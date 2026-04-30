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マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインとの率直な会話で、彼がトッテナム時代に「悪い癖」があったと明かした。
第4候補から世界トップへ
2014年、ポチェッティーノがホワイト・ハート・レーンに就任した際、ケインは結果を出せず、複数のストライカーの下位にいた。 アルゼンチン人監督は、ケインが精神的には強いものの、ピッチ外の規律とトレーニング習慣が成長の妨げになっていると看破。スタッフは厳格な新メニューを導入し、生活習慣の改善を支援した。その結果、ケインはクラブ史上最多得点を挙げる選手に成長した。
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欠点を修正する
ポチェッティーノ監督は、ケインの台頭がすぐには訪れず、彼が日々の練習への姿勢を大きく変える必要があったと説明した。また、厳しい指摘を受け入れ、食事やフィジカルを調整したケインの知性が重要だったと強調した。
ポチェッティーノ監督はポッドキャスト『Stick to Football』でこう語った。「ティム・シャーウッドが去り、私たちが就任した頃、ケインは3番手か4番手のFWだった。彼とトレーニングを始めると、成功への強い意気込みを感じた。
「確かに彼には良くない習慣があったが、我々が話し合った後、彼は賢く行動し、トレーニングや食事などをすぐに改善した。我々は誇りに思っているが、彼を成功に導いたのは彼自身と、彼を支える人々だ。」
北ロンドンへの変わらぬ愛
ポチェッティーノ監督はケインの成長を語る一方で、プレミアリーグと古巣への深い愛情を明かした。2026年W杯へ米国代表を率いる準備を進める同監督は、自身の哲学が今もイングランドサッカーの文化と一致すると語った。
スパーズでのプロジェクトへの愛着や将来的な復帰の可能性について問われると、彼はこう続けた。「いつの日か、そうなるでしょう。私はイングランドが本当に好きです。私の人間性、監督としての理念はプレミアリーグの文化や哲学ととても合っています。
「トッテナムは本当に大好きだ。監督として、また個人としても私の人生で最も重要な部分の一つだ。トッテナムでの経験から言えることは、そこは世界有数のビッグクラブの一つだ。我々がそこで戦っていた時、強豪たちと互角に戦っていたと思う。」
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ワールドカップの注目とドイツの圧倒的な強さ
ポチェッティーノは現在、ホスト国を率いるワールドカップに集中している。この大会で代表監督としての評価が決まるだろう。一方、彼が育てたケインはバイエルンで2年連続ブンデスリーガ優勝を果たし、驚異的な得点ペースを維持している。プレミアリーグ復帰は将来の目標だが、今は両者とも世界とヨーロッパのタイトル獲得に全力を尽くしている。