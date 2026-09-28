バルセロナに新たなスターが誕生した。名前はマイサ・バハ。2011年生まれのモロッコ人FWで、リーガFのログローニョ戦で2-0の勝利を収めた一戦でゴールを決めた。この一撃は歴史を塗り替えるものとなった。15歳8カ月10日で、ビッキー・ロペスを上回り、バルセロナ史上最年少得点記録を樹立した。トップチームでの3試合目の出場で生まれたゴールで、同選手は2026年8月30日のテネリフェ戦で、15歳7カ月14日でトップチームデビューを果たしていた。
Getty Images
翻訳者：
マイッサ・バハ、バルセロナの新星。15歳ですでにクラブの歴史に名を刻む。
サッカー選手一家
マラガ生まれのマイッサは、スポーツ、特にサッカーとともに生きる家庭で育った。父のナビル・バハは1981年生まれで、モロッコ、スペイン、ポルトガル、ギリシャでプレー。兄のジヤドは2009年生まれで、マルセイユのU-19でFWを務めている。ナビルはアンダルシアのスポーツサイトdiariosur.es に対し、こう語っていた。「彼女は兄と一緒に路上でサッカーをして育った。とても上手だったので、私はテニスをやってほしかった。勉強をしながらFUSラバトに通い始めたんだ。12歳か13歳の時には、すでに15歳か16歳の女の子たちとプレーしていて、同年代とプレーすることは一度もなかった。2014年に私たちが来た時には、女子のユース年代のカテゴリーがなかったから、彼女はずっと男の子たちとプレーしていた」
スペインでの将来は？
13歳でラ・マシアに入り、短期間で序列を駆け上がり、CチームからBチームを経てトップチームデビューまで果たした。国際舞台では、バハはわずか12歳でモロッコ女子U-17代表にデビューした同代表史上最年少選手でもある。さらに、直近の女子U-17ワールドカップでは、14歳で大会全体を通じて最年少の選手だった。将来はなお不透明だ。現時点ではアフリカの代表チームのユニフォームを着ているが、バハはスペイン女子A代表でプレーすることを選ぶ可能性もある。
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