ポチェッティーノは2024年9月、コパ・アメリカでの早期敗退を受けてグレッグ・バーハルターの後任としてアメリカ代表監督に就任した。託された使命は明快だった。ワールドカップでアメリカ代表を新たな高みへ導くことだ。しかし、そこに至る道のりは平坦ではなかった。

2025年のネーションズリーグで衝撃的な2敗を喫した後、ポチェッティーノは同年夏のゴールドカップからチームの文化を立て直し始めた。若手中心のチームは決勝まで勝ち進んだものの、メキシコに敗れた。これによりポチェッティーノは、近代においてタイトルを獲得できずに退任する初の正式監督となる。

とはいえ、最大の焦点は常にワールドカップだった。アメリカ代表はグループステージで鮮やかな戦いを見せ、パラグアイとオーストラリアに快勝。メンバーを入れ替えて臨んだトルコ戦では惜敗した。決勝トーナメントでは、今や悪名高いフォラリン・バログンのレッドカードがありながらもボスニア・ヘルツェゴビナに勝利したが、ラウンド16でベルギーに屈辱的な敗戦を喫した。この敗戦でポチェッティーノ体制は終わったかに見えた。しかし8月、ポチェッティーノは4年契約を結び、2期目も指揮を執ると発表した。

その4年契約が始まってからわずか100日余りで、マンチェスター・ユナイテッドからの関心を受けてチームを離れることになった。ポチェッティーノを契約から解放するため、マンチェスター・ユナイテッドは米国サッカー連盟に1000万ドルを支払う必要があった。さらに、ポチェッティーノが信頼を寄せるスタッフも迎えるため、200万ドルを支払う必要があった。

ポチェッティーノは2年間の在任中、通算35試合で21勝12敗2分けを記録し、75人の選手が代表戦に出場した。