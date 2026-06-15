ゲウィス・スタジアムで采配を振るうのは容易ではない。だが、ラツィオを率いたサッリ監督の近年の実績――2023年の2位、チャンピオンズリーグのノックアウトステージ進出、コッパ・イタリア決勝進出――は、彼が今もトップ監督であることを示している。

ローマでは2023年にチームをリーグ2位に導き、チャンピオンズリーグのノックアウトステージへ進出した。前シーズンにはコッパ・イタリアの決勝にも進出した。

ペルカッシ家とパグリウカ家が率いるクラブ首脳は、サッリが欧州での躍進を維持できると確信している。公式発表では「ペルカッシ家、パグリウカ家、クラブ全体を代表し、マウリツィオ・サッリをネラッズーリの一員として歓迎する」と述べ、団結を示した。