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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

マウリツィオ・サッリに新天地が決まった。チェルシー元監督はラツィオ退任後、セリエAのクラブの監督に就任すると正式発表された。

マウリツィオ・サッリ
アタランタ
セリエ A

アタランタが、元チェルシー・ユヴェントス監督マウリツィオ・サッリ氏の監督就任を発表した。ラツィオを退任したベテラン指揮官はセリエAに復帰し、ベルガモで「サッリズモ」を再び示す準備ができている。

  • サッリ監督、アタランタ戦でベンチに復帰

    アタランタは、67歳のマウリツィオ・サッリ氏の監督就任を発表した。彼は800試合以上の指導経験を持ち、国内タイトルとヨーロッパのタイトルを複数獲得した名将だ。

    クラブは月曜日に声明を発表し、この就任を正式に報告した。

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  • AS Roma v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    イタリアとイングランドでの輝かしいキャリアを基盤に

    サッリが欧州サッカーの頂点に駆け上がった経緯は、スポーツ界でも特にユニークだ。彼はトスカーナの下部リーグからステップアップし、エンポリで全国に名を挙げ、ナポリではスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリと共闘し、ユヴェントスを追い詰めた。

    その成功でチェルシーへ移籍し、1シーズンで3位とEL制覇を達成。2020年にはユヴェントスを率いてセリエAを制した。

  • ベルガモでの伝統の継承

    ゲウィス・スタジアムで采配を振るうのは容易ではない。だが、ラツィオを率いたサッリ監督の近年の実績――2023年の2位、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出、コッパ・イタリア決勝進出――は、彼が今もトップ監督であることを示している。

    ローマでは2023年にチームをリーグ2位に導き、チャンピオンズリーグのノックアウトステージへ進出した。前シーズンにはコッパ・イタリアの決勝にも進出した。

    ペルカッシ家とパグリウカ家が率いるクラブ首脳は、サッリが欧州での躍進を維持できると確信している。公式発表では「ペルカッシ家、パグリウカ家、クラブ全体を代表し、マウリツィオ・サッリをネラッズーリの一員として歓迎する」と述べ、団結を示した。

  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    ラ・デアは戦術変更の可能性あり

    ベルガモのファンは、サッリ監督の下で戦術が大きく進化すると期待している。堅い4-3-3と速い縦パスを重んじる彼のスタイルは「サッリズモ」と呼ばれる。ナポリでは2017/18シーズンに無敗で91点をマークし、「パンキーナ・ドーロ」賞も獲得した。

    3バックが伝統のアタランタだが、サッリの就任で新章が始まる。トスカーナ出身ながら幼少期をベルガモで過ごした彼にとって、これは“帰郷”でもある。オロビチ（アタランタの愛称）を率い、セリエAと欧州で新時代を切り開く。