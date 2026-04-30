ポチェッティーノ監督はケインの成長を語る一方で、プレミアリーグと古巣への深い愛情を明かした。2026年W杯へ米国代表を率いる準備を進める同監督は、自身の哲学が今もイングランドサッカーの文化と一致すると語った。

スパーズでのプロジェクトへの愛着や将来的な復帰の可能性について問われると、彼はこう続けた。「いつの日か、そうなるでしょう。私はイングランドが本当に好きです。私の人間性、監督としての理念はプレミアリーグの文化や哲学ととても合っています。

「トッテナムは本当に大好きだ。監督として、また個人としても私の人生で最も重要な部分の一つだ。トッテナムでの経験から言えることは、そこは世界有数のビッグクラブの一つだ。我々がそこで戦っていた時、強豪たちと互角に戦っていたと思う。」