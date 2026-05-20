マウリツィオ・サッリがナポリに復帰へ。元チェルシー監督は、ラツィオ退任が迫るアントニオ・コンテの後任としてオファーを受けた。

サッリがナポリで正式契約を結ぶには、まずローマでの退団を完了させなければならない。ラツィオ内は緊張が高まり、ロティート会長はコーチ陣への不満を露わにしている。会長は「誰もが役に立つが、不可欠な人間はいない」と語り、ローマでの監督任期は終了したと示した。

サッリが南へ帰還する荷造りを進める一方、ラツィオは後任を探している。ドイツ代表レジェンド、ミロスラフ・クローゼがニュルンベルクでの手腕を買われ、最有力候補に挙げられている。 サッリにとってナポリ復帰は、かつて逃したタイトル獲得の機会だ。彼はナポリが最近成し遂げた歴史的快挙を羨望し、スクデットへの夢を語っている。