と語った。
こうした苦い記憶があり、わずか1年で突然退任することになったにもかかわらず、このイタリア人指揮官はユヴェントスでの在任期間について達観した姿勢を示し、「いずれにせよ、後悔はない」と述べている。
ベルガモでの移行期における初期の問題
サッリは現在、アタランタで大規模な戦術刷新を進めている。クラブを10年にわたって特徴づけてきた3バックの解体に積極的に取り組んでおり、その結果、全公式戦で3勝1分け2敗という好悪入り混じるスタートとなっている。この戦術家は、この立ち上がりの鈍さは普通のことだと主張し、順調な船出を切れたのはチェルシーだけだったと指摘した。
「エンポリでの経験と似ていると言えるだろう」と、同氏は認めた。「9節を終えた時点で、我々は最下位だった。しかしその後、昇格プレーオフ決勝まで進んだ。
「ナポリでは、4節を終えて勝ち点は2か3しかなかった。こうした困難には、私のキャリアを通じて常に直面してきた。良いスタートを切れたのはチェルシーだけで、あとはいつも難しかった。
「理由は明白だ。以前のプレースタイルが私のものと完全に異なっていればいるほど、序盤に直面する困難は大きくなる。これは構築の年であり、スポーツディレクターもクラブも短期的な具体的目標は設定していない。彼らは長期的な土台作りについて話している」
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長期的な構築プロセスを信頼している
アタランタのファンは、チームがまったく異なるフットボール哲学に適応するまで辛抱強く見守る必要がある。サッリは、前体制の硬直したシステムから離れることで序盤に摩擦が生じるのは当然だと強調し、極端なスタイル変更には時間が必要だと指摘した。
ただ、彼は自身のビジョンを実行するにあたり、アタランタ首脳陣の全面的な支持を得ている。クラブのスポーツディレクターと取締役会は、意図的に短期的な目標を設定せず、持続可能な長期プロジェクトの構築に重点を置いている。
当面の焦点は、トリノで日曜日に行われる英国時間17時キックオフの一戦へと移る。サッリは、発展途上にある自身のアタランタが古巣相手に大きなインパクトを残すことを期待している。
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