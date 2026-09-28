マラガ生まれのマイッサは、スポーツ、特にサッカーとともに生きる家庭で育った。父のナビル・バハは1981年生まれで、モロッコ、スペイン、ポルトガル、ギリシャでプレー。兄のジヤドは2009年生まれで、マルセイユのU-19でFWを務めている。ナビルはアンダルシアのスポーツサイトdiariosur.es に対し、こう語っていた。「彼女は兄と一緒に路上でサッカーをして育った。とても上手だったので、私はテニスをやってほしかった。勉強をしながらFUSラバトに通い始めたんだ。12歳か13歳の時には、すでに15歳か16歳の女の子たちとプレーしていて、同年代とプレーすることは一度もなかった。2014年に私たちが来た時には、女子のユース年代のカテゴリーがなかったから、彼女はずっと男の子たちとプレーしていた」







