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マイルズ・ルイス＝スケリーがマンチェスター・ユナイテッドへ！ レッドデビルズ、アーセナルで出番の少ない左サイドバックの衝撃的な獲得を狙う
マンチェスター・ユナイテッドがヘイル・エンドの若手選手に注目
TEAMtalkの報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは、来シーズン、ルーク・ショーの控えとして切実に必要とされる競争相手となるべく、アーセナルのルイス＝スケリーを最優先の獲得ターゲットに定めた。2024-25シーズンに39試合に出場し、目覚ましいブレイクを果たしたこの10代の選手は、今シーズン、ミケル・アルテタ監督の下で出場機会を得られずに苦しんでいる。 ルイス＝スケリーはプレミアリーグでわずか14試合に出場しており、先発出場は12月のブライトン戦（2-1で勝利）のみとなっている。報道によると、この若き選手はキャリアを再燃させ、イングランド代表招集への意欲を高めるため、北ロンドンを離れることに前向きだという。
- AFP
検討された代替案
現時点で正式なオファーは出ていないものの、情報筋によると、アーセナルはこのアカデミー出身選手を「売却して利益を得る」準備ができているという。マンチェスター・ユナイテッドのスカウト陣もこの選手の獲得可能性を把握しているが、チェルシー、エバートン、ブレントフォードとの激しい争奪戦に直面しているようだ。 もしルイス＝スケリーの獲得が実現しなかった場合、オールド・トラッフォードの首脳陣は、フルハムのアントニー・ロビンソンやクリスタル・パレスのタイリック・ミッチェルなど、実績のあるプレミアリーグの代替候補にも注視しており、新たな左サイドのディフェンダーの獲得が絶対的な優先事項であることを確約している。
ウォートンとの取引が勢いを増している
ルイス＝スケリーへの関心は、国内の最高峰の才能を獲得するという広範な戦略の一環であり、アダム・ウォートンもユナイテッドの獲得候補リストのトップに名を連ねている。報道によると、レッドデビルズはウォートンとクリスタル・パレスの間に存在する「紳士協定」を発動する用意があるという。これにより、このミッドフィールダーは6000万～6500万ポンド前後の移籍金で、チャンピオンズリーグ級のクラブへ加入することが可能になる。 マンチェスター・ユナイテッドはエリオット・アンダーソンをマンチェスター・シティに奪われたと見られる中、ウォートンは、しばしば活力と落ち着きを欠いてきた中盤を活性化させるための「最優先ターゲット」として浮上したと報じられている。
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INEOSにとっての重要な時期
夏の移籍市場が近づくにつれ、マンチェスター・ユナイテッドの経営陣には、タイトル争いを最後まで戦い抜ける戦力を整えるというプレッシャーがかかっている。 ルイス＝スケリーとウォートンの両選手を獲得できれば、それは若く、将来性豊かなイングランド人選手への重点的なシフトを示すことになるだろう。契約を成立させる前に、ユナイテッドはシーズン終盤の厳しい戦いを乗り切り、チャンピオンズリーグ出場権を確保しなければならない。これはウォートンとの契約における重要な条件である。現在は代表戦による中断期間中だが、プレミアリーグが最終スパートを迎える前に、スカウト陣は両選手を綿密に観察することになるだろう。
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