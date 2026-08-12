Ultimax Proは、各パネルから広がる流麗なグラフィックを採用し、何千人ものサポーターが一つの声となる瞬間の雰囲気を表現している。重なり合う色彩は新たな色合いへと溶け合い、象徴的なデルタ型シェブロン全体に施された上質なシルバーのディテールは、コミュニティ・シールドのトロフィーそのものを映し出している。

Mitreのブランド責任者アレックス・ロバーツ氏は、次のように語った。「FAコミュニティ・シールドは、常にフットボールカレンダーの中でも特別な機会だった。常に、フットボールが本当の意味で戻ってきたことを示す瞬間を意味しており、私たちはその瞬間にふさわしい試合球を作りたいと考えた。

「私たちが製作するすべての公式試合球は、その試合の背景にある物語を反映するべきだ。コミュニティ・シールドにおいて、それはこの機会をこれほど特別なものにしているエネルギー、興奮、そして一体感を称えることを意味した。そうした考えのもと、私たちはひときわ目を引く最高級のフットボールを作り上げた。まさに主役の座にふさわしいものだ。これは間違いなく高い需要を集めるボールになる予感がある。個人的に言えば、これまでで最も気に入っているデザインの一つだ！」