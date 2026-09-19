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マウリシオ・ポチェッティーノに大打撃、ブンデスリーガの若手ノアカイ・バンクスがUSMNTを拒否しドイツを選択
アメリカ男子代表に大打撃
各国から熱視線を浴びていた二重国籍DFバンクスが、代表としての将来をドイツに正式に託した。ドイツサッカー連盟が金曜日にこの決定を発表し、アメリカとの長期にわたる綱引きに決定的な終止符が打たれた。
このニュースは、アメリカ代表にとって大きな痛手となる。現在のアメリカ代表はセンターバックの層が非常に薄く、19歳の有望株を失うことは、指揮官ポチェッティーノにとってとりわけ苦い打撃だ。
バンクスはこれで、カールスルーエSCのチュニジア系二重国籍FWルーイ・ベン・ファルハトとともに、ドイツ代表システム内での指定育成ルートに合意した。
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ドイツが最優先ターゲットの獲得に成功
ドイツU-21代表を率いるアントニオ・ディ・サルヴォ監督は、高く評価される10代の2選手を確保できたことに明確な喜びを示した。DFBは、ユース年代の陣容を強化するため、両選手を優先的に加えるべき存在と位置づけていた。ディ・サルヴォ監督は発表後、メディアに対して勧誘成功の経緯を説明した。
「我々はしばらく前から2人と連絡を取っており、彼らに重点的に取り組んできた」と、ディ・サルヴォ監督はDFBの公式サイトで語った。「ドイツ代表での将来的な道筋を彼らに示すことができ、そして彼らがそれに同意してくれたことを非常にうれしく思う」
ホノルルからアウクスブルクへの旅
アメリカ人の父とドイツ人の母のもとハワイで生まれたバンクスは、生後わずか7週間でヨーロッパへ移住した。その後はアウクスブルクのアカデミーで順調に昇格を重ね、最終的にはトップチームでのブレイクを果たし、公式戦通算35試合に出場した。
バンクスはこれまで2023年のU-17ワールドカップでアメリカ代表としてプレーしており、当初はアメリカのプロジェクトを全面的に受け入れる構えに見えていた。2月にはUSMNTの環境を称賛し、クリスティアン・プリシッチやティム・ウェアといった主力スターたちが、自身の適応を非常に温かく後押ししてくれたことを明かしている。
そうした前向きな経験があったにもかかわらず、この10代の選手は3月にアメリカのキャンプ招集を辞退した。先週、ポチェッティーノは状況が依然として完全にオープンであると認め、次のように述べた。「我々は、代表入りの可能性があるすべての二重国籍選手と連絡を取っている。もちろん、我々にとっては見ることが重要だと思う。なぜなら、それがつながりだからだ」
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FIFAの正式承認を待っている
バンクスはFIFA公認のユース大会でアメリカ代表としてプレーしていたため、今回の決断は事務手続きのレベルではまだ完全には完了していない。今後は世界サッカー統括団体に対し、所属協会の一度限りの変更を正式に申請しなければならない。
金曜日の時点で、FIFAの公式ポータルサイトで国際的な代表変更の状況を追跡すると、同選手の書類はまだ処理されていなかった。ただ、通常の申請が承認されれば、このDFは正式にディ・サルヴォ率いるドイツU-21代表に合流できるようになる。
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