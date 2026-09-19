サッリは現在、アタランタで大規模な戦術刷新を進めている。クラブを10年にわたって特徴づけてきた3バックの解体に積極的に取り組んでおり、その結果、全公式戦で3勝1分け2敗という好悪入り混じるスタートとなっている。この戦術家は、この立ち上がりの鈍さは普通のことだと主張し、順調な船出を切れたのはチェルシーだけだったと指摘した。

「エンポリでの経験と似ていると言えるだろう」と、同氏は認めた。「9節を終えた時点で、我々は最下位だった。しかしその後、昇格プレーオフ決勝まで進んだ。

「ナポリでは、4節を終えて勝ち点は2か3しかなかった。こうした困難には、私のキャリアを通じて常に直面してきた。良いスタートを切れたのはチェルシーだけで、あとはいつも難しかった。

「理由は明白だ。以前のプレースタイルが私のものと完全に異なっていればいるほど、序盤に直面する困難は大きくなる。これは構築の年であり、スポーツディレクターもクラブも短期的な具体的目標は設定していない。彼らは長期的な土台作りについて話している」