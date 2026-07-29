両者は契約成立に近づいている。ただし、金銭面の条件はまだ明らかになっていない。伝説的実況アナウンサーのアンドレス・カントールが、火曜夜の時点で合意が近いと最初に報じた。 『The Athletic』は水曜朝、事態は良い方向に進んでいると付け加えた。 米国サッカー連盟はワールドカップ前にポチェッティーノへ契約延長を提示していたが、米国の勝ち上がり期間中は交渉が保留となっていた。

ポチェッティーノは、この職にとどまる意思を繰り返し強調しており、米国がワールドカップ決勝トーナメント1回戦でベルギーに敗れた後には、新契約の可能性が開かれていることも示唆していた。

「今は少し休んで、考えて、連盟と話し合い、どういう決定になるのかを見ることが大事だ。私はとても幸せだ。非常に良い関係を築いてきた」と彼は語った。