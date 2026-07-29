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Ryan Tolmich

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マウリシオ・ポチェッティーノのUSMNT第2幕：2030年までの契約延長が近づいていると報じられる中、最大の5つの疑問。若手路線から避けられないクラブとの関連まで

Analysis
アメリカ合衆国
M. Pochettino
特集＆コラム
J. Hall
Z. Gozo

マウリシオ・ポチェッティーノが2030年までの新契約に近づいていると報じられる中、GOALは、彼の2度目のUSMNTサイクルを方向づける可能性がある選手選考、拡大された役割、そしてクラブとのつながりを検証する。

アメリカ男子代表のワールドカップ敗退後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、自身にもUSサッカーにも時間が必要だと語っていた。ベルギー戦の敗戦直後は、将来を決めるタイミングではなかった。そうした決断は後になされるものだった。まず必要だったのは「休養してリラックスすること」だった。

そして、その休息の時間は終わりに近づいているようだ。水曜日には、ポチェッティーノ監督がもう1サイクルUSMNTの指揮官を続ける契約締結に近づいていると報じられた。『The Athletic』によると、2026年ワールドカップに向けて再び同チームを率いるべく、交渉は現在も続いているという。

なぜ双方がこの関係継続を望むのかは、容易に理解できる。ポチェッティーノという存在は、USサッカーにとってこのプロジェクト、そして実際のところアメリカサッカー全体の顔となる看板的人物だ。一方でポチェッティーノ監督はUSサッカーで、自身が好んでいるように見える仕事環境を見いだしており、さらに2度目のサイクルに入れば、クラブの監督にはできない形で、一国のサッカーの未来に自らの色を全面的に反映させることができる。

とはいえ、この契約がフィニッシュラインに近づいているように見える中でも、疑問は数多く残っている。そうした点を踏まえ、GOALがポチェッティーノ監督の2期目の可能性を前にした大きな論点を整理する。

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    これはどのくらい続くのか？

    USMNT指揮官としての1年半の在任期間で、ポチェッティーノはたびたび見出しを飾ってきた。ACミラン、トッテナム、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリーと、いずれのクラブとも、ある時点でこのアルゼンチン人指揮官の名前が結び付けられていた。

    そのため、報じられている契約が2030年までとなっているとはいえ、関係者全員が最終的にそこまでたどり着くと見込んでいるのかは、当然気になるところである。

    ポチェッティーノがサッカー界で持つ地位を踏まえれば、ビッグクラブとの関連報道がなくなることはない。つまり、本人とアメリカ・サッカー連盟は、日常的に飛び交ううわさを否定し続ける世界で生きていかなければならないということだ。それも、もしかするとそのうちの一つが現実になる時までである。なぜなら、いつかは断るにはあまりにも魅力的なオファーが他所から届く可能性があるからだ。

    そうしたオファーは実際に来るのか。来るかもしれないし、来ないかもしれない。だが、それはポチェッティーノの在任期間を通じてつきまとうストーリーであり続けるだろう。

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    選手層にとって次は何か。

    指導者を2度目のサイクルで復帰させることにためらいが生じる理由の一つは、慣れである。代表チームのサッカーでは、選手層は入れ替えていく必要があり、多くの場合、その入れ替えは容赦なく行わなければならない。大半の指導者はそれをやり切る度胸を持てない。信頼する選手たちを見切るのに苦労することが多いからだ。

    ポチェッティーノはこれまで、自らの決断において非情さを示すことに何の問題もなかった。では、選手層に新たな活力を加えようとする中で、彼はどのようにそれを進めていくのだろうか。

    台頭する若手スターもいる。ザビエル・ゴゾやジュリアン・ホールのような選手たちは、チャンスを与えられるに値するだけのものを示してきた。とはいえ、各キャンプで登録できる枠には限りがある。そのため、新たな顔ぶれが入ってくるには、年長の選手が誰か外れなければならない。ティム・リームが段階的に外れていく存在の一人になると考えるのは自然だが、現在のスカッドの年齢構成を踏まえると、ほかのどのポジションを入れ替えていくかを決めるのは簡単ではない。

    一方で、ワールドカップのメンバーから外れた選手たち、たとえばディエゴ・ルナ、タナー・テスマン、ユヌス・ムサといった名前も、再び組み込んでいく必要があるだろう。そうした選手たちとの話し合いが気まずいものになるのは間違いない。ポチェッティーノの復帰は、おそらくこのグループの選手たちにとって特に大きな影響を与える。というのも、彼らはこの夏に自分たちを連れて行かなかったスタッフに、再びアピールし直さなければならないからだ。

    選手層の入れ替えはプロセスであり、長期にわたり、しかも痛みを伴うものでもある。だからこそ、ポチェッティーノがそれをどうマネジメントするのかは興味深いところだ。

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    ポチェッティーノはどこまで関与するのか？

    U.S.サッカーのJT・バトソンCEOはすでに、ポチェッティーノが「長期的な計画」について話し合いを行ってきたと明かしている。では、それは具体的にどのようなものになるのだろうか。

    現時点でU.S.サッカーは、マット・クロッカーの退任を受けてスポーティングディレクター不在の状況にある。バトソンとU.S.サッカー会長のシンディ・パーロウ・コーンが新たな人材、あるいは複数の人材を起用した際に、どのような体制になるのかはまだ分からない。その時が来れば、ポチェッティーノはUSMNTのレベルだけでなく、その下の複数のカテゴリーも含め、将来像に確実に一定の発言権を持つことになるはずだ。

    これは、2026年サイクルで彼とそのスタッフが重視していたことではなかった。大筋で言えば、ポチェッティーノは車輪の再発明をするためではなく、ワールドカップで勝つために招へいされた。だが、今回はそうではない。2030年への挑戦に向けた復帰には、ある程度の「車輪の再発明」が伴うからだ。あるいは、それこそが魅力の一部なのだろうか。指導者という枠を超えてアメリカ・サッカーに自身の色を刻む機会こそが、ポチェッティーノが復帰を強く望む理由の1つなのだろうか。

    実際、その可能性はある。ポチェッティーノは戦術や選手選考にとどまらず、それ以上の領域でこの競技の再構築に大きな役割を果たすことになるのは間違いないからだ。

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    資金面はどうなるのか？

    ポチェッティーノ招聘の当初のプロセスが実現したのは、外部の支援があったからにほかならない。米国サッカー史上最高給の指揮官とすることでポチェッティーノとの契約をまとめるには、慈善家たちの拠出が必要だった。

    では今、自国開催のワールドカップという追い風がなくなった中で、財政面はどう成り立つのか。比較として、新たにリヴァプールの指揮官となったアンドニ・イラオラは、ポチェッティーノが最初の在任期間に年間で得ていた600万ドルの2倍超を受け取っていると報じられている。アメリカ・サッカー連盟はどうやってポチェッティーノを維持するのか。そして、たとえ可能だとしても、長期的な関係につながるだけの額を支払えるのか。

    アトランタで記者団に対応したバトソンは、アメリカ・サッカー連盟の次の時代について、寄付者や慈善家たちと何度も話し合ってきたと語った。その一部は育成システム刷新に焦点を当てたものだった。さらに一部は、間違いなくヘッドコーチを中心としたものだった。

    では、アメリカ・サッカー連盟はどのようにしてこれを実現させるのか。そして最終的に、もしビッグクラブがポチェッティーノに接触してきた場合、引き留めるだけの財政的条件を整えられるのか。

  • Mauricio Pochettino Getty

    正しい判断だったのか？

    結局のところ、これが最大の論点である。重要なのはこの問いだ。現時点で分かっているすべてを踏まえたとき、関係者全員にとってこれは正しい一歩なのだろうか。

    明確なハイライトはあった。すなわち、ワールドカップ最初の4試合だ。これらはアメリカ代表がこれまでに見せてきた中でも屈指のパフォーマンスであり、その点でポチェッティーノが正当に評価されるべきなのは間違いない。誰もが「プロセスを信じてほしい」と言い続けてきた1年を経て、そのプロセスは機能し、アメリカに素晴らしいサッカーをもたらした。

    一方で、低調だった場面も明白だった。ベルギー戦は歴史に残るような崩壊であり、それまでの仕事の多くを台無しにする完全な失態だった。悲観的に見る人なら、あれはポチェッティーノ時代に傷を残したと言うだろう。楽観的に見る人なら、このチームを次の段階へ押し上げるためにとどまり続ける十分な動機をポチェッティーノに与える出来事だと言うだろう。

    彼はその役目を果たすのにふさわしい人物なのか。確実なことは誰にも分からないが、あらゆる兆候は、彼には十分にそれができることを示している。あとはポチェッティーノとUSサッカー次第だ。これを本当に機能させ、アメリカ代表のプログラムをかつてないレベルへと高められるかどうかである。