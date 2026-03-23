マイルズ・ルイス＝スケリーがマンチェスター・ユナイテッドへ！ レッドデビルズ、アーセナルで出番の少ない左サイドバックの衝撃的な獲得を狙う

現時点で正式なオファーは出ていないものの、情報筋によると、アーセナルはこのアカデミー出身選手を「売却して利益を得る」準備ができているという。マンチェスター・ユナイテッドのスカウト陣もこの選手の獲得可能性を把握しているが、チェルシー、エバートン、ブレントフォードとの激しい争奪戦に直面しているようだ。 もしルイス＝スケリーの獲得が実現しなかった場合、オールド・トラッフォードの首脳陣は、フルハムのアントニー・ロビンソンやクリスタル・パレスのタイリック・ミッチェルなど、実績のあるプレミアリーグの代替候補にも注視しており、新たな左サイドのディフェンダーの獲得が絶対的な優先事項であることを確約している。