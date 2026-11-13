マウリシオ・ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任。新契約締結からわずか数カ月で米国男子代表からの退任が確定
- IMAGO / ZUMA Press Wire
マンチェスター・ユナイテッドの現状
金曜日の発表に先立ち、ポチェッティーノの去就を巡っては数日間にわたり憶測が広がっていた。アメリカ代表はCONCACAFネーションズリーグのハイチ戦に向けて合宿を行っていたが、報道の中心となっていたのは、ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッド監督就任を巡る報道だった。
そうした報道は週の初めに出ていたが、木曜日にマンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの解任を正式発表したことで、事態が動き出した。これによりクラブは、ポチェッティーノを招へいできるようになった。同監督はトッテナム時代から、マンチェスター・ユナイテッドの監督職との関連が取り沙汰されていた。
その話がついに具体化し、54歳の指揮官はマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任するため、2年半の契約にサインした。
- Getty Images Sport
アメリカ男子代表はどうか？
ポチェッティーノはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を認めているものの、まずはハイチとの最後の2試合で指揮を執る。初戦は土曜日にマイアミで行われ、両チームは火曜日にシンシナティで再び対戦する。この2試合がポチェッティーノ体制での最後の試合となる。
その後、アメリカ代表は後任監督の選定を始めるが、十分に時間をかけて探すことができる。チームは12月にMLS所属選手を中心とした合宿を予定しており、その際はU-23代表監督のスティーブ・チェルンドロが指揮を執る見込みだ。ただし、この合宿はFIFAの国際試合期間外に行われる。そのため、次の公式戦は3月になる可能性があるが、その時期にネーションズリーグの試合が行われるかどうかは、今回の代表活動期間中のハイチ戦の結果次第だ。
- ZUMA Press Wire
何が語られたのか
「アメリカ代表のエンブレムを背負う機会を得られたことは、私のキャリアで最も名誉なことの一つだった。献身的に取り組んでくれた選手たち、信じてくれたファン、そして常に私たちスタッフを支え、この素晴らしい国のサッカー文化に影響を与える機会をつくってくれた連盟に、心から感謝している」とポチェッティーノは語った。
「ここで過ごした間、協力し、素晴らしい関係を築いてくれたシンディ・パーロウ・コーン、JT・バトソン、ダン・ヘルフリッチに感謝したい。アメリカにはユース代表からA代表まで、非常に多くの才能ある選手がいる。それが、私たちがアメリカサッカーの未来を強く信じている理由の一つだ。皆さんはいつまでも私たちの心の中で特別な存在であり、チームがピッチに立つたびに応援していく」
- IMAGO / Anadolu Agency
ポチェのアメリカ男子代表監督としての在任期間
ポチェッティーノは2024年9月、コパ・アメリカでの早期敗退を受けてグレッグ・バーハルターの後任としてアメリカ代表監督に就任した。託された使命は明快だった。ワールドカップでアメリカ代表を新たな高みへ導くことだ。しかし、そこに至る道のりは平坦ではなかった。
2025年のネーションズリーグで衝撃的な2敗を喫した後、ポチェッティーノは同年夏のゴールドカップからチームの文化を立て直し始めた。若手中心のチームは決勝まで勝ち進んだものの、メキシコに敗れた。これによりポチェッティーノは、近代においてタイトルを獲得できずに退任する初の正式監督となる。
とはいえ、最大の焦点は常にワールドカップだった。アメリカ代表はグループステージで鮮やかな戦いを見せ、パラグアイとオーストラリアに快勝。メンバーを入れ替えて臨んだトルコ戦では惜敗した。決勝トーナメントでは、今や悪名高いフォラリン・バログンのレッドカードがありながらもボスニア・ヘルツェゴビナに勝利したが、ラウンド16でベルギーに屈辱的な敗戦を喫した。この敗戦でポチェッティーノ体制は終わったかに見えた。しかし8月、ポチェッティーノは4年契約を結び、2期目も指揮を執ると発表した。
その4年契約が始まってからわずか100日余りで、マンチェスター・ユナイテッドからの関心を受けてチームを離れることになった。ポチェッティーノを契約から解放するため、マンチェスター・ユナイテッドは米国サッカー連盟に1000万ドルを支払う必要があった。さらに、ポチェッティーノが信頼を寄せるスタッフも迎えるため、200万ドルを支払う必要があった。
ポチェッティーノは2年間の在任中、通算35試合で21勝12敗2分けを記録し、75人の選手が代表戦に出場した。
- IMAGO / APL
次に何が起こるのか？
ハイチとの2試合を終えた後、ポチェッティーノとスタッフはマンチェスターに向かい、11月22日のリヴァプールとのアウェー戦で迎える初戦に向けて準備を始める。マンチェスター・ユナイテッドは今季プレミアリーグの開幕から10試合でわずか1勝にとどまり、リーグ18位でその試合を迎える。
一方、米国サッカー連盟は、CEOのJT・バトソンとCOOのダン・ヘルフリッチを中心に、新たな代表監督の選定を始める。選定には、米国女子代表監督のエマ・ヘイズとスポーツ部門副会長のオグチ・オニェウを含む連盟幹部も加わる。連盟は「幅広い経歴」の候補者を評価するとしている。
バトソンは「ベテラン、素晴らしい若い才能、世界水準の施設がそろっており、私たちはこのチームの将来に自信を持っている」と語った。「私たちの目標に見合う才能、経験、信念を持ち、すでに築かれた文化と道筋をさらに発展させ、米国男子代表が次の段階へ進む手助けをしてくれる指導者を探している」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。