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マウリツィオ・サッリがナポリに復帰へ。元チェルシー監督は、ラツィオ退任が迫るアントニオ・コンテの後任としてオファーを受けた。
サッリの伝説的な復帰
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、サッリズモの炎がマラドーナスタジアムで再燃しようとしている。数か月の憶測の末、ナポリのデ・ラウレンティス会長はサッリに復帰オファーを提示した。 契約は2年＋3年目の延長オプションで、年俸約350万ユーロ＋ボーナス。
サッリ氏は2015～2018年の伝説的3シーズンを過ごした古巣への復帰を喜んでいるという。スパレッティ、コンテ体制下の成功にもかかわらず、サポーターは当時セリエAで91ポイントを獲得し、欧州屈指と称されたサッリ流の攻撃的サッカーを今も強く愛している。
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コンテが去り、サッリが歴史を繰り返す
現監督の突然の退任で、サッリの復帰へ道が開けた。コンテは契約満了を1年残して今夏ナポリを去る。2018年と同様に、サッリは再びコンテの後任として指揮を執る。
コンテはすでに決断しており、クラブ首脳も想定内だったという。彼はナポリ市内で別れの挨拶を始め、地元関係者に長期安定プロジェクトの終了を伝えている。コンテ時代が幕を閉じ、デ・ラウレンティス会長は上位争いを維持するため、馴染みの指揮官に白羽の矢を立てた。
ラツィオからの脱出とクローゼの後継問題
サッリがナポリで正式契約を結ぶには、まずローマでの退団を完了させなければならない。ラツィオ内は緊張が高まり、ロティート会長はコーチ陣への不満を露わにしている。会長は「誰もが役に立つが、不可欠な人間はいない」と語り、ローマでの監督任期は終了したと示した。
サッリが南へ帰還する荷造りを進める一方、ラツィオは後任を探している。ドイツ代表レジェンド、ミロスラフ・クローゼがニュルンベルクでの手腕を買われ、最有力候補に挙げられている。 サッリにとってナポリ復帰は、かつて逃したタイトル獲得の機会だ。彼はナポリが最近成し遂げた歴史的快挙を羨望し、スクデットへの夢を語っている。
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サッリの輝かしい実績と、ナポリでの今後の使命
2018-2019シーズンにチェルシーをUEFAヨーロッパリーグ制覇へ導き、2019-2020シーズンにはユヴェントスでセリエA優勝を果たしたサッリ監督。ナポリに復帰した今、再びタイトル獲得を狙う。ラツィオでの不本意なシーズンを経ての移籍だ。ラツィオは現在9位で来季の欧州カップ戦出場権を逃した。
一方ナポリは現在2位で、最終節を前にACミランとローマに3ポイントの差をつけている。