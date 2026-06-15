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マウリツィオ・サッリに新天地が決まった。チェルシー元監督はラツィオ退任後、セリエAのクラブの監督に就任すると正式発表された。
サッリ監督、アタランタ戦でベンチに復帰
アタランタは、67歳のマウリツィオ・サッリ氏の監督就任を発表した。彼は800試合以上の指導経験を持ち、国内タイトルとヨーロッパのタイトルを複数獲得した名将だ。
クラブは月曜日に声明を発表し、この就任を正式に報告した。
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イタリアとイングランドでの輝かしいキャリアを基盤に
サッリが欧州サッカーの頂点に駆け上がった経緯は、スポーツ界でも特にユニークだ。彼はトスカーナの下部リーグからステップアップし、エンポリで全国に名を挙げ、ナポリではスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリと共闘し、ユヴェントスを追い詰めた。
その成功でチェルシーへ移籍し、1シーズンで3位とEL制覇を達成。2020年にはユヴェントスを率いてセリエAを制した。
ベルガモでの伝統の継承
ゲウィス・スタジアムで采配を振るうのは容易ではない。だが、ラツィオを率いたサッリ監督の近年の実績――2023年の2位、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出、コッパ・イタリア決勝進出――は、彼が今もトップ監督であることを示している。
ローマでは2023年にチームをリーグ2位に導き、チャンピオンズリーグのノックアウトステージへ進出した。前シーズンにはコッパ・イタリアの決勝にも進出した。
ペルカッシ家とパグリウカ家が率いるクラブ首脳は、サッリが欧州での躍進を維持できると確信している。公式発表では「ペルカッシ家、パグリウカ家、クラブ全体を代表し、マウリツィオ・サッリをネラッズーリの一員として歓迎する」と述べ、団結を示した。
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ラ・デアは戦術変更の可能性あり
ベルガモのファンは、サッリ監督の下で戦術が大きく進化すると期待している。堅い4-3-3と速い縦パスを重んじる彼のスタイルは「サッリズモ」と呼ばれる。ナポリでは2017/18シーズンに無敗で91点をマークし、「パンキーナ・ドーロ」賞も獲得した。
3バックが伝統のアタランタだが、サッリの就任で新章が始まる。トスカーナ出身ながら幼少期をベルガモで過ごした彼にとって、これは“帰郷”でもある。オロビチ（アタランタの愛称）を率い、セリエAと欧州で新時代を切り開く。