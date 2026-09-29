チリ戦を前に通訳を介して語ったポチェッティーノは、この前例のない規模の評決に disbelief を示した。アルゼンチン人指揮官は、リーグの関係者がこれほど広範な違反を、なぜこれほど長い間見過ごしていたのかと疑問を呈した。

「115件の告発のうち114件で有罪と認定された場合、何が公平な処分なのかを判断するのは非常に難しい」と、ポチェッティーノは語った。「ノッティンガム・フォレストやエヴァートンのように規則を破り、勝ち点剥奪や罰金といった別の制裁を受けたクラブもあるからだ。この評決の規模を考えれば、驚きをもたらす非常に難しい状況だ。そして、ルールがそのように破られていたのに、管理体制がどこにあったのかを問うのも当然だ。それが私にとって最も目を引く点だ」

チェルシーの前指揮官は、こうした違反が過去の成果に影を落としていることも嘆いた。「すでに成し遂げられ、祝われたことが、もしかすると本物ではなかったのかもしれないし、良くなかったことも、もっと良くなっていたかもしれない。スポーツにおける正義が存在しなかった時期を、私たちは生きてきたのだ。告発が立証されれば、起きたことを修復するのは非常に難しい。少なくとも、将来は平等が確実に存在するための役に立つことを願っている」と付け加えた。



