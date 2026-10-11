ルイス＝スケリーは、現在アーセナルでプレーする選手の中で最も過小評価されている選手としてメリーノの名前を挙げた。若きMFは、ミケル・アルテタ監督のチームにおいて重要な貢献を果たしているチームメートが、その働きに見合うだけの評価を受けていないと強く信じている。

メリーノは、2024年夏にレアル・ソシエダから加入して以降、非常に多才な戦力であることを証明してきた。負傷者続出でアーセナルが本来の攻撃的な選択肢を欠いた際には、前線で重要な穴埋め役を担う場面がたびたびあった。