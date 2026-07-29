アメリカ男子代表のワールドカップ敗退後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、自身にもUSサッカーにも時間が必要だと語っていた。ベルギー戦の敗戦直後は、将来を決めるタイミングではなかった。そうした決断は後になされるものだった。まず必要だったのは「休養してリラックスすること」だった。
そして、その休息の時間は終わりに近づいているようだ。水曜日には、ポチェッティーノ監督がもう1サイクルUSMNTの指揮官を続ける契約締結に近づいていると報じられた。『The Athletic』によると、2026年ワールドカップに向けて再び同チームを率いるべく、交渉は現在も続いているという。
なぜ双方がこの関係継続を望むのかは、容易に理解できる。ポチェッティーノという存在は、USサッカーにとってこのプロジェクト、そして実際のところアメリカサッカー全体の顔となる看板的人物だ。一方でポチェッティーノ監督はUSサッカーで、自身が好んでいるように見える仕事環境を見いだしており、さらに2度目のサイクルに入れば、クラブの監督にはできない形で、一国のサッカーの未来に自らの色を全面的に反映させることができる。
とはいえ、この契約がフィニッシュラインに近づいているように見える中でも、疑問は数多く残っている。そうした点を踏まえ、GOALがポチェッティーノ監督の2期目の可能性を前にした大きな論点を整理する。