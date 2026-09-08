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マウリシオ・ポチェッティーノが、フォラリン・バログンのエヴァートン移籍不成立について沈黙を破る。アメリカ代表監督は「サポート」に向けた話し合いを計画へ
アメリカ代表監督、バログン招集を計画
ポチェッティーノは、ストライカーのバログンが移籍期限最終日のエバートン移籍破談を受け、本人に連絡を取る意向を明かした。25歳の同選手は、土壇場でプレミアリーグ復帰を見送ったことで、引き続きモナコの選手として残ることになった。すべての当事者間で合意に達していたと報じられていた一方、エバートンはこのFWのメディカルチェックに関して疑問を呈していた。
この状況を受け、バログンは自身の選択肢を再考。最終的には移籍を拒否し、当面はリーグ・アンに残留することになった。ポチェッティーノは月曜日、ロンドンからのビデオ会議で、まだこのアタッカーとは話していないものの、全面的に支えるつもりだと認めた。
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ポチェッティーノが時間と支援を提供へ
ポチェッティーノ監督は、このような状況への対応が代表監督にとって難しいことだと認めつつも、バログンを全面的に支える姿勢を崩していない。元チェルシー、トッテナム指揮官は、このストライカーが力を発揮できる環境を見つけられるようにしたい考えだ。
「難しい。なぜなら、その決定に影響を与えることはできず、決断を下す人々とともに、彼らがしていることを支えるしかないからだ」と、ポチェッティーノ監督は『ESPN』が伝えたコメントで語った。
「もちろん、特別なケースでは、［フロのように］今後数日のうちに電話をするつもりだ。エヴァートンでの彼の状況で起きたすべてのことの後だから、少しだけ時間を与えたいと思っている。
「彼から何が起きたのかを知りたい。しかし、常に我々のサポートを示し、彼らとともにいるだけだ。彼は我々にとって重要な選手だと思っているし、ワールドカップでも重要な選手だった。モナコにいるにせよ、別の場所にいるにせよ、最高の形でプレーできる最適な場所を見つけてくれることを願っている」
モナコ、メディカル面の懸念を指摘
バログンがエヴァートン移籍を取りやめる決断を下した背景には、マージーサイドのクラブが交渉終盤をどう扱ったかに対する強い不満があった。モナコのスポーツディレクター、チアゴ・スクーロ氏は、移籍市場閉幕直後にこのFWの心境を明かした。スクーロ氏によれば、バログンはメディカルチェックを受けた後、長期契約にサインすることに不安を感じていたという。
「バログンの主張はこうだ。『クラブの対応の仕方、そしてメディカルチームが自分の将来や健康状態に疑念を持ち込んだことによって、自分は気分が良くない。この移籍市場の終わり方では、ここで長期契約にサインすることに納得できない』とね」とスクーロ氏は明かした。
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バログンの次はどうなるのか。
バログンは現在、モナコで不透明な将来に直面している。移籍の即時的な選択肢が次々と減っているためだ。欧州主要リーグの移籍市場がすでに閉幕したことで、この公国を離れる移籍を実現できる可能性は極めて限られている。ただし、いくつかの代替リーグではまだ移籍市場が開いている。サウジ・プロリーグの移籍期間は10月12日まで続いており、1つの退路となる可能性があるほか、ポルトガル、ブラジル、メキシコのクラブも9月中旬までは駆け込みの補強を完了できる。
もし移籍が実現しなければ、バログンはモナコで自らのポジションを勝ち取り、最高の状態を取り戻さなければならない。そうして初めて、ポチェッティーノ監督のアメリカ代表構想で中心的な存在であり続けることができる。
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