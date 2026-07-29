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マウリシオ・ポチェッティーノ、契約停滞を経てUSMNT復帰へ4年契約に近づいていると報道
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合意は目前に迫っている
両者は契約成立に近づいている。ただし、金銭面の条件はまだ明らかになっていない。伝説的実況アナウンサーのアンドレス・カントールが、火曜夜の時点で合意が近いと最初に報じた。 『The Athletic』は水曜朝、事態は良い方向に進んでいると付け加えた。 米国サッカー連盟はワールドカップ前にポチェッティーノへ契約延長を提示していたが、米国の勝ち上がり期間中は交渉が保留となっていた。
ポチェッティーノは、この職にとどまる意思を繰り返し強調しており、米国がワールドカップ決勝トーナメント1回戦でベルギーに敗れた後には、新契約の可能性が開かれていることも示唆していた。
「今は少し休んで、考えて、連盟と話し合い、どういう決定になるのかを見ることが大事だ。私はとても幸せだ。非常に良い関係を築いてきた」と彼は語った。
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進展があった
水曜日の報道は、アメリカがワールドカップで示した健闘を受けたものだ。アメリカは開催国としてグループステージ3試合のうち2試合に勝利して首位通過を果たし、ラウンド32ではボスニア・ヘルツェゴビナを下して、2002年以来となる同国のワールドカップ決勝トーナメントでの勝利を記録した。
しかし最終的には、フォラリン・バログンのレッドカードによる出場停止がFIFAによって物議を醸しながら解除されてから72時間もたたないうちに、勢いに乗るベルギーにラウンド16で1-4と敗れ、大会から姿を消した。
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クラブチームとの駆け引き？
新たな合意が成立すればポチェッティーノの契約は延長されることになるが、それが必ずしも契約期間を全うするまで同プログラムにとどまることを保証するわけではない。ポチェッティーノは2026年シーズン終了後、クラブがマックス・アッレグリの後任を探していた際にミランと会談しており、2025-26シーズン開幕前にはブレントフォードの監督職との関連も報じられていた。
ポチェッティーノはサウサンプトン、トッテナム、チェルシーを率いた実績があり、プレミアリーグで豊富な経験を持つ。そのため、今後も欧州クラブのポスト候補として検討される可能性がある。
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長期契約
4年契約がまとまれば、ポチェッティーノはアメリカを率いて2つの主要大会に臨む立場となる。1つは、報道によればアメリカで開催される可能性がある2028年のコパ・アメリカ、もう1つは2030年ワールドカップだ。
また、USサッカーは育成システムを見直す意向も示しているが、そのプロセスでポチェッティーノがどのような役割を担うのかは依然として不透明である。
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