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マイルズ・ルイス＝スケリー、「世界最高の一人」である「過小評価された」アーセナルのチームメートを指名
アーセナルの陰の立役者
ルイス＝スケリーは、現在アーセナルでプレーする選手の中で最も過小評価されている選手としてメリーノの名前を挙げた。若きMFは、ミケル・アルテタ監督のチームにおいて重要な貢献を果たしているチームメートが、その働きに見合うだけの評価を受けていないと強く信じている。
メリーノは、2024年夏にレアル・ソシエダから加入して以降、非常に多才な戦力であることを証明してきた。負傷者続出でアーセナルが本来の攻撃的な選択肢を欠いた際には、前線で重要な穴埋め役を担う場面がたびたびあった。
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さらなる敬意を求める
ルイス＝スケリーは、この30歳を舞台裏で重要なリーダーシップを担う存在と見ていることを明確にした。また、このスペイン人の真の価値と戦術眼は一貫して過小評価されていると強調している。
「あそこにいる彼は、受けるべき評価を受けていないと感じる」と、ルイス＝スケリーはプレミアリーグの最近のインタビューで説明した。「彼のフットボールの見方からは本当に多くを学べる。彼は受けるに値するリスペクトを得るべきだ」
経験から学ぶ
メリーノはアーセナルで85試合に出場し、16ゴール8アシストという力強い成績を残している。この決定力の高い数字はルイス＝スケリーの目も引いており、自身の数字を伸ばすため、経験豊富なMFのプレーを積極的に学ぼうとしている。
ルイス＝スケリーは「今日でさえ彼に話していたんだ。どうしてそんなに多くのゴールを決められるのかってね。自分のプレーにもそれを加えたいから、学びたいと思っている」と付け加えた。「ゴールを決めたいという意欲、ポジション取り、ピッチのどこにいるべきか。彼はいつも、どこにいるべきか、いつそこにいるべきかを分かっているように感じる。フットボール選手として、それがすべてなんだ」
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出場時間を争う
その明白な実力とサッカーIQの高さにもかかわらず、メリーノはここ数カ月、継続的な出場機会の確保に苦しんでいる。スペイン代表の同選手は、今季プレミアリーグでまだ先発出場を果たしていない。
ルイス＝スケリー本人が国内で印象的なパフォーマンスを見せていることに加え、夏の大型補強であるブルーノ・ギマランイスの加入もあり、メリーノは序列を下げている。今後はトレーニングで引き続き懸命に取り組み、アルテタ監督の目に留まって先発メンバーに返り咲く必要がある。
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