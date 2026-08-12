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マイター、2026年コミュニティ・シールドのアーセナル対マンチェスター・シティ戦に向けた公式試合球「アルティマックス・プロ」を発表
マイターがコミュニティ・シールドの試合球を公開
マイターは、2026年コミュニティ・シールドの新しい試合球「アルティマックス・プロ」を発表した。伝統のシーズン開幕戦では、FAカップ王者のシティがプレミアリーグ王者アーセナルと対戦する。試合は8月16日の日曜日、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで開催される。ウェンブリー・スタジアムが使用できないため、この注目の一戦は2006年以来初めてイングランド国外で開催される。
FAの公式試合球パートナーであるマイターは、新シーズンへの期待感と一体感を表現するためにこのボールをデザインした。デザインには、サポーターが一つになることを表すサウンドウェーブのグラフィックと鮮やかなカラーが採用されている。
- Getty Images Sport
サウンドウェーブとシルバーがフットボールの復活を祝う
Ultimax Proは、各パネルから広がる流麗なグラフィックを採用し、何千人ものサポーターが一つの声となる瞬間の雰囲気を表現している。重なり合う色彩は新たな色合いへと溶け合い、象徴的なデルタ型シェブロン全体に施された上質なシルバーのディテールは、コミュニティ・シールドのトロフィーそのものを映し出している。
Mitreのブランド責任者アレックス・ロバーツ氏は、次のように語った。「FAコミュニティ・シールドは、常にフットボールカレンダーの中でも特別な機会だった。常に、フットボールが本当の意味で戻ってきたことを示す瞬間を意味しており、私たちはその瞬間にふさわしい試合球を作りたいと考えた。
「私たちが製作するすべての公式試合球は、その試合の背景にある物語を反映するべきだ。コミュニティ・シールドにおいて、それはこの機会をこれほど特別なものにしているエネルギー、興奮、そして一体感を称えることを意味した。そうした考えのもと、私たちはひときわ目を引く最高級のフットボールを作り上げた。まさに主役の座にふさわしいものだ。これは間違いなく高い需要を集めるボールになる予感がある。個人的に言えば、これまでで最も気に入っているデザインの一つだ！」
先進的な飛行技術が歴史的な記憶と交わる
このボールは印象的なデザイン性に加え、マイターの最高峰パフォーマンステクノロジーも搭載している。ハイパーフローのデボス加工グルーブが飛行安定性の向上と空気抵抗の軽減を実現し、ハイパーフォームのミッドレイヤーが反応の良いタッチと細かなボールコントロールをもたらす。
「マイターは今回も、FAコミュニティ・シールドの重要性を表現したボールを作り上げるという素晴らしい仕事をしてくれた。サッカーシーズン最初期の主要イベントのひとつで、このボールがカーディフの主役となるのを見るのを楽しみにしている」と、FAのパートナーシップ部門責任者サラ・ケンダル氏は説明した。
イングランド国外での開催が20年ぶりに実現するこの一戦を記念し、マイターはピーター・クラウチ、ジョン・アーネ・リーセ、アンドリー・シェフチェンコに試合球を贈る予定だ。この3人は、同試合が前回イングランド国外で開催された2006年に得点を記録している。
- Getty Images Sport
アーセナルとマンチェスター・シティがカーディフ決戦へ挑む
クリスタル・パレスは、昨季大会でリヴァプールをPK戦の末に下し、現在このトロフィーを保持している。今度はプレミアリーグ王者アーセナルとFAカップ優勝のマンチェスター・シティが、新シーズンの幕開けとしてウェールズで激突する。両チームとも、国内最初のタイトル獲得に強い意欲を見せるはずだ。
新しいアルティマックス・プロのボールも実戦投入の準備が整い、ファンは8月16日（日）にプリンシパリティ・スタジアムで行われる見応え十分の一戦を楽しみにできる。これにより、イングランド・フットボールは正式に再開を迎える。
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