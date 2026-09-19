アメリカ人の父とドイツ人の母のもとハワイで生まれたバンクスは、生後わずか7週間でヨーロッパへ移住した。その後はアウクスブルクのアカデミーで順調に昇格を重ね、最終的にはトップチームでのブレイクを果たし、公式戦通算35試合に出場した。

バンクスはこれまで2023年のU-17ワールドカップでアメリカ代表としてプレーしており、当初はアメリカのプロジェクトを全面的に受け入れる構えに見えていた。2月にはUSMNTの環境を称賛し、クリスティアン・プリシッチやティム・ウェアといった主力スターたちが、自身の適応を非常に温かく後押ししてくれたことを明かしている。

そうした前向きな経験があったにもかかわらず、この10代の選手は3月にアメリカのキャンプ招集を辞退した。先週、ポチェッティーノは状況が依然として完全にオープンであると認め、次のように述べた。「我々は、代表入りの可能性があるすべての二重国籍選手と連絡を取っている。もちろん、我々にとっては見ることが重要だと思う。なぜなら、それがつながりだからだ」