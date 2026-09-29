ZUMA Press Wire
翻訳者：
マウリシオ・ポチェッティーノ、マンチェスター・シティの財務違反を痛烈批判 USMNT指揮官は「傷ついた」プレミアリーグはどんな処罰でも修復できないと主張
シティ、画期的判決で有罪認定
最近の報道で、マンチェスター・シティが2009年から2018年にかけてのプレミアリーグの財務規則違反に関する115件の告発のうち114件で有罪と認定されたことが確認された。この9年間で、マンチェスターのクラブはトップリーグ3度の優勝、FAカップ1度、リーグカップ3度の優勝を果たした。この時代を象徴する瞬間の数々、例えば2012年のクイーンズ・パーク・レンジャーズ戦でのセルヒオ・アグエロによる劇的な優勝決定ゴールは、その正当性をめぐっていま激しい世論の scrutiny にさらされている。
シティがタイトルを獲得していた一方で、ポチェッティーノは厳しい財政的制約の下でトッテナムを率いていた。スパーズは新スタジアム建設の資金を捻出するため、18カ月間にわたって1人の選手も補強しなかったことで知られ、2017-18シーズンは3位、その前年はやはり財務規則に違反していたチェルシーに次ぐ2位で終えた。
- Getty Images Sport
「スポーツにおける正義は存在しなかった」
チリ戦を前に通訳を介して語ったポチェッティーノは、この前例のない規模の評決に disbelief を示した。アルゼンチン人指揮官は、リーグの関係者がこれほど広範な違反を、なぜこれほど長い間見過ごしていたのかと疑問を呈した。
「115件の告発のうち114件で有罪と認定された場合、何が公平な処分なのかを判断するのは非常に難しい」と、ポチェッティーノは語った。「ノッティンガム・フォレストやエヴァートンのように規則を破り、勝ち点剥奪や罰金といった別の制裁を受けたクラブもあるからだ。この評決の規模を考えれば、驚きをもたらす非常に難しい状況だ。そして、ルールがそのように破られていたのに、管理体制がどこにあったのかを問うのも当然だ。それが私にとって最も目を引く点だ」
チェルシーの前指揮官は、こうした違反が過去の成果に影を落としていることも嘆いた。「すでに成し遂げられ、祝われたことが、もしかすると本物ではなかったのかもしれないし、良くなかったことも、もっと良くなっていたかもしれない。スポーツにおける正義が存在しなかった時期を、私たちは生きてきたのだ。告発が立証されれば、起きたことを修復するのは非常に難しい。少なくとも、将来は平等が確実に存在するための役に立つことを願っている」と付け加えた。
イングランド・フットボールに残る影の差したレガシー
この事実の発覚は、限られた予算でトッテナムを2019年のチャンピオンズリーグ決勝に導いたポチェッティーノにとって、とりわけ苦いものとなった。同氏は、かつて率いたクラブの緊縮ぶりとライバル勢の資金力との間にある歴然とした格差を強調した。
「それは大きな不利だった。なぜなら、私たちは最高のチームたちと争いながら、チャンピオンズリーグ決勝にまで進んだのだから（2019年）」とポチェッティーノは説明した。「なぜ私たちにはそれほど厳しい管理があり、他にはそれほどでもなかったのか。だから私は、すべてがとても奇妙だと言うんだ。問題は、すべてが曇らされてしまうことにある。もし彼らが114のルールを破ったのが事実なら、私たちは欺瞞の時代を生きてきたことになる。どのような処罰であっても、行われたことを修復することはできないし、プレミアリーグの管理体制は深刻に傷ついている」
ポチェッティーノはまた、チェルシーとの過去の優勝争いにも言及し、それらのシーズンの公平性に疑問を投げかけた。最後にこう締めくくった。「私は当時、トッテナムにいた頃に彼らと優勝を争ったチェルシーの状況について、彼らの方が勝ち点を多く取ったから優れていたのだと言った。ただ、ルールを破ることでそうしていたのだ。どうやってそれを修復するんだ？」
- Getty Images Sport
アメリカ代表に南米勢との試練が待ち受ける
イングランド国内の騒動から目を転じると、ポチェッティーノは今後、現在取り組んでいるアメリカ男子代表でのプロジェクトに集中しなければならない。星条旗軍団は火曜日、チリとの親善試合に臨み、新指揮官の下で準備を続ける。
この南米のチームとの一戦後、アメリカ男子代表は9月／10月のインターナショナルウインドー日程を締めくくる形で、メキシコとカナダとの大陸内の厳しい2試合に臨む。これらの試合は、ポチェッティーノが今後の主要大会を見据えて自身の陣容を見極める上で極めて重要になる。
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