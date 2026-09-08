ポチェッティーノ監督は、このような状況への対応が代表監督にとって難しいことだと認めつつも、バログンを全面的に支える姿勢を崩していない。元チェルシー、トッテナム指揮官は、このストライカーが力を発揮できる環境を見つけられるようにしたい考えだ。

「難しい。なぜなら、その決定に影響を与えることはできず、決断を下す人々とともに、彼らがしていることを支えるしかないからだ」と、ポチェッティーノ監督は『ESPN』が伝えたコメントで語った。

「もちろん、特別なケースでは、［フロのように］今後数日のうちに電話をするつもりだ。エヴァートンでの彼の状況で起きたすべてのことの後だから、少しだけ時間を与えたいと思っている。

「彼から何が起きたのかを知りたい。しかし、常に我々のサポートを示し、彼らとともにいるだけだ。彼は我々にとって重要な選手だと思っているし、ワールドカップでも重要な選手だった。モナコにいるにせよ、別の場所にいるにせよ、最高の形でプレーできる最適な場所を見つけてくれることを願っている」