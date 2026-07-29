指導者を2度目のサイクルで復帰させることにためらいが生じる理由の一つは、慣れである。代表チームのサッカーでは、選手層は入れ替えていく必要があり、多くの場合、その入れ替えは容赦なく行わなければならない。大半の指導者はそれをやり切る度胸を持てない。信頼する選手たちを見切るのに苦労することが多いからだ。

ポチェッティーノはこれまで、自らの決断において非情さを示すことに何の問題もなかった。では、選手層に新たな活力を加えようとする中で、彼はどのようにそれを進めていくのだろうか。

台頭する若手スターもいる。ザビエル・ゴゾやジュリアン・ホールのような選手たちは、チャンスを与えられるに値するだけのものを示してきた。とはいえ、各キャンプで登録できる枠には限りがある。そのため、新たな顔ぶれが入ってくるには、年長の選手が誰か外れなければならない。ティム・リームが段階的に外れていく存在の一人になると考えるのは自然だが、現在のスカッドの年齢構成を踏まえると、ほかのどのポジションを入れ替えていくかを決めるのは簡単ではない。

一方で、ワールドカップのメンバーから外れた選手たち、たとえばディエゴ・ルナ、タナー・テスマン、ユヌス・ムサといった名前も、再び組み込んでいく必要があるだろう。そうした選手たちとの話し合いが気まずいものになるのは間違いない。ポチェッティーノの復帰は、おそらくこのグループの選手たちにとって特に大きな影響を与える。というのも、彼らはこの夏に自分たちを連れて行かなかったスタッフに、再びアピールし直さなければならないからだ。

選手層の入れ替えはプロセスであり、長期にわたり、しかも痛みを伴うものでもある。だからこそ、ポチェッティーノがそれをどうマネジメントするのかは興味深いところだ。